Cresto “Es el momento de la transformación de Concordia”

Con un acto en el Palacio Arruabarrena, el intendente Enrique Cresto asumió su segundo mandato como Presidente Municipal de Concordia, con la presencia del gobernador Gustavo Bordet. El jefe comunal señaló que la ciudad “hoy tiene una oportunidad histórica” de dar el salto grande y lograr la transformación de la matriz de la ciudad. “Queremos que cada concordiense se sienta parte de un proceso colectivo. Este es el momento y el lugar”, convocó.

El Palacio Arruabarrena, que está celebrando el centenario de su construcción, fue el escenario para la sesión del Honorable Concejo Deliberante, en la que Cresto reasumió como Intendente y le tomó juramento a los Secretarios de su Gabinete, luego de la asunción y juramento de Alfredo Francolini como Viceintendente y Presidente del Concejo Deliberante de Concordia.

El acto contó con la presencia del Gobernador de Entre Ríos, Gustavo Bordet, el ex Gobernador Jorge Pedro Busti, Intendentes, ex Intendentes y Presidentes de Juntas de Gobierno de la provincia, funcionarios provinciales y municipales, representantes de las fuerzas de seguridad, de las instituciones de la ciudad, y representantes eclesiásticos, entre otros.



Durante el acto se recibió el saludo del Intendente de Salto (ROU) Andrés Lima, del intendente de Castelli (provincia de Buenos Aires), Francisco Echarren, y del intendente de Tafí Viejo (Tucumán), Javier Noguera, presidente de la Federación Argentina de Municipios (FAM), y del ex gobernador Sergio Urribarri, de quienes se pudo ver su saludo especial en un video que se proyectó en pantalla.

“Concordia es la ciudad donde nací, donde me eduqué, donde tengo mis afectos. Si uno tuviera que elegir un lugar en el mundo, para mí es Concordia”, dijo el gobernador Gustavo Bordet en declaraciones a los medios luego de finalizado el acto. El primer mandatario provincial fue uno de los oradores durante el acto y destacó que “con Enrique hemos trabajado juntos mucho en situaciones adversas, porque no teníamos políticas sociales claras, políticas de salud claras, tuvimos muchas dificultades con las políticas de vivienda. Hoy, tener un Presidente como Alberto Fernández, que ha tenido gestos muy claros con la provincia nos da una enorme esperanza y expectativa de que este trabajo en conjunto que venimos realizando con Enrique durante estos cuatro años se potencie”.

Durante su discurso en el acto, el gobernador expresó que Cresto tuvo una primera gestión en la que se pusieron en marcha proyectos estratégicos que se verán reflejados en este segundo mandato. A su vez sostuvo que en épocas donde se implementan medidas económicas neoliberales, Concordia ve resentido su tejido social. Por lo que en el actual escenario con un gobierno nacional que pone en primer lugar la inclusión social, Concordia tiene la oportunidad de transformar su realidad.

Luego de las palabras del Gobernador se pudo disfrutar de un espectáculo artístico que conjugó danzas folclóricas, tango y teatro, en un relato histórico sobre el “Palacio Arruabarrena”, emblemático edificio de la ciudad, Patrimonio Arquitectónico Nacional. Los nietos de Arruabarrena estuvieron presentes en el acto y emocionados le agradecieron al Presidente Municipal el evento realizado.

Cresto: “Compromiso y vocación de servicio”

El cierre del acto estuvo a cargo del propio Intendente, quien no dudó en enfatizar que “para quien ama de verdad a la tierra en que nació, ser Intendente es la más elevada distinción y responsabilidad que una ciudad pueda conferir a uno de sus vecinos”.

