𝗘𝗟 𝗚𝗢𝗕𝗜𝗘𝗥𝗡𝗢 𝗡𝗔𝗖𝗜𝗢𝗡𝗔𝗟 𝗘𝗠𝗣𝗟𝗔𝗭𝗢́ 𝗔 𝗟𝗔𝗦 𝗘𝗠𝗣𝗥𝗘𝗦𝗔𝗦 𝗤𝗨𝗘 𝗣𝗢𝗡𝗚𝗔𝗡 𝗘𝗟 𝗗𝗜𝗡𝗘𝗥𝗢 𝘆 𝗔𝗥𝗥𝗔𝗡𝗤𝗨𝗘𝗡 𝗟𝗔 𝗖𝗢𝗡𝗖𝗘𝗦𝗜𝗢́𝗡 𝗗𝗘 𝗟𝗔 𝗔𝗨𝗧𝗢𝗩𝗜́𝗔 𝗗𝗘𝗟 𝗠𝗘𝗥𝗖𝗢𝗦𝗨𝗥 │ 𝗘𝗟 𝟱 𝗗𝗘 𝗘𝗡𝗘𝗥𝗢 𝗔𝗦𝗨𝗠𝗘 𝗟𝗔 𝗡𝗨𝗘𝗩𝗔 𝗖𝗢𝗡𝗖𝗘𝗦𝗜𝗢𝗡𝗔𝗥𝗜𝗔 𝗣𝗔𝗥𝗔 𝗥𝗨𝗧𝗔𝗦 𝟭𝟮 𝘆 𝟭𝟰

La fecha límite es el 15 de Enero 2026 . Si no pueden, llamarán a las empresas que quedaron segundas. Los créditos prometidos del BICE y los peajes que vuelven.

Preocupado por las demoras que no figuraban en sus planes y complican las próximas licitaciones, el gobierno de Javier Milei emplazó a las constructoras que se quedaron con las primeras concesiones viales para que se hagan cargo antes del 15 de Enero del puente Rosario-Victoria y la autovía del Mercosur.

Las intimaciones remitidas por Vialidad Nacional recayeron sobre la UTE integrada por Obring, Rovial, Edeca, Pitón y Pietroboni, que se adjudicó la conexión Rosario-Victoria, y sobre la firma Autovía Construcciones y Servicios (ACS), del grupo Cartellone. Esta empresa fue la ganadora del Tramo Oriental de la privatización, que abarca la autovía del Mercosur sobre las rutas nacionales 12 y 14, el puente Zárate–Brazo Largo y el acceso al paso fronterizo Paso de los Libres–Uruguayana.

En la agenda oficial, el inicio de las concesiones estaba pautado para el 15 de diciembre. Tal como contó “Letra P”, las constructoras no lograron resolver a tiempo los problemas de financiamiento que enfrentan ni completar los trámites legales vinculados al armado de las nuevas sociedades concesionarias.

Tras haber dejado pasar la fecha fijada para el debut, ahora la conducción del organismo vial, que encabeza el menemista Marcelo Campoy, decidió otorgarles a las empresas un último plazo para que se pongan en regla y se conviertan en las primeras concesionarias viales de la era libertaria.

𝗟𝗔 𝗣𝗥𝗜𝗩𝗔𝗧𝗜𝗭𝗔𝗖𝗜𝗢́𝗡 𝗗𝗘𝗟 𝗣𝗨𝗘𝗡𝗧𝗘 𝗥𝗢𝗦𝗔𝗥𝗜𝗢-𝗩𝗜𝗖𝗧𝗢𝗥𝗜𝗔

El mensaje que bajó Vialidad fue contundente: si no están en condiciones de firmar los contratos de transferencia y dar inicio a las obras para el 15 de enero, serán dejadas de lado y se convocará a las compañías que salieron en segundo lugar para que se hagan cargo de los tramos en juego.

El cronograma apura y amenaza nuevas licitaciones

Para la gestión mileísta, el desembarco de las nuevas concesionarias no puede extenderse más allá de mediados de enero por un doble motivo. En primer lugar, porque necesita mostrar cuanto antes el primer avance concreto del esquema de privatización vial que puso en marcha a fines de 2024. En segundo término, porque ya está en marcha el cronograma de una nueva etapa licitatoria, que tiene fijada la presentación de ofertas para la primera semana de febrero.

