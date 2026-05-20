𝗗𝗘𝗡𝗨𝗡𝗖𝗜𝗔 𝗖𝗢𝗡𝗧𝗥𝗔 𝗕𝗢𝗥𝗗𝗘𝗧: 𝗧𝗥𝗔𝗦𝗖𝗜𝗘𝗡𝗗𝗘𝗡 𝗗𝗘𝗧𝗔𝗟𝗟𝗘𝗦 𝗗𝗘 𝗟𝗔 𝗜𝗡𝗩𝗘𝗦𝗧𝗜𝗚𝗔𝗖𝗜𝗢́𝗡 𝗱𝗲 𝗙𝗜𝗦𝗖𝗔𝗟𝗜́𝗔 𝗘𝗡 𝗟𝗔 𝗖𝗔𝗨𝗦𝗔 𝗣𝗢𝗥 𝗣𝗥𝗘𝗦𝗨𝗡𝗧𝗢 𝗘𝗡𝗥𝗜𝗤𝗨𝗘𝗖𝗜𝗠𝗜𝗘𝗡𝗧𝗢 𝗜𝗟𝗜́𝗖𝗜𝗧𝗢

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La denuncia de un ciudadano hizo mella en el Talón de Aquiles de la corrupción política. Apuntó al fabuloso patrimonio, imposible de explicar legalmente.

# EL CÚMULO DE PRUEBAS MUESTRAS UN INCREMENTO PATRIMONIAL DESPROPORCIONADO, GOZADO POR EL EXGOBERNADOR (ACTUAL LEGISLADOR NACIONAL), SU ESPOSA, ACTUAL DIPUTADA PROVINCIAL y SUS HIJAS (ALGUNA, EMPLEADA PROVINCIAL NOMBRADA POR SU PADRE HASTA 2040) #

𝗨𝗡𝗔 𝗗𝗘𝗡𝗨𝗡𝗖𝗜𝗔 𝗥𝗘𝗔𝗟𝗜𝗭𝗔𝗗𝗔 𝗛𝗔𝗖𝗘 𝗗𝗢𝗦 𝗔Ñ𝗢𝗦 𝗔𝗧𝗥𝗔́𝗦 𝗩𝗜𝗘𝗡𝗘 𝗗𝗔𝗡𝗗𝗢 𝗙𝗥𝗨𝗧𝗢𝗦 𝗘𝗡 𝗟𝗢𝗦 𝗨́𝗟𝗧𝗜𝗠𝗢𝗦 𝗗𝗜́𝗔𝗦

El Ministerio Público Fiscal de Concordia inició dos años atrás una investigación formal iniciada por la denuncia del ciudadano Héctor D. D´ambrós contra el actual Diputado Nacional, exgobernador de Entre Ríos y exintendente de dicha ciudad, Gustavo Bordet, bajo la carátula de “ENRIQUECIMIENTO ILÍCITO”.

La causa, identificada como Legajo N° 2240/24, surge a raíz de una denuncia que señala un incremento patrimonial presuntamente desproporcionado durante su ejercicio en la función pública entre los años 2007 y 2023.

𝗛𝗜𝗣𝗢́𝗧𝗘𝗦𝗜𝗦 𝗗𝗘𝗟𝗜𝗖𝗧𝗜𝗩𝗔

La hipótesis delictiva, contenida en un escrito del fiscal José Emiliano Arias que fue adjuntado a la documentación elevada en su momento a la legislatura entrerriana para que autorizaran allanamientos a diversas propiedades del exgobernador, sostiene que Bordet “habría incrementado desproporcionadamente su patrimonio a partir de la adquisición de bienes inmuebles y muebles”. Para estas maniobras, la fiscalía sospecha la intervención de “personas interpuestas”, mencionando específicamente a su cónyuge, Silvia Mariel Ávila, a sus hijas y a otras personas de su entorno cercano.

