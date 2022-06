Provincia contratista y corrupción: el lado B del caso Urribarri que el poder quiere tapar

¿Para que no hablen? La “justicia” por dos monedas le dio la probation a presuntos empresarios corruptos (que se corte ahí). Manejaron casi cuatro millones de dólares en obras y “servicios” y tienen que pagar ocho años después con toda la furia entre los cuatro, algo más de cuarenta mil dólares, o sea un uno por ciento!!! Provincia genereosa, muchas gracias justicia!! Un poco más le piden disculpas!!!

Miguel Marizza, Néstor Iván Szczech, Rubén Grasso y Daniel Hereñú le van a hacer un monumento a la justicia. Vergüenza, indignación. Todo eso nos causa la noticia a nosotros y por supuesto que vos también. Agreguemos desesperanza, fastidio y una sensación de certeza que no hay justicia.

¿No tienen ganas la Dra Goyeneche, los fiscales Arias y Azcué de recorrer los diarios de Buenos Aires, explicando como terminó la gran estafa, en éste capítulo de la Fiesta permanente de Urribarri?

En la Cumbre de las Américas, aquella “pesadilla entrerriana”, “pasaron cosas”.

Los pícaros de siempre, políticos corruptos y empresarios inescrupulosos, curraron pagando sobre precios. Nada nuevo en una provincia nauseabunda, que sigue manejada por el “entorno de Urribarri” , entre los que están Bordet, Bahl, etc.

Ahora los cómplices empresarios que presumimos, y no porque seamos “genios”, que repartieron la cometa del botín, que les vino “de arriba” con los políticos corruptos que posibilitaron la maniobra, cuestión que fiscales ni jueces “ni sospecharon”, “zafan” con una justicia además de lenta, es ciega, sorda y muda, habilita otra pregunta ¿y también corrupta? ¿Tienen carnet de honestos sólo por trabajar ahí en la justicia?.

Por lo pronto demuestra darle a los “empresarios” presuntos delincuentes, la chance de seguir “trabajando” y haciendo lo que saben: “obra pública” con contratos con el Estado.

En la superficie la justicia agrietada se pelea (García vs. Superior Tribunal) pero que por abajo, deducimos por los resultados, sigue haciendo repetidos mandados para el poder, para que todo siga como está. La sombra de Beto Bahl ,del grupo de Rosario Romero, que hoy les da trabajo desde otro lugar (intendencia), sigue.

La «patria contratista» se puso ahora en modo “provincia contratista” y con la provincia contratista no se jode. Sentimos impotencia al ver como se la llevan toda, devuelven dos pesos, y no le queda ni siquiera una condena condicional. Ficha limpia y bolsillos llenos.

Encima de todo, “siguen jugando como si nada” o sea siguen prendidos de la obra pública; y vos y yo pagando impuestos para que se la lleven, “como un rebaño de pelotudos” Szczech por caso, tiene actualmente en ejecución por ejemplo la obra de la plaza Saenz Peña por 97 millones de pesos, que se la adjudicó, vaya casualidad, la administración municipal de Bahl. El mismo que era Ministro de Gobierno en la gestión de Sergio Urribarri y direccionaban la obra pública.

Tenemos familias casi confesas de ser pagadoras de sobreprecios, como es Néstor Szczech y su hijo, a los que los cortos brazos de la justicia no lo alcanzan. Decimos “casi” confesas, porque le dan el beneficio de suspender el juicio a prueba, la famosa probation.

Están imputados por el delito de “Fraude a la administración pública”.

La causa instruida por los fiscales apuntó a los sobreprecios cobrados por las contratistas del Estado en bienes, obras y servicios que se realizaron para la Cumbre del Mercosur realizada en Paraná en 2014.

Miguel Marizza, Néstor Iván Szczech, Rubén Grasso y Daniel Hereñú acordaron la suspensión del juicio a prueba (probation) por dos años y cada uno deberá hacer aportes por 2 millones de pesos a entidades de bien público y otros 500 mil pesos al Estado en concepto de reparación económica. En un plazo que no podrá exceder de los treinta días, cada uno de ellos deberá depositar los 500 mil pesos de reparación al Estado; y tendrán un mes y medio para entregar 500 mil pesos a la cooperadora del Hospital San Martín, 500 mil pesos a la cooperadora de la Escuela Hogar, 500 mil pesos a la cooperadora del centro de salud Corrales, 250 mil pesos a la cooperadora del Hospital Materno Infantil San Roque y 250 mil pesos a la Asociación de Bomberos Voluntarios de Paraná.

