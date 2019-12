Suba de retenciones. La Mesa de Enlace se reúne de urgencia y los productores quieren movilizarse

Click to share on WhatsApp (Se abre en una ventana nueva)

La Mesa de Enlace se reunirá de urgencia este lunes luego de que el Gobierno subiera las retenciones al campo. En el encuentro se definirán los pasos a seguir. Por estas horas, a la agrupación que integran la Sociedad Rural Argentina (SRA), Coninagro, Federación Agraria (FAA) y Confederaciones Rurales Argentinas (CRA) están llegando pedidos de productores que hablan desde hacer un paro de comercialización hasta movilizaciones.

Según pudo saber, el encuentro de la Mesa de Enlace será en CRA. En marzo de 2008, cuando el gobierno de Cristina Kirchner aplicó un sistema de derechos móviles para la soja y otros granos, también la Mesa de Enlace de entonces se vio en CRA y allí definió un paro.

Los dirigentes quieren hablar bien antes de dar a conocer una eventual medida. Por lo pronto, los tomó por sorpresa. El jueves pasado estuvieron con el ministro de Agricultura, Luis Basterra, en una cena en el Instituto de Promoción de la Carne Argentina (Ipcva) y el funcionario no dio ninguna pista de que se venía un incremento de la presión tributaria.

El campo aportó US$98.000 millones con las retenciones desde 2002 y 175.000 millones de dólares si se incorpora el efecto de otras medidas distorsivas para exportar que hubo con Cristina Kirchner.

La Mesa de Enlace estará primero en CRA y luego, a las 17, algunos dirigentes irán a la Casa Rosada al encuentro de una reunión del plan contra el hambre del Gobierno.

Mientras la Mesa de Enlace tendrá esa reunión de urgencia, en algunas provincias los productores ya están con ánimo para movilizarse.

Este lunes, a las 9.30 en el Parque 9 de Julio, en San Miguel de Tucumán, productores de la Asociación de Productores Agrícolas y Ganaderos del Norte (Apronor) se encontrarán para “debatir y discutir acciones a tomar”.

“Rechazamos este incremento porque el NOA no resiste un punto más de retención por los altos costos de producción y la distancia a los puertos, sumado a esto, los precios internacionales deprimidos y un contexto climático que no está siendo favorable para el campo. Con la baja de retenciones en los últimos cuatro años el impacto fiscal fue neutro y redundó en mayor productividad, cosechas récord, crecimiento de las exportaciones y mayor ingreso al Estado. Sin embargo, parece que no entendieron nada y hoy aplicaron recetas viejas”, dijo Apronor sobre el gobierno de Alberto Fernández.

“Estas medidas harán aumentar la recaudación en un corto plazo, pero a mediano plazo caerá la productividad por que el campo entrará en un proceso de desinversión. Caerá el consumo de fertilizante y la incorporación de tecnología y sobre todo la venta de maquinaria agrícola”, agregó la entidad.

Con la baja de retenciones que había aplicado Mauricio Macri, el trigo y el maíz, dos cultivos que además de retenciones elevadas con Cristina Kirchner tenían trabas para exportar, pudieron obtener estos años cosechas récords y la recuperación de más de 2 millones de hectáreas.

Vía grupos de Whatsapp, los productores por estas horas estaban definiendo encuentros para mañana en diversos puntos del país, en algunos casos al costado de las rutas, para analizar qué hacer ante la suba de las retenciones. Uno de ellos será en Armstrong, Santa Fe, en el cruce de las rutas 9 y 178. También habrá una concentración en Crespo, Entre Ríos.

En tanto, habrá manifestaciones en Venado Tuerto, rotonda rutas 8 y 33, y en Mercedes, en el cruce rutas 5 y 41, entre otros lugares. En Rosario de la Frontera, Salta, productores de la Asociación de Productores del NOA se reunirán el lunes para ver qué pasos seguir tras la suba de retenciones.

Me gusta: Me gusta Cargando...