𝗣𝗥𝗘𝗦𝗨𝗡𝗖𝗜𝗢́𝗡 𝗗𝗘 𝗜𝗡𝗢𝗖𝗘𝗡𝗖𝗜𝗔

Gustavo Bordet ha insistido en defender su inocencia toda vez que han trascendido datos de la investigación y especialmente cuando la Justicia irrumpió en sus propiedades, a la par que ha denunciado ser víctima de operaciones mediáticas de las que responsabiliza especialmente al Ministerio Público Fiscal y que violarían el principio constitucional de la presunción de inocencia.

Sin embargo, aunque se trate de realidades diferentes, son escasas las publicaciones periodísticas sobre la investigación al patrimonio de Bordet si se las compara con el modo en que la prensa nacional ha ventilado cada detalle de la causa contra el Jefe de Gabinete Manuel Adorni, también por presunto enriquecimiento ilícito.

En cuando a la presunción de inocencia, nuestro Estado de Derecho asegura que sólo puede caer si hay sentencia condenatoria firme.

En el caso de Bordet, ni siquiera ha sido juzgado en primera instancia ni tampoco se ha requerido la instancia de juicio. Es obvio entonces que se trata de un ciudadano a quien se presume inocente, que ha sido denunciado y, por consiguiente, está siendo investigado. Y, tratándose de un hombre público, también va de suyo que los avances de las labores investigativas sean reflejados por los medios, sin que ello signifique prejuzgamiento alguno.

“En el marco de las constataciones realizadas en mi domicilio, a las que accedí voluntariamente, sin ampararme en fueros legislativos, quiero reiterar que he cumplido, una vez más, con cada uno de los requerimientos judiciales que me han sido formulados”, dijo Gustavo Bordet el mismo día en que se llevaban a cabo procedimientos en sus casas de Concordia. E insistió: “no poseo propiedades no declaradas, no tengo bienes en el exterior, ni participo en sociedades irregulares. Mi patrimonio, al igual que su evolución, es el que ha sido informado por las vías legales correspondientes, y así seguirá siendo”.

𝗣𝗥𝗨𝗘𝗕𝗔𝗦 𝗖𝗢𝗡𝗧𝗨𝗡𝗗𝗘𝗡𝗧𝗘𝗦 𝗣𝗥𝗘𝗦𝗘𝗡𝗧𝗔𝗗𝗔𝗦 𝗣𝗢𝗥 𝗘𝗟 𝗙𝗜𝗦𝗖𝗔𝗟 𝗗𝗘 𝗟𝗔 𝗖𝗔𝗨𝗦𝗔, 𝗣𝗘𝗥𝗢 𝗧𝗢𝗗𝗔𝗩𝗜́𝗔 𝗡𝗢 𝗩𝗔 𝗔 𝗝𝗨𝗜𝗖𝗜𝗢

Pero el escrito de Arias dice otra cosa muy distinta. Incluye algunas aseveraciones tajantes (omisiones de bienes, subvaluaciones de propiedades, numerosos viajes sin gastos registrados en el exterior y transferencias bancarias desde funcionarios a familiares) y no pocas suposiciones, que por el momento el Fiscal José Arias no ha podido probar, por lo que no pasan de la categoría de conjeturas. Por caso, que Bordet posea tarjetas de crédito/débito emitidas en el exterior, dinero en efectivo no declarado y hasta alguna sociedad no registrada fuera del país.

𝗔𝗦𝗣𝗘𝗖𝗧𝗢𝗦 𝗗𝗘𝗦𝗧𝗔𝗖𝗔𝗗𝗢𝗦 𝗗𝗘 𝗟𝗔 𝗜𝗡𝗩𝗘𝗦𝗧𝗜𝗚𝗔𝗖𝗜𝗢́𝗡

Entre los datos más relevantes que aparecen en el documento -al que accedió El Entre Ríos- y que fundamentan la sospecha de la Fiscalía se encuentran:

Omisión de bienes en declaraciones juradas: El Ministerio Público Fiscal considera acreditado que Bordet no habría incorporado diversos inmuebles en sus presentaciones ante la Municipalidad de Concordia y la Cámara de Diputados de la Nación, incluyendo propiedades adquiridas en los años 2000, 2009, 2011 y 2016.

