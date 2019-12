Desde Bolivia ordenan la detención de Evo, aunque él la considera “ilegal”

Click to share on WhatsApp (Se abre en una ventana nueva)

Este miércoles 18/12, la Fiscalía boliviana ordenó la detención internacional por “sedición y terrorismo” para el ex presidente de Bolivia, Evo Morales. El mismo actualmente se encuentra en calidad de refugiado en Buenos Aires, Argentina, y si bien muchos, incluido el propio Evo lo consideran inconstitucional, existe una orden y el gobierno argentino de Alberto Fernández tendrá que tomar una decisión al respecto. Aunque claro ya demostró reiteradas veces el apoyo incondicional hacia el ex mandatario.

El ex presidente de Bolivia, Evo Morales, se encuentra en Argentina desde el pasado 12/12. Después de su gira por distintos países de América Latina, como México y Cuba, el líder de la izquierda boliviana llegó al país y tan solo una semana después desde la Fiscalía de su país ordenaron su detención por “sedición y terrorismo”. Así lo informaron este miércoles 18/12 los medios locales.

Evo Morales abandonó su país hace más de un mes, exactamente el 10/11 cuando comunicó su renuncia, seguida de una “recomendación” por parte de las Fuerzas Armadas a que deje su cargo para que se pueda estableces un orden en el escenario boliviano que luego de las elecciones fallidas y sospechadas de fraude del 20/10, había explotado en protestas diarias y una gran crisis políticas. Pero hasta ahora las autoridades bolivianas del gobierno auto proclamado e interino de Jeanine Añez, no había emitido ningún tipo de orden internacional, hasta ahora.

De acuerdo con lo explicado por las autoridades, la orden de aprehensión está basada en los audios que fueron publicados en donde se lo escucha a Evo Morales entablando una conversación con Faustino Yucra, uno de los dirigentes y representantes del MAS en la región de Cochabamba, donde el depuesto mandatario le indica cómo organizar los bloqueos en el país para protestar contra el gobierno de Añez. Aunque esta conversación fue negada por parte de Morales, al parecer es prueba suficiente para el gobierno actual.

El ministro de Gobierno, Arturo Murillo, decidió hacer pública la disposición realizada por los fiscales: Jhimmy Almanza Pardo y Richard Villaca en lo que ya era un proceso iniciado de oficio por el Ministerio Público.

Sin embargo, hay que tener en cuenta que Morales se encuentra en condición de refugiado en Argentina, así lo confirmó el canciller argentino, Felipe Solá. Aunque en ese momento todavía no existía una orden por parte del gobierno boliviano, ahora se podría producir un conflicto entre ambas naciones, teniendo en cuenta que de acuerdo a lo que explicaron las autoridades bolivianas: “la orden podrá ser ejecutada en cualquier hora y día hábil recurriendo a la ayuda de la fuerza pública”.

Por su parte, Morales respondió a la decisión de la Fiscalía a través de su cuenta oficial de Twitter y aseguro que la orden de detención es “injusta, ilegal e inconstitucional”. “Mientras tenga vida seguiré con más fuerza en la lucha política e ideológica por una Bolivia libre y soberana”, concluyó el político y líder del Movimiento al Socialismo (MAS).

Evo Morales Ayma ✔@evoespueblo A 14 años de nuestra revolución, el “mejor regalo” que recibo del gobierno de facto es una orden de aprehensión, injusta, ilegal e inconstitucional. No me asusta, mientras tenga vida seguiré con más fuerza en la lucha política e ideológica por una #Bolivia libre y soberana 4.798 Información y privacidad de Twitter Ads 3.255 personas están hablando de esto

También, es importante destacar que la orden llega tan solo un día después de las primeras conferencias de prensa de Evo Morales en Argentina, con las cuáles comenzó a hacer campaña política de cara a las elecciones generales en Bolivia, a las cuales no se presentará. Pero no solo eso, ya que en el día de ayer, desde el gobierno de Añez indicaron que el ex presidente tiene las puertas abiertas para volver a Bolivia y dar explicaciones sobre el supuesto fraude que tuvo a su cargo en las elecciones del 20/10.

Me gusta: Me gusta Cargando...