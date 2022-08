Sol Pérez se despidió de Nosotros a la mañana: los motivos y el inesperado halago de un parrillero

La panelista recibió cálidas palabras de sus compañeros en el ciclo que conduce el Pollo Álvarez y la sorprendieron con un “versito”

Tal como venía anunciando Joaquín El Pollo Álvarez, el viernes fue el último día de Sol Pérez en Nosotros a la mañana. La panelista se despidió del ciclo matutino de la pantalla de El Trece y reveló los motivos detrás de la decisión. Los integrantes del programa pasaron por todas las emociones en cuestión de minutos: desde halagos, recuerdos, y la nostalgia propia de cada final de una etapa. El guiño inesperado lo aportó un parrillero desde un móvil, que le dedicó un “versito” en representación del público que esperaba verla cada mañana.

“Tengo que estudiar mucho”, fue lo primero que aclaró cuando comunicó la principal razón detrás de su repentina salida. En este sentido, hizo referencia a su carrera de abogacía y el deseo de culminar su formación académica. Por un momento el conductor puso en pausa la despedida para darle la palabra a uno de los cronistas, que se encontraba en un puesto de parilla en el conurbano bonaerense. “Yo necesito hablar con Sol, ¿a dónde vas Sol?”, preguntó un hombre llamado Charly mientras mostraba los cortes que estaba cocinando sobre las brasas.

La panelista cierra una etapa como integrante del panel del ciclo que conduce El Pollo Álvarez

“A descansar y a estudiar, a ver si me recibo en algún momento”, le respondió Sol desde el estudio. “Mirá que te vamos a extrañar, eh”, le confesó el parrillero, y contó que había preparado un “versito especial” para expresarle su cariño. “El sol sale por la mañana, para alumbrar tu camino, y yo nací en este mundo, para gozar de tu cariño”, expresó, mientras recibía los aplausos y el agradecimiento por el gesto. Luego de las sonrisas, el Pollo cambió a un tono más serio para hablar de cómo fue trabajar con la modelo.

Sol Pérez le agradeció a todos por la oportunidad de haber formado parte del panel de Nosotros a la mañana

“Lamentablemente, se nos va Solcito; perdemos a una compañera”, comunicó de forma oficial, mientras el graph realzaba su discurso con la frase: “Sol, te vamos a extrañar”. Pérez pidió que no la hagan llorar y aseguró que tenía la sensibilidad a flor de piel. “Yo también los voy a extrañar. Ayer a la noche me acosté y dije: ‘¿Qué voy a decir?’, porque la verdad es que somos un equipazo, hay mucho cariño y nos llevamos muy bien; eso es muy difícil de lograr en un equipo”, confesó.

También destacó la química laboral que lograron, y el compañerismo para tender la mano no solamente frente a las cámaras. “Compartimos todos los días, todos los días pasan cosas. Uno a veces está de mejor o peor humor y la verdad que acá se vive una energía hermosa”. Más adelante fijó su mirada en el conductor y recalcó la gran oportunidad que significó formar parte del panel: “Quiero agradecerte, Pollo, por tenerme en cuenta, sabés que te quiero. Gracias a la producción, a todos los que están detrás de cámara y en el control también. Esta productora para mí es mi casa, porque trabajé acá mucho tiempo. Gracias al canal por darme la posibilidad porque para mí es un placer”.

Para disipar todo tipo de duda, reiteró que tiene como objetivo recibirse de abogada y los tiempos televisivos no le permiten abarcar todo. “Tengo que preparar un examen y necesito tres meses mínimo. Para mí es imposible, yo duermo cinco horas… Sé que hay gente que duerme menos y no es una excusa, pero a mí me cuesta mucho”, explicó. Y continuó: “Tengo mucho desgaste, y se me hacía imposible. Este cuatrimestre me anoté y todavía no toqué nada, entonces era una decisión que tenía que tomar”.

En los últimos minutos de la emisión, Álvarez destacó su rol como profesional y cerró: “Sos una excelente compañera, sos recomendable siempre, sos excelente laburando, le ponés buena onda. Lamento que te vayas, pero bueno, son decisiones de vida. Te queremos mucho”.

