𝗜𝗡𝗧𝗘𝗡𝗧𝗔𝗡 𝗗𝗘𝗝𝗔𝗥 𝗙𝗨𝗘𝗥𝗔 𝗗𝗘 𝗟𝗔 𝗖𝗔𝗨𝗦𝗔 𝗟𝗢𝗦 𝗗𝗔𝗧𝗢𝗦 𝗣𝗔𝗧𝗥𝗜𝗠𝗢𝗡𝗜𝗔𝗟𝗘𝗦 𝗗𝗘 𝗟𝗔𝗦 𝗘𝗦𝗣𝗢𝗦𝗔𝗦 │ 𝗔𝗕𝗢𝗚𝗔𝗗𝗢 𝗗𝗘𝗙𝗘𝗡𝗦𝗢𝗥 𝗔𝗟𝗘𝗚𝗢́ “𝗩𝗜𝗢𝗟𝗘𝗡𝗖𝗜𝗔 𝗗𝗘 𝗚𝗘́𝗡𝗘𝗥𝗢”

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𝗗𝗘𝗦𝗖𝗔𝗥𝗔𝗗𝗢 𝗥𝗘𝗖𝗨𝗥𝗦𝗢 𝗗𝗘 𝗟𝗔 𝗗𝗘𝗙𝗘𝗡𝗦𝗔 𝗣𝗔𝗥𝗔 𝗢𝗖𝗨𝗟𝗧𝗔𝗥 𝗙𝗢𝗥𝗧𝗨𝗡𝗔𝗦 𝗜𝗡𝗘𝗫𝗣𝗟𝗜𝗖𝗔𝗕𝗟𝗘𝗦, 𝗔𝗙𝗘𝗖𝗧𝗔 𝗡𝗘𝗚𝗔𝗧𝗜𝗩𝗔𝗠𝗘𝗡𝗧𝗘 𝗔 𝗟𝗔𝗦 𝗩𝗘𝗥𝗗𝗔𝗗𝗘𝗥𝗔𝗦 𝗩𝗜́𝗖𝗧𝗜𝗠𝗔𝗦 𝗗𝗘 𝗚𝗘́𝗡𝗘𝗥𝗢

El debate en torno a la “Causa Contratos” sumó un nuevo e intenso capítulo. Durante la continuidad de la audiencia de remisión a juicio, el Ministerio Público Fiscal y los abogados defensores expusieron marcadas divergencias ante la jueza de Garantías, Marina Barbagelata, respecto a la incorporación de pruebas clave que involucran los movimientos financieros y patrimoniales de personas no imputadas, específicamente las esposas de varios de los principales acusados.

Mientras los fiscales buscan consolidar la hipótesis de una organización delictiva que sustrajo sumas millonarias de las arcas del Estado entrerriano, las defensas argumentan que se trata de información “impertinente” y “sobreabundante”.

Los representantes de la Fiscalía fundamentaron la necesidad de admitir como evidencia los informes remitidos por la Administración Federal de Ingresos Públicos (AFIP), la Administradora Tributaria de Entre Ríos (ATER), registros de inmuebles y automotores de la provincia y de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires (CABA), además de documentación de diversas entidades bancarias (Banco Nación, HSBC, Hipotecario, Santander, Banco Provincia y Credicoop).

De acuerdo al planteo acusatorio, esta masa documental resulta indispensable para:

Determinar con precisión el estado patrimonial de los imputados.

Trazar operaciones de compraventa de bienes muebles e inmuebles, transacciones en moneda extranjera y movimientos bancarios.

Detectar la participación de los acusados —y sus entornos íntimos— en fideicomisos inmobiliarios comerciales.

Los fiscales rechazaron las impugnaciones defensivas al sostener que estas pruebas permiten visibilizar vínculos que van más allá de las relaciones de pareja vigentes al momento de los hechos. En esa línea, argumentaron que se detectaron estructuras de fideicomisos donde confluyen no solo múltiples imputados, sino también sus respectivas cónyuges.

Por su parte, los abogados defensores articularon un rechazo general y particular a la inclusión de estas pruebas. Sostuvieron que gran parte de los datos se centran en mujeres que actualmente no están imputadas, algunas que fueron desvinculadas formalmente en los inicios de la investigación, personas sin relación directa con la maniobra o que resultaron beneficiadas con la Suspensión del Juicio a Prueba (Probation).

𝗘𝗟 𝗗𝗘𝗕𝗔𝗧𝗘 𝗧𝗘́𝗖𝗡𝗜𝗖𝗢 𝗦𝗨𝗠𝗢́ 𝗥𝗜𝗕𝗘𝗧𝗘𝗦 𝗣𝗔𝗥𝗧𝗜𝗖𝗨𝗟𝗔𝗥𝗘𝗦 𝗘𝗡 𝗟𝗔𝗦 𝗨́𝗟𝗧𝗜𝗠𝗔𝗦 𝗛𝗢𝗥𝗔𝗦:

Planteo por Violencia de Género: El letrado que asumió recientemente la defensa de Jorge De Breuil argumentó que la exposición y el escrutinio de los datos financieros de la esposa de su cliente —quien fue investigada al inicio del proceso y luego apartada— configuraría un supuesto de violencia de género.

Cuentas Sueldo y Movimientos Cotidianos: Las defensas cuestionaron severamente el análisis fiscal sobre cuentas sueldo y cuentas compartidas de los matrimonios. Señalaron que los movimientos de fondos son habituales e instaron a la Fiscalía a precisar cuáles transacciones específicas revisten carácter “irregular” para sustentar la acusación.

Otro de los puntos de fricción durante la jornada fue la solicitud del Ministerio Público de incorporar documentación extraída de la investigación por presunto Enriquecimiento Ilícito que se le sigue al exgobernador Sergio Urribarri. El objetivo de Fiscalía es demostrar que uno de los imputados en la causa de los contratos legislativos figura allí como presunto testaferro de una propiedad de alto valor económico.

En cuanto a la situación procesal de los imputados, se mencionó al concordiense Juan Domingo Orabona. Su abogado defensor, Leopoldo Lambruschini, solicitó formalmente ausentarse de los tramos restantes de la audiencia de remisión tras manifestar que no formulará oposiciones a la evidencia presentada por los fiscales. No obstante, la magistrada Barbagelata notificó que el letrado será convocado de manera obligatoria cuando se traten elementos probatorios que aludan directamente a su defendido.

La resolución definitiva sobre la admisibilidad de todo este caudal probatorio quedó diferida. La jueza de Garantías dictaminará de manera integral sobre las impugnaciones al concluir formalmente la audiencia de remisión a juicio.

Fuente: APF Digital

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