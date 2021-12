✔✔ MENSAJE NO VISTO, CAMBIOS DE GABINETE : REGRESAN LOS MISMOS …..

En Concordia nada paso !! Oídos sordos al mensaje de las urnas de la población.

Con la angustia latente de los ciudadanos por los diversos avatares en el manejo municipal, en cuanto a los alarmantes índices de pobreza, obras inconclusas, promesas de campaña incumplidas, con una ciudad que pende de un hilo para no explotar ante tantos desmanejos , se estarían “renovando” cargos importantes en la función publica , con la presencia de los mismos de siempre.

Al parecer, seguiría digitando los destinos de la ciudad y de la actual gestión el padre del ex intendente, ex diputado electo y continuado funcionario del ENHOSA, quien ya habría perdido por “desactualizado” el olfato político, que no le deja interpretar, que algo cambio, por estos días , sin recordar que el egocentrismo es un mal consejero , barajando las viejas cartas para ” renovar” los funcionarios claves para la gestión del municipio, al cual le quedan dos años de subsistencia, con una población que esta con los puños cerrados … por el momento .

Cambios en el gabinete de Francolini

Alberto Armanazqui asumiría al frente del área de Gobierno.Armanazqui es un dirigente histórico del peronismo concordiense, estrechamente relacionado a la familia Cresto, y especialmente cercano a Juan Carlos, padre del actual director del ENOHSA. Todavía no voy a dar a conocer el gabinete nuevo hasta el martes de la semana que viene”. Tal fue la respuesta del intendente de Concordia, Alfredo Francolini,El jefe comunal evitó así ratificar o rectificar los nombres que se han echado a rodar. No obstante, este medio abrevó en otras fuentes extraoficiales, según las cualeses un dirigente histórico del peronismo concordiense, estrechamente relacionado a la familia, y especialmente cercano a Juan Carlos, padre del actual director del ENOHSA. En la actual conformación del equipo de gobierno municipal, el apellido Armanazqui ya está presente, puesto que Martín, hijo de Alberto, conduce la UDAAPA, Unidad de Desarrollo Ambiental y Administración Parque Abasto. Además, María Valeria Armanazqui, también hija de Alberto, es jueza de faltas. Un tercer hijo, Matías, fue funcionario municipal, pero su paso por la función pública finalizó tras firmar un “juicio abreviado”, reconociendo haber usado fondos públicos para abonarle a su pareja por servicios que no fueron prestados. Otro que volvería a ser funcionario es Marcelo Cresto, primo de Enrique y de Mayda, que nuevamente se desempeñaría en el área de deportes. Siempre a título de versiones, no se descarta que el actual jefe de gabinete y gobierno, Fernando Barboza, pase a conducir el área de desarrollo social, mientras que otro Cresto, Amadeo, sea reubicado al frente de un organismo municipal. No obstante, hasta que el intendente Alfredo Francolini haga el anuncio oficial, no habrá certezas absolutas.

Fuente: El Entre Ríos