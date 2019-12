“¿¡Por qué me los mataste!?”: la atroz niñera que asesinó brutalmente a los hermanitos que debía cuidar

Mientras bajaba su bolso de mano del compartimiento superior de su asiento, el piloto habló por el altoparlante y dijo que, en la puerta del avión, estaba la policía que venía a buscar a alguien. Kevin no pensó que ese alguien podía ser él. Un asistente de vuelo lo tomó del brazo demasiado amablemente y le pidió que lo siguiera por el pasillo. El teléfono celular de Kevin comenzó a sonar. Atendió confundido mientras caminaba, era su cuñado que le dijo que algo había pasado con sus hijos. La policía, efectivamente, lo esperaba a él, pero le dijeron muy poco. Lo llevaron directo al hospital St Luke’s Roosevelt. No podía pensar en nada, estaba desorientado: “Deseaba que fuera una pesadilla, pero no lo era”. Apenas llegó lo recibió un médico que le informó que dos de sus tres hijos habían sido asesinados. Kevin dabas vueltas por el hospital enloquecido, llorando y gritando “¿¿¿¿Qué pasó??? ¿¿¿Qué pasó????”.