Subvaluación de inmuebles: La investigación detectó inmuebles que habrían sido registrados por valores muy inferiores a los del mercado. Un ejemplo citado es un terreno en el loteo Mena-Beckman, escriturado por un valor de USD 12,40 por m2, cuando otros compradores de lotes linderos declararon haber pagado sumas que superaban los USD 65 por m2.

Inconsistencias en “departamentos de pozo”: La fiscalía señala una “flagrante disminución” del 35% entre los montos realmente aportados para la construcción de departamentos en Concordia y lo declarado ante la AFIP (hoy ARCA). El fiscal Arias afirma que esta diferencia detectada “no está justificada y bien podría tratarse del fruto de dinero ilícito”.

𝗜𝗡𝗖𝗢𝗡𝗦𝗜𝗦𝗧𝗘𝗡𝗖𝗜𝗔𝗦 𝗗𝗘𝗟 𝟯𝟯𝟬% 𝗘𝗡 𝗘𝗟 𝗩𝗔𝗟𝗢𝗥 𝗗𝗘𝗖𝗟𝗔𝗥𝗔𝗗𝗢 𝗗𝗘 𝗨𝗡𝗔 𝗗𝗘 𝗦𝗨𝗦 𝗧𝗔𝗡𝗧𝗔𝗦 𝗣𝗥𝗢𝗣𝗜𝗘𝗗𝗔𝗗𝗘𝗦 𝗜𝗡𝗠𝗨𝗘𝗕𝗟𝗘𝗦

Uno de los puntos centrales del escrito en el que se fundó el pedido de allanamiento es la vivienda que Bordet construyó en el barrio privado “Village Termal” de Concordia. Según un informe del Colegio de Arquitectos citado por Arias, el costo de construcción de una vivienda de ese tipo supera ampliamente lo declarado por el exmandatario. La fiscalía advierte sobre una presunta maniobra de “subvaluación” tanto en la compra de los terrenos como en los costos de la edificación, detectando una diferencia del 330% entre lo declarado y lo que se estima como costo real de mercado.

𝗩𝗜𝗗𝗔 𝗗𝗘 𝗠𝗔𝗚𝗡𝗔𝗧𝗘𝗦: 𝗢𝗦𝗧𝗘𝗡𝗧𝗢𝗦𝗢𝗦 𝗩𝗜𝗔𝗝𝗘𝗦 𝗣𝗢𝗥 𝗘𝗟 𝗠𝗨𝗡𝗗𝗢, 𝗧𝗔𝗡𝗧𝗢 𝗘́𝗟 𝗖𝗢𝗠𝗢 𝗦𝗨 𝗘𝗦𝗣𝗢𝗦𝗔 𝘆 𝗦𝗨𝗦 𝗛𝗜𝗝𝗔𝗦

La investigación también pone el foco en la vida social y los viajes de la familia Bordet. Según informes de Migraciones, entre 2007 y 2023, Gustavo Bordet registró 202 noches de pernoctación en el exterior en viajes no oficiales, visitando destinos como Estados Unidos, Francia, Alemania, España y Sudáfrica, entre otros.

Asimismo, se destaca una “especial relación” con la República Oriental del Uruguay, donde el exgobernador habría ingresado en 65 oportunidades, la gran mayoría por razones personales. La fiscalía investiga si estas constantes visitas, que suman más de seis meses de permanencia en el vecino país, podrían estar vinculadas al “traslado de dinero o bien realización de trámites bancarios”.

Préstamo y compra de una casa el mismo día en que asumió como intendente

El informe fiscal comienza haciendo mención a algo que habría ocurrido el 10 de diciembre de 2007, el mismo día en que Gustavo Bordet asumió por primera vez la intendencia de Concordia.

