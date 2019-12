Los turistas atacados a balazos en Puerto Madero eran padre e hijo y estaban en Argentina de vacaciones

Las víctimas eran padre e hijo, ambos de nacionalidad inglesa, de 50 y 28 años respectivamente. Si bien aún no trascendieron sus nombres (hasta que la familia no dé la autorización correspondiente no se difundirán sus identidades), con el correr de las horas comenzaron a conocerse más datos. Según pudo saber Infobae, los turistas vinieron a la Argentina de vacaciones y estaban acompañados -al menos- por la mujer del fallecido y la pareja del herido.

fuentes de la Embajada del Reino Unido en la Argentina detallaron que hay dos empleadas de la sección consular de la repartición en el Argerich “asistiendo a la familia” y que la Cancillería británica hace lo propio con “el resto de la familia en Londres”.

Esta mañana, las víctimas habían llegado a las puertas del hotel a bordo de un auto. En una zona habitualmente patrullada por efectivos de la Prefectura, que depende del Ministerio de Seguridad de la Nación , los turistas estaban bajando de un auto para ingresar al hotel y registrarse cuando fueron abordados por dos delincuentes que se movilizaban en una moto. Tenían otro vehículo de apoyo.

Al resistirse, uno de ellos, el más joven, recibió un disparo en la pierna izquierda, cerca de la ingle, mientras que el mayor fue baleado en la axila derecha, alcanzando el tórax, lo cual le produjo un paro cardíaco. Los ladrones se escaparon, sin concretar el robo.

El momento en que las víctimas eran atendidas

A los pocos minutos, dos ambulancias del SAME llegaron al lugar. Luego de ser asistidos allí, las víctimas fueron trasladadas al Hospital Argerich. El mayor murió minutos después.

Su hijo, por su parte, continúa en el nosocomio recuperándose y está fuera de peligro. Afortunadamente, la bala no le tocó la arteria femoral. El joven se encuentra acompañado de sus familiares, quienes a su vez están recibiendo asistencia del cuerpo psiquiátrico y psicológico, de acuerdo a lo que informaron fuentes del ministerio de Salud de la ciudad de Buenos Aires.

Fuentes de la Prefectura Naval, a cargo de la seguridad de la zona, comunicaron que se montó un operativo cerrojo en la zona procurando localizar a los vehículos, a la vez que se cotejan cámaras de seguridad próximas al lugar, con la colaboración de personal de la Policía de la Ciudad.

La investigación del caso recayó en la Fiscalía Criminal y Correccional N° 32, a cargo de Lucrecia Samaniego. Las actuaciones se remitieron al Juzgado Nacional en lo Criminal y Correccional N° 8, de Yamile Susana Bernan.

Una de las víctimas murió mientras que la otra se recupera en el hospital Argerich (Maximiliano Luna)

La fiscal ordenó realizar pericias en el lugar, tomar declaraciones a los testigos y que se convoque a la División de Homicidios de la Policía Federal. Una línea de investigación pasa por saber si los turistas venían siendo seguidos, en el caso de recién haber arribado al aeropuerto de Ezeiza.