En ese contexto, ACS se adjudicó la concesión del Tramo Oriental con una oferta de tarifa tope de peaje para autos de $3563 en cada una de las cuatro cabinas existentes entre Paso de los Libres y Campana. Detrás suyo, y a la espera de ser llamada como reemplazante, quedó la constructora Rovella Carranza, cuya oferta de tarifa máxima fue de $4144.

En tanto, la UTE conformada por las constructoras santafesinas Obring, Rovial y Edeca y las entrerrianas Pitón y Pietroboni ganó el tramo denominado Conexión, que comprende el puente Rosario-Victoria, con una oferta de peaje tope de $3385 para autos en la única estación existente en la traza. En este caso, la firma que quedó en segundo lugar fue la cordobesa Coyserv, con una tarifa máxima de $3725.

𝗠𝗜𝗡𝗜𝗦𝗧𝗘𝗥𝗜𝗢 𝗗𝗘 𝗘𝗖𝗢𝗡𝗢𝗠𝗜́𝗔 𝘆 𝗘𝗟 𝗙𝗜𝗡𝗔𝗡𝗖𝗜𝗔𝗠𝗜𝗘𝗡𝗧𝗢 𝗗𝗘𝗟 “𝗕𝗜𝗖𝗘”

El principal escollo que enfrentan las nuevas concesionarias es la demora del Banco de Inversión y Comercio Exterior (BICE) a la hora de instrumentar la asistencia financiera estatal que había prometido el ministro de Economía, Toto Caputo.

Para hacer más atractivo el negocio y captar una mayor cantidad de interesadas, pocos días antes de la presentación de ofertas Caputo les adelantó a las constructoras que tendrían acceso a un “esquema fiduciario de garantía y financiamiento” por hasta el 70% del total de las inversiones previstas, con una tasa UVA más 2%, un plazo de repago de seis años y un período de gracia de 12 meses.

Sin embargo, cuando las empresas fueron a buscar esa ayuda, se toparon con una resistencia inicial del BICE a abrir la billetera. Según indicaron fuentes del sector a Letra P, tras un llamado del propio Caputo, la conducción del banco, a cargo de Maximiliano Voss, estaría ahora más predispuesta y comprometida a conceder las asistencias crediticias que necesitan las concesionarias para arrancar.

Además del financiamiento, las empresas deben resolver la contratación de los seguros y la presentación de las garantías que exigen los pliegos para poder suscribir los contratos de concesión, que se extenderán hasta 2046.

En el caso de la UTE que se quedó con el puente Rosario-Victoria, existe además un trámite pendiente: la constitución legal y formal de la nueva sociedad específica que será la titular de la concesión, un paso indispensable para la firma de los contratos.

𝗣𝗘𝗔𝗝𝗘𝗦, 𝗢𝗕𝗥𝗔𝗦 𝘆 𝗡𝗘𝗚𝗢𝗖𝗜𝗢𝗦 𝗖𝗢𝗠𝗣𝗟𝗘𝗠𝗘𝗡𝗧𝗔𝗥𝗜𝗢𝗦

Para los usuarios, la entrada en escena de las nuevas concesionarias implicará el inmediato restablecimiento del cobro de los peajes, que se encuentran suspendidos desde Abril. En las cuatro estaciones de la autovía del Mercosur y en el puente Rosario-Victoria, la tarifa inicial para autos rondará entre $1400 y $1500, con incrementos graduales hasta alcanzar los valores definitivos incluidos en las ofertas.

Si cumplen con lo que establecen los pliegos, las nuevas operadoras viales deberán ejecutar tres tipos de obras:

Las denominadas “Iniciales de puesta en valor” comprenden trabajos para recuperar la transitabilidad y la seguridad vial, como bacheos, sellado de grietas, eliminación de hundimientos, perfilado de banquinas y reposición de barandas y señales;

las “Obligatorias” incluyen la reparación de calzadas de pavimento rígido, la reconstrucción de distribuidores y el recambio de los sistemas de iluminación por tecnología LED; las tareas de “Rehabilitación” abarcan bacheos profundos, fresados, ejecución de nuevas bases asfálticas, señalización horizontal e instalación de sensores de tránsito.

Las concesionarias podrán ceder en garantía hasta el 70% de los ingresos que obtengan por peajes para financiar las obras. Durante el primer año, además, deberán instalar un sistema de cobro automático free flow y un dispositivo de identificación de patentes en todas las estaciones.