Se trata de la operación de compra de un inmueble mediante un préstamo hipotecario del Consejo de Ciencias Económicas por $140.000 (USD 44.000 aproximados). Arias sumó el sueldo de Bordet como intendente y el de su esposa como docente y llegó a la conclusión de que el monto del préstamo “equivalía a 29,65 sueldos” del matrimonio.

Fiscalía interpreta como algo relevante que el crecimiento patrimonial que de allí en más se produciría, con la compra de departamentos, terrenos y construcción de una casa, se llevó a cabo no solo con ingresos no significativos de Bordet y su esposa sino que además mientras tanto debía afrontar el pago de aquél crédito de 2007.

𝗩𝗢𝗟𝗨𝗠𝗘𝗡 𝗗𝗘 𝗩𝗜𝗔𝗝𝗘𝗦 𝘆 𝗙𝗔𝗟𝗧𝗔 𝗗𝗘 𝗝𝗨𝗦𝗧𝗜𝗙𝗜𝗖𝗔𝗖𝗜𝗢́𝗡 𝗙𝗜𝗡𝗔𝗡𝗖𝗜𝗔𝗘𝗥𝗔

El Ministerio Público Fiscal asegura haber documentado una cantidad significativa de días de permanencia en el exterior que no corresponden a viajes oficiales:

Gustavo Bordet: Registra 202 noches de carácter no oficial en destinos como Estados Unidos, Francia, Alemania, España y Sudáfrica, entre otros.

Silvia Mariel Ávila (esposa): Registra 193 noches, incluyendo destinos exóticos como Emiratos Árabes, Tailandia y Vietnam.

Hijas (Lara y Delfina): Registran 70 y 101 noches respectivamente.

La sospecha surge porque, según los informes bancarios y de la AFIP-ARCA, Bordet y su esposa utilizaron mínimamente sus tarjetas de débito y crédito emitidas en Argentina durante estos viajes.

Además, no se han detectado operaciones significativas de cambio de divisas desde 2019, lo que plantea la duda de cómo solventaban sus gastos en moneda extranjera.

𝗨𝗦𝗢 𝗗𝗘 𝗣𝗥𝗘𝗦𝗨𝗡𝗧𝗔𝗦 𝗧𝗔𝗥𝗝𝗘𝗧𝗔𝗦 𝘆 𝗦𝗢𝗖𝗜𝗘𝗗𝗔𝗗𝗘𝗦 𝗘𝗡 𝗘𝗟 𝗘𝗫𝗧𝗘𝗥𝗜𝗢𝗥

Para el fiscal, existe una sospecha fundada de que la familia podría estar utilizando tarjetas de crédito/débito emitidas en el exterior o dinero en efectivo no declarado.

Pasajes comprados en EE.UU.: Un informe de American Airlines reveló que Bordet compró pasajes a través de una agencia (AMEXGBT) registrada en Estados Unidos, que solo opera con clientes corporativos.

Sospecha sobre sociedades no declaradas: Debido a que American Express negó la existencia de tarjetas locales a nombre de Bordet, la fiscalía deduce que una persona jurídica o empresa en el extranjero podría haber pagado esos viajes, sugiriendo que el exgobernador manejaría una sociedad no declarada fuera del país.

LA RELACIÓN PARTICULAR CON URUGUAY -R.O.U.-

Bordet registra 65 ingresos a la República Oriental del Uruguay, de los cuales 56 fueron por razones personales, sumando un total de 187 noches.

Indicios de bienes no declarados: La familia ha tenido largas estadías veraniegas en Uruguay (por ejemplo, 38 noches en 2023), pero no se registran gastos de alojamiento o alquiler de autos, lo que sugiere a la Fiscalía que podrían poseer propiedades o vehículos no declarados en dicho país.

Viajes “relámpago”: Se detectaron múltiples viajes de ida y vuelta el mismo día, incluso en vuelos privados, lo que la fiscalía interpreta como un posible indicio de traslado de dinero o trámites bancario.