La Delegación Entre Ríos de la Cámara Argentina de la Construcción administró alrededor de 46 millones de pesos (el dólar estaba 12 pesos o sea algo menos de tres millones novecientos mil dólares) que fueron distribuidos mayoritariamente entre cuatro empresas: Caballi SA, de Miguel Marizza, percibió 11.722.585 pesos; a Szczech & Szczech, de Néstor Iván Szczech, se le adjudicaron obras por 9.066.678,40 pesos; Construcciones Electromecánicas y Civiles (Cemyc), de Rubén Grasso, efectuó trabajos por 13.307.506 pesos; y Organización Integral Constructora SA (Oicsa), de Daniel Hereñú, efectuó obras por 5.784.289 pesos.

También la empresa Luis Losi SA realizó trabajos por 535.184,34 pesos, en el marco de un convenio de colaboración entre la Unidad Operativa Cumbre del Mercosur, creada especialmente para canalizar los gastos de organización y la logística del encuentro, y la cámara de la construcción.

La ejecución de los trabajos se canalizó a través de la comisión de corsos ( Unidad Operativa Cumbre del Mercosur), que tenía como coordinadora general a Alicia Benítez; mientras que Marizza fue nombrado en representación de la Cámara Argentina de la Construcción. Ambos firmaron los documentos autorizando los pagos.

La Fiscalía ni el juzgado que concedió la probation dieron detalles de ningún tipo de cómo se calcularon los montos de esos sobre precios en bienes obras y servicios.

En que consistieron, como se tasaron, que valores se computaron en el cálculo, pero de todos modos suena como irrisorio, ridículo y una patada al hígado de la ciudadanía que confía en las instituciones.

Exigimos que publiquen así como se preocuparon de destallar donde irá ese monto ínfimo (Hospitales, etc.) como estaban compuestos.

El efecto comunicacional es muy fácil: hacerle creer a la sociedad que se repararon los perjuicios

Trece horas se tomaron para leer la condena a Urribarri, y a éstos temas importantes, donde roban de a millones como el caso de Joaquin Oñativia (subsidios truchos) y ahora, lo dan sin aclarar nada: Ni el observatorio ni las listas que disputarán las elecciones en la Asociación de Magistratura, ni los legisladores de la oposición. Nadie dice absolutamente nada.

Naturalizaron el saqueo al Estado.

La empresa Caballi SA, de Marizza, ejecutó la mayoría de esas obras, 12 en total, por contratación directa, y el Estado entrerriano acordó pagarle 11.722.585 pesos., al valor del dólar blue de esa época, cifra cercana al millón de dólares; ayer arreglaron en total y entre los cuatro tiene que de desmbolsar menos de 48.000 dólares. (pagando gastos de todo tipo, se supone más intereses, más el daño que ocasionaron).

Que nos den la lista de sobre precios que pagaron en su momento, y es imposible que en esos montos el “perjuicio” sea de dos millones de pesos.

Estos 8 millones serán repartidos: dos al hospital San Martín, dos al centro de salud Corrales, dos la Escuela Hogar, uno al hospital San Roque y uno a los Bomberos Voluntarios.

En total, son 2 millones de pesos cada uno como “norma de conducta” y 500.000 pesos cada uno como reparación a la provincia.

Alicia Benítez, quien sigue al frente como titular de Vialidad provincial, no puede recibir la probation por ser funcionaria pública. ¿¿Será la única vez que Alicia Benítez cometió delito presuntamente?? Por esto, irá a juicio donde pedirán condenarla y ella a su vez defenderá su inocencia. Los Fiscales quisieron “acotar” el daño político del caso a ella; un futuro e incierto juicio, con una prueba “condicional”, para la gilada, en el mejor de los casos.

Cabe recordar que el padre de uno de los imputados, Néstor Szczech ( L&C Construcciones), también recibió la vendita probation en otra causa por la cual también estaba imputado por sobreprecios en obra pública, en este caso en La Paz, por una obra de 20 cuadras de asfaltado.

Tanto este hombre como el apoderado de la empresa, Carlos Alberto Lescano, pagaron 800.000 pesos a dos entidades de bien público y se comprometieron a realizar 72 horas cada uno de talleres de capacitación. (20 CUADRAS DE ASFALTO Y OCHOCIENTOS MIL PESOS)

Con la probation toda ésta banda de presuntos delincuentes seguirán siendo proveedores del Estado, pues no se tiene por probado el hecho, sino solo se suspende el juicio a pruebas.

Vos que no llegas a fin de mes, o vos que no tienes laburo, o vos que tu obra social no te cubre ni los remedios, unite a los festejos de la provincia contratista de URRIBARRI y BORDET.

