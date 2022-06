Gustavo Bordet y la decisión de no desdoblar las elecciones

El miedo a perder en marzo, con sus consecuencias y las ganas de abandonar la provincia con fueros son más fuertes.

El Diputado “Hacendado” ex Urribarrista y actual Bordetista Navarro, les dijo a un grupo de personas que escuchaban expectantes: «…Gustavo no desdobla, no le sirve”, cerró.

Ocurre que Gustavo Bordet tiene sus movimientos “friamente calculados” como decía el Chapulín Colorado. Descuenta que en el peronismo, “no contaban con su astucia”, “a ninguno le da la cabeza para anticiparse”, habría deslizado a su círculo íntimo. «Además no tienen agallas, no se animan, y si se animan, no tienen como pelear, están muy mal” , habría cerrado en un diagnóstico al que mas allá de quien lo diga, razón no le falta.

Mientras todos se comen el viaje que va a desdoblar las elecciones, él hará exactamente lo contrario. La decisión estaría tomada.

Cuando todos esperan que sea candidato a Diputado Provincial encabezando las listas, él armará la lista de Diputados Nacionales teniéndolo a él en la cabeza. Imagina su futuro con fueros, tomando café en Recoleta o paseando por la plaza del Congreso o yendo a ver el Matador de Victoria en todas las fechas, (fanático de Tigre). Lejos de reclamos molestos, y muy cerca de su otro amigo Edgardo Kueider, quien es Senador Nacional que últimamente se lo ve muy junto a Enrique Cresto, aunque cercanos aseguran que se prepara para ofrecerle en bandeja «su cabeza” por segunda vez en menos de un año.

De paso razona que de esa forma se asegura el financiamiento del Gobierno Nacional para el desastre que tiene, por ejemplo, con el déficit de la Caja de Jubilaciones. “Si posterga las elecciones puede pedir ayuda económica para que no se terminen de estropear las esperanzas oficiales”.

También que ningún gobernador electo (que el calcula que será Frigerio) le venga a exigir el ajuste.

Mantendrá el poder todo lo que pueda. Además si él desdobla y pierde el Frente de Todos como da por descontado por su desgobierno, no tendrá polenta para hacerse poner como cabeza de lista a Diputado Nacional como es su esperanza.

Y si gana, por milagro, algún propio (Cresto, Lauritto, Bahillo etc), tampoco podrá imponer como hasta ahora su voluntad, pues el peronismo tendrá “nuevo jefe”.

Quizás se haga acompañar en la Lista con RoRo, si es que ésta finalmente no pelea como Vice de Lauritto.

En su análisis entiende que esa será la única forma en que podrá tornar digerible para el Gobierno Nacional su nombre, que está “en la lista Negra” de los K, quienes lo tienen identificado con Macri, por las reiteradas movidas rupturista que impulsa su Delfín y “Monje Negro”, Edgardo Kueider.

Además espera que las esquirlas del Caso Goyeneche para ese entonces se hayan disipado un poco, porque la mano viene muy pero muy pro y mas después de las denuncias del ex vocal Bernardo Salduna.

Para hacer eso liberará la cancha para que puedan sacar número y competir quienes quieran ser Gobernador o Gobernadora. Pero esa …es otra historia.