Financiamiento indebido con fondos públicos

La investigación también señala que organismos públicos habrían cubierto gastos que debían ser privados:

Consejo Federal de Inversiones (CFI): Se detectó que este organismo pagó pasajes para la esposa e hija de Bordet en viajes “oficiales” a EE.UU. (2016 y 2018), antes de que Silvia Mariel Ávila tuviera un cargo público que justificara la cobertura de gastos.

Viáticos irregulares: Silvia Mariel Ávila habría recibido transferencias por viáticos del CFI y de la Provincia de Entre Ríos antes de ser funcionaria, bajo el concepto de “cumplir funciones junto al Gobernador”.

En resumen, la fiscalía sostiene que el ocultamiento de estos consumos y el uso de terceros o fondos públicos para financiarlos evidencian una falta de transparencia y la posible existencia de dinero ilícito.

𝗧𝗥𝗔𝗡𝗦𝗙𝗘𝗥𝗘𝗡𝗖𝗜𝗔𝗦 𝗕𝗔𝗡𝗖𝗔𝗥𝗜𝗔𝗦 𝗗𝗘 𝗙𝗨𝗡𝗖𝗜𝗢𝗡𝗔𝗥𝗜𝗢𝗦 𝗔 𝗜𝗡𝗧𝗘𝗚𝗥𝗔𝗡𝗧𝗘𝗦 𝗗𝗘 𝗟𝗔 𝗙𝗔𝗠𝗜𝗟𝗜𝗔 𝗕𝗢𝗥𝗗𝗘𝗧

Según la investigación de Fiscalía, los allegados de Gustavo Bordet se vinculan con transferencias bancarias mediante el envío recurrente de dinero a su esposa, Silvia Mariel Ávila, y a sus hijas, Florencia y Delfina Bordet.

La fiscalía considera estas operaciones como “llamativas” debido a que los originantes son personas que se desempeñaron en la órbita pública cercana al exgobernador.

𝗩𝗜́𝗡𝗖𝗨𝗟𝗢𝗦 𝘆 𝗢𝗣𝗘𝗥𝗔𝗖𝗜𝗢𝗡𝗘𝗦 𝗥𝗘𝗚𝗜𝗦𝗧𝗥𝗔𝗗𝗔𝗦

Transferencias de Sonia Alejandra Romero: Tuvo una evolución profesional ligada a Bordet, pasando de ser su empleada de “casas particulares” (2009-2016) a ser designada Coordinadora en la Secretaría Privada de la Gobernación (2019) y luego personal de planta del Senado (2023).

A Silvia Mariel Ávila: Envió múltiples montos de $50,000 y 200,000 pesos entre2021 y 2022,sumando un total de 600,000 pesos.

A Delfina Bordet: Realizó diversos envíos en 2022 y 2023 que totalizaron $391,700.

Transferencias de Franco Germán Ferrari: Se desempeñaba como Secretario General de la Gobernación.

A Florencia Bordet: Registra una gran cantidad de transferencias periódicas durante 2021, 2022 y 2023, alcanzando un total de $1,340,000.

Pago de viajes: Además de las transferencias, Ferrari pagó con su tarjeta de crédito personal un pasaje de avión a Nueva York para Delfina Bordet en marzo de 2023, por un valor de USD 1,740.15

Transferencias de María Florencia Coelho: Dependiente de la Honorable Cámara de Senadores.

A Florencia Bordet: Realizó envíos menores entre 2021 y 2022, totalizando $23,700.

La fiscalía sostiene que estas transferencias carecen de explicación y son indiciarias de que estos funcionarios podrían estar manejando veladamente dinero de Gustavo Bordet. Esta sospecha se refuerza al no existir documentación que acredite la devolución del dinero por parte de la familia Bordet a los funcionarios, como en el caso del pasaje pagado por Ferrari.

