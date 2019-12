Bordet : Designaciones, olvidos y demás

Click to share on WhatsApp (Se abre en una ventana nueva)

Un funcionario de escasa exposición pública fue designado primer vocal del directorio de CAFESG y participantes de internas reclaman acuerdo np cumplidos.

Mediante el Decreto Nº 219/2019 del 17 de diciembre, el gobernador de Entre Ríos, Gustavo Bordet, dispuso el nombramiento de los dos vocales que acompañarán al Ingeniero Luis Benedetto en el directorio de la Comisión Administradora del Fondo Especial de Salto Grande (CAFESG).

Tal es el caso del Ingeniero Luis Benedetto, quien acaparará el control de los diferentes “fondos” que llegaran a la provincia provenientes tanto del estado nacional, como los fondos asignados por el B.I.D para la construcción del aeropuerto internacional de Concordia , incluso se podria dar tambien su nombramiento al frente de la CTM , con ello Bordet tendría el control y poder de espacios claves para asegurar su futuro politico.

Con estas estrategias Bordet vería consolidado el futuro político, ya que es el caso de un gobernador con una escasa estructura política, cuando transcurran dos años de esta nueva gestion, diversos actores políticos comenzaran a reclamar espacios con lógico derecho.

JUSTIFICACIÓN DE LAS DESIGNACIONES

Las designaciones se justifican expresando : “menester que dicha Comisión sea administrada por personas idóneas, que defiendan acabadamente los intereses de la Provincia y en especial los de la Región de Salto Grande”, para luego designar como Vocal 1º a Eduardo Alberto Mozetic y como Vocal 2º a Eduardo Agustín Asueta.

Asueta es un dirigente conocido, máxime que en los dos últimos procesos electorales intentó ser el candidato del peronismo a la intendencia de Concordia. Distinta es la situación de Mozetic, un hombre que ha guardado un “bajo perfil”, desde su rol en la Dirección General de Transporte de Entre Ríos, luego de que fuera concejal de Concordia entre 2011 y 2015.

El Directorio de la Comisión Administradora para el Fondo Especial de Salto Grande compone su Directorio según lo establecido en la Ley Nº 9279. La norma establece que serán designados por el Poder Ejecutivo provincial un presidente y tres vocales. La cúpula del organismo se completa con dos representantes de la minoría elegidos uno por cada Cámara de la Legislatura provincial. Se espera que, dado el nuevo inicio de sesiones del próximo año, estas designaciones estén dispuestas aproximadamente en el mes de marzo de 2020.

La designación de Eduardo Asueta ya había trascendido. El ex precandidato a intendente viene de haberse desempeñado al frente del Consejo Regulador del Uso de Fuentes de Agua (Corufa) dentro de la estructura provincial del gobernador Bordet.

OLVIDOS INTENCIONALES y CIERRE DE TELEFONOS

Mientras muchos le advirtieron sobre a falta de palabra del gobernador y su hombre de confianza, el ex legislador prefirió confiar, ahora se queda fuera de la nómina provincial.

Un gran revuelo se palpita por estas horas en el sector del ex diputado provincial, Alejandro Bahler, todos apuntan a la falta de palabra del gobernador Gustavo Bordet y de su hombre de confianza, el senador Edgardo Kueider.

Según supo en en el Portal de Ricardo David, (un conocido periodista con información cercana al gobierno provincial ) , Bahler había logrado un acuerdo político con Bordet y Kueider, la síntesis del mismo era la inclusión en la nómina provincial, con un destacado cargo, para el segundo mandato provincial.

Si bien no es la primera vez que ocurre esta falta de palabra con los acuerdos, parece que ni Bordet ni Kueider le cumplieron al ex legislador, al menos aun no ha trascendido la designación del mismo en alguno de los puestos que aún quedan vacantes del gobierno.

El desaire hacia Bahler fue mucho más allá, es decir, excedió el simple incumplimiento, sino que incluso hasta le apagaron los teléfonos celulares para evitar atender al mismo.

Según trascendió, en esta oportunidad, el rompimiento contractual era previsible, supo este medio que varios fueron los que le advirtieron al ex diputado provincial sobre el manejo del gobernador y del senador nacional.

Bahler, parece, que prefirió creerles y hoy, luego de su paso por la legislatura, primero como oposición y luego como parte del oficialismo, por ahora se está quedando fuera del protocolo de Bordet.

Cabe recordar que para las PASO de la ciudad de Concordia Bahler , logro aportar un importante caudal de votos , que no estarían siendo reconocidos por Bordet , quien en los corrillos políticos es propenso de olvidos de quienes en algun momento de su escasa vida politica colaboraron en su construcción actual.

