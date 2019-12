Riquelme todavía no asumió: arrancó con la limpieza y borró al ‘Flaco’ Schiavi

Click to share on WhatsApp (Se abre en una ventana nueva)

Juan Román Riquelme todavía no asumió como vicepresidente de Boca Juniors y ya empezó a tomar decisiones junto con el otro vice Mario Pergolini y el flamante presidente Jorge Amor Ameal. La nueva Secretaría Técnica (que todavía no definió la continuidad o no de Nicolás Burdisso, entre otras cosas) le comunicó a Rolando Schiavi, técnico de la Reserva, y a todos los entrenadores de las divisiones inferiores, que no continuarán en el club.

El encargado de hablar uno por uno con ellos fue Raúl Cascini, parte del equipo de trabajo junto a Jorge Bermúdez, Marcelo Delgado y Sebastián Battaglia -este último, gran candidato a conducir la Reserva-. El Mosquito se comunicó telefónicamente con el ex defensor para informarle de la remoción. Lo mismo sucedió luego con Héctor Bracamonte (DT de Cuarta), Sergio Saturno (Quinta), Gustavo Pinto (Sexta), Leonardo Testone (Séptima), Víctor Marchesini (Octava) y Luis Luquez (Novena), quienes reportaban a Oscar Regenhardt, coordinador del área, que todavía no tiene definido su futuro.

Quienes no recibieron notificación telefónica alguna son los entrenadores del área de captación, como Roberto Passucci, José Malleo, Diego Mazzilli y Norberto Madurga, todos encargados de recorrer el país en busca de jugadores. Ellos cuatro son empleados de planta.

En principio, se había mencionado la posibilidad de que Carlos Fernando Navarro Montoya ocupara el cargo de técnico de la Reserva, pero ahora podría pasar a ser el coordinador de Inferiores. Regenhardt, por el momento, está a la espera de novedades, con una reunión pendiente con Riquelme. Mientras que el que este lunes (16/12) el que suena fuerte para ocupar el cargo de Schiavi es Sebastián Battaglia, quien también figuraba como opción para integrar al cuerpo técnico de Miguel Ángel Russo como ayudante. Igualmente, el jugador más ganador de la historia de Boca tendría, desde ahí, un vínculo directo con el entrenador principal.

En consecuencia, Riquelme ya puso en marcha la limpieza. Y de entrada, ya se fue un peso pesado como Schiavi, ahora falta definir la situación de Burdisso que, por ahora, no fue llamado.