𝗟𝗔𝗦 𝗣𝗥𝗘𝗦𝗨𝗡𝗧𝗔𝗦 𝗦𝗨𝗕𝗩𝗔𝗟𝗨𝗔𝗖𝗜𝗢𝗡𝗘𝗦

En su escrito, Arias dice haber detectado marcadas diferencias entre los montos declarados por la familia Bordet y los valores reales de mercado o costos de construcción. Las subvaluaciones más relevantes que menciona son las siguientes:

1. Terrenos en Loteos

Loteo Mena y Beckman (Concordia): Bordet declaró haber pagado USD 12,40 por m2 ($25.000 por 483,94 m2) en 2011. Sin embargo, la investigación determinó que en ese loteo el precio mínimo era de USD 48 por m2, y para lotes similares al suyo, superaba los USD 65. Un testigo que compró un terreno lindante de idénticas medidas declaró haber pagado USD 32.000 (aprox. USD 66 por m2).

Barrio Village Termal (Lote 1 – 2016): Declaró un pago de USD 10,50 por m2. La corredora inmobiliaria a cargo de la venta informó que esos lotes exclusivos con acceso a aguas termales se comercializan a USD 60 por m2.

Barrio Village Termal (Lote 2 – 2021): Declaró un valor de USD 6,35 por m2 (USD 7.500 por 1.183,81 m2), cifra que la fiscalía califica como “francamente irreal”.

2. Departamentos “de Pozo”

Edificio San Juan (Concordia): Bordet declaró una inversión de USD 22.688. No obstante, según el arquitecto de la obra, el costo final fue de USD 450 por m2, lo que arroja un valor real de USD 29.511. Se detectó una subvaluación del 30%.

Edificio Catamarca (Concordia): Declaró ante la AFIP la suma de $83.051 (USD 26.373). La justicia obtuvo los recibos reales de sus aportes al fideicomiso, que sumaban $105.624 (USD 33.542). Aquí la diferencia detectada fue del 35%.

3. Costos de Construcción (Vivienda en Village Termal)

La fiscalía señala una maniobra de subvaluación masiva en la casa de 409,18 m2 construida por Bordet:

Monto declarado: Sumando terrenos y mejoras, Bordet declaró un total de $4.023.383.

Costo real estimado: Según el Colegio de Arquitectos, el costo mínimo para una vivienda tipo “country” a enero de 2019 era de $ 38.844 por m2. Esto implica un costo de construcción mínimo de $ 13.847.930, sin contar el valor de la tierra ni extras como la piscina.

Brecha: Se detectó una diferencia del 330% entre lo declarado y el costo oculto.

Arias considera que lo ocurrido en la finca de Village Termal es una maniobra “patente” de “subvaluación”, sea en relación a la compra de los terrenos así como en los costos de construcción de la casa.

4. Desproporción en Operaciones Inmobiliarias (Florencia Bordet)

Fiscalía apunta a una inconsistencia en las transacciones de su hija.

Florencia Gabriela Bordet justificó la compra de su casa en Paraná, ubicada en la calle Adolfo Alsina N° 841, manifestando en la escritura pública que los fondos utilizados provenían de la venta previa de un departamento de su propiedad en Rosario.

De acuerdo con los documentos de la investigación, los detalles de esta justificación son los siguientes:

La venta en Rosario: El 31 de octubre de 2019, Florencia vendió un departamento de 33,47 m² ubicado en la calle España 1790 por un valor de USD 65.000.

La compra en Paraná: El 24 de junio de 2020 (menos de ocho meses después), adquirió la casa en Paraná, de 219,50 m², por un monto de USD 70.000.

Para el Ministerio Público Fiscal, esta justificación resulta cuestionable debido a la “desproporción evidente” entre ambas operaciones. Resalta que no resulta verosímil que un departamento de apenas 33 metros cuadrados en Rosario tenga un valor de mercado casi idéntico (apenas USD 5.000 de diferencia) al de una casa de 219 metros cuadrados en Paraná, especialmente considerando el corto tiempo transcurrido entre la venta y la compra. -Fuente: El Entre Rios –