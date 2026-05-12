𝗘𝗟 “𝗥𝗢𝗕𝗢 𝗗𝗘𝗟 𝗦𝗜𝗚𝗟𝗢” 𝗠𝗘𝗗𝗜𝗔𝗡𝗧𝗘 𝗟𝗔𝗦 𝗦.𝗜.𝗥.𝗔. 𝘆 𝗘𝗟 𝗘𝗫𝗧𝗜𝗧𝗨𝗟𝗔𝗥 𝗗𝗘 𝗔𝗗𝗨𝗔𝗡𝗔𝗦 𝗖𝗢𝗠𝗢 𝗣𝗥𝗢𝗧𝗔𝗚𝗢𝗡𝗜𝗦𝗧𝗔

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GUILLERMO MICHEL -PJ-E.R CADA VEZ MÁS COMPLICADO POR EL DESVIO DE FONDOS DE ADUANA

La ola de operaciones mediáticas falsas contra la gestión provincial tiene un punto en común, y casualmente vendrían financiadas por el robo del siglo a través de miles de millones de dólares mediante la maniobra del “rulo” de Aduanas

Desde organismos dependientes del Ministerio de Economía al mando de Sergio Massa, con titulares de su íntimo entorno político se gestaron maniobras diferentes en simultáneo. Básicamente negaban desde el Gobierno kirchnerista la salida de dólares oficiales para las importaciones de todo tipo, a la vez que:

a) Mediante “comisiones” a valor blue habilitaban montos a importadores que necesitaban seguir produciendo/comerciando dicha moneda a valor oficial.

b) El mismo entorno político utilizaba operadores que falsificaban importaciones con la complicidad de Aduanas y otros organismos bajo la órbita de Sergio Massa para así retirar los dólares a precio oficial y revenderlos en “cuevas” clandestinas propias como dolar blue a más del 200% del valor que lo obtuvieron.

Es así que hasta el momento se estima que la maniobra fraudulenta suma unos 20 mil millones de dólares, lo que en parte habría financiado las campañas de los candidatos kirchneristas para las elecciones de medio término 2023, como así tambien las actuales operaciones golpistas en contra del oficialismo provincial entrerriano y también contra el gobierno nacional. La interminable catarata de información tendenciosa y falsa SE FINANCIA CON EL ROBO DEL SIGLO, gestión Massa y sus secuaces.

La causa SIRA (Sistema de Importaciones de la República Argentina) ha sido calificada como el “robo del siglo”, apuntando a una red de corrupción estimada en u$s 20.000 millones durante 2022-2023.

En la presente nota, obviaremos extendernos en los efectos colaterales, producidos por esta maniobra, como por ejemplo la carencia provocada por la mafia de las SIRA en insumos médicos que no pudieron ser importados para salvar vidas, así como también infinidad de productos necesarios para la industria y la tecnología que tuvieron el obstáculo político, salvo que haya coima mediante (entre el 11% y el 15%) entregando dólar a precio oficial y cobrando el porcentaje sobre el valor del dólare blue (más del 200%)

Investigaciones de Abril y Mayo 2026 señalan al actual Diputado Nacional por Entre Ríos Guillermo Michel -PJ- , exfuncionario ligado a Sergio Massa, por maniobras fraudulentas con dólares oficiales.

¿Qué es el “Robo del Siglo” SIRA? Se trata de una red de corrupción que involucra coimas y simulación de importaciones a través de certificados SIRA.

𝗜𝗠𝗣𝗟𝗜𝗖𝗔𝗖𝗜𝗢́𝗡 𝗗𝗘 𝗚𝗨𝗜𝗟𝗟𝗘𝗥𝗠𝗢 𝗠𝗜𝗖𝗛𝗘𝗟/𝗠𝗔𝗦𝗦𝗔

Informes señalan que el cerco judicial se cierra sobre Michel y otros actores de la gestión de Massa en el Ministerio de Economía.

𝗠𝗜𝗟𝗘𝗦 𝗗𝗘 𝗠𝗜𝗟𝗟𝗢𝗡𝗘𝗦 𝗗𝗘 𝗗𝗢́𝗟𝗔𝗥𝗘𝗦 𝗖𝗢𝗡𝗖𝗘𝗡𝗧𝗥𝗔𝗗𝗢𝗦 𝗘𝗡 𝗨𝗡 𝗣𝗘𝗤𝗨𝗘𝗡̃𝗢 𝗖𝗜́𝗥𝗖𝗨𝗟𝗢 𝗗𝗘𝗟𝗜𝗖𝗧𝗜𝗩𝗢

Se investiga el uso de “rulos” o “escaleritas” para acceder al dólar oficial durante el cepo cambiario.Magnitud: Se calcula que el desvío suma miles de millones de dólares, concentradas en un pequeño círculo de políticos y operadores implicados, superando ampliamento otras causas de corrupción históricas, denominando el caso como el “robo del siglo”