Santiago Cafiero justificó el “dólar tarjeta”: “El que tiene capacidad de viajar debe hacer un aporte”

El jefe de Gabinete explicó en qué consiste el proyecto de “solidaridad y reactivación productiva” que se enviará al Congreso.

A menos de una semana de asumir como Gobierno, el Frente de Todos enviará este lunes al Congreso un proyecto de “solidaridad y reactivación productiva”. El jefe de Gabinete, Santiago Cafiero, salió a justificar la decisión de cobrar un “impuesto al viajero”.

“El tema es conceptual: no prohibirle a nadie que viaje o compre lo que quiera. Es importante que el que tenga capacidad de viajar al extranjero haga un aporte a los sectores más postergados”, explicó Cafiero con respecto a esta medida que afectará a todos los que viajen al extranjero.

El jefe de Gabinete dijo además que “el cuadro tarifario no va a quedar congelado”, y manifestó que el proyecto facultará al Poder Ejecutivo para otorgar aumentos a jubilados, planes sociales y salarios.

El funcionario sostuvo que esa iniciativa también incluirá un impuesto a los consumos en dólares, moratoria fiscal para las Pymes y modificaciones en las alícuotas de Bienes Personales.

La iniciativa que será girada al Congreso incluirá un impuesto de “alrededor del 20%” a los consumos en dólares en el exterior, incluirá la compra de pasajes y de servicios como Netflix y Spotify. “Buscamos cuidar los dólares que tiene la economía argentina y reactivar la industria turística local. Persigue una lógica distributiva. Los sectores que tienen la capacidad de hacer un viaje al exterior van a tener un tributo”, aseguró Cafiero en declaraciones a La Nación.

Por otra parte, el hombre de confianza de Alberto Fernández se refirió al aumento a las retenciones: “Acá lo que se hizo fue actualizar el valor de las retenciones que se habían fijado en 4 pesos. Las retenciones tenían una parte móvil y otra fija. Así lo estableció Macri y así está hoy el régimen. Eso no se tocó”.

En ese sentido, explicó que “lo que se hizo es actualizar el monto fijo, que era un componente de esas retenciones. Cuando Macri estableció este sistema, para la soja era 18% de retenciones móviles, más un 12% fijo al dólar de ese momento ($36), con un tope máximo de 4 pesos”.

Consultado sobre si el valor del dólar es el correcto, Cafiero respondió: “Sí. Para lo productivo, para el esquema exportador, sí”.

Para cerrar, Cafiero habló sobre un eventual congelamiento de las tarifas de servicios: “En principio no está previsto. El cuadro tarifario no va a quedar congelado. No podemos congelar tarifas sin impactar sobre núcleos de producción que son necesarios”.