A su vez, estarán habilitadas a desarrollar negocios complementarios vinculados a la infraestructura vial, como paradores, estaciones de servicio, centros comerciales, confiterías, hoteles, lavaderos, farmacias, cajeros automáticos, depósitos fiscales y servicios de telecomunicaciones.

En caso de que los contratos se vean alterados por una ruptura de la ecuación económico-financiera, el Gobierno podrá renegociarlos introduciendo nuevos ajustes tarifarios, reducciones en las exigencias de inversión y eventuales compensaciones económicas a cargo del Tesoro. Tres variables que ponen en cuestión el relato oficial que presenta a las concesiones viales como un negocio de riesgo exclusivamente privado y sin garantías estatales.

𝗔𝗨𝗧𝗢𝗩𝗜́𝗔 𝗱𝗲𝗹 𝗠𝗘𝗥𝗖𝗢𝗦𝗨𝗥: 𝗡𝗨𝗘𝗩𝗢 𝗢𝗣𝗘𝗥𝗔𝗗𝗢𝗥 𝗗𝗘 𝗟𝗔𝗦 𝗥𝗨𝗧𝗔𝗦 𝗡𝗔𝗖𝗜𝗢𝗡𝗔𝗟𝗘𝗦 𝗡º𝟭𝟮 𝘆 𝗡º𝟭𝟰

A partir del martes 6 de Enero, los peajes comenzarán a funcionar exclusivamente mediante sistemas electrónicos, eliminando el uso de dinero en efectivo en todas las estaciones de las rutas concesionadas. Esta medida busca agilizar el tránsito, reducir las demoras y mejorar la seguridad en los puestos de cobro.

En la primera etapa, el sistema TelePASE será el único medio de pago electrónico disponible, ofreciendo un 50% de descuento respecto a otros sistemas electrónicos que se incorporarán más adelante. Esta promoción apunta a incentivar el uso de la plataforma y facilitar la transición al pago digital para todos los usuarios.

𝗢𝗧𝗥𝗢𝗦 𝗠𝗘𝗗𝗜𝗢𝗦 𝗗𝗘 𝗣𝗔𝗚𝗢 𝘆 𝗦𝗘Ñ𝗔𝗟𝗜𝗭𝗔𝗖𝗜𝗢́𝗡

A partir de la segunda quincena de enero, se incorporarán nuevas formas de pago electrónico, incluyendo tarjetas de crédito y débito, códigos QR, billeteras virtuales y sistemas de pago sin contacto mediante tecnología NFC desde teléfonos inteligentes. Estos métodos estarán disponibles en los tótems de cobro de cada estación, señalizados claramente como “Pago Electrónico”.

Los usuarios deberán estar atentos a la señalización y la instalación de los tótems para utilizar correctamente los nuevos medios de pago. La integración progresiva de estos sistemas busca simplificar la experiencia y ofrecer alternativas modernas para quienes circulan por las rutas concesionadas.

El valor del peaje será equivalente al último monto vigente en abril de 2025, ajustado por la evolución del índice de inflación. Esto garantiza que los usuarios mantengan un costo consistente mientras la concesionaria implementa mejoras y moderniza la infraestructura de cobro.

𝗢𝗕𝗥𝗔𝗦 𝘆 𝗠𝗔𝗡𝗧𝗘𝗡𝗜𝗠𝗜𝗘𝗡𝗧𝗢 𝗩𝗜𝗔𝗟

Junto con el inicio del cobro electrónico, el 6 de enero comenzarán las obras y el mantenimiento del corredor. El plan inicial incluye bacheo intensivo de calzada, recuperación de banquinas, corte de pasto y limpieza general de la traza.

Estas acciones forman parte de la primera etapa de puesta en valor del corredor, con el objetivo de mejorar la seguridad vial, la transitabilidad y la calidad del servicio. Los trabajos priorizarán las zonas más deterioradas y garantizarán un tránsito más seguro para todos los usuarios, tanto locales como de tránsito internacional.

Autovía Construcciones y Servicios S.A. enfatizó que la combinación de cobro electrónico y obras de mantenimiento permitirá modernizar la gestión de las rutas, reduciendo tiempos de espera y mejorando la experiencia de viaje para los conductores. Con estas medidas, la Autovía del Mercosur se consolida como un eje estratégico de conectividad para la región.

Importante: Los usuarios deberán contar con medios electrónicos para el pago del peaje, ya que se eliminará el uso de efectivo en todas las estaciones.