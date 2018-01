Urgencia en Punta del Este: una colecta para sacar el avión de Balcedo

Allegados al sindicalista detenido por presunto lavado de dinero buscan juntar 64 mil dólares para trasladar el Gulfstream IV a Buenos Aires para que la aeronave no sea tomada por la Justicia como un nuevo rasgo de fastuosidad.

llegados de Marcelo Balcedo, el sindicalista detenido esta mañana en Punta del Este por presunto lavado de dinero y vaciamiento del Sindicato de Obreros y Empleados de Minoridad y Educación (Soeme), apuraban en las últimas horas los llamados y contactos con un pedido solidario: aportes de amigos para poder pagar el combustible y sacar del aeropuerto de Carrasco, Uruguay, un Gulfstream G-IV de matrícula norteamericana, avión que el dirigente gremial alquilaba con opción a compra (leasing) por 60.000 dólares por mes para trasladarse entre Buenos Aires y la ciudad balnearia.

La lujosa chacra en la que detuvieron al gremialista Marcelo Balcedo, vista desde un drone

Lo que pretenden los amigos de Balcedo es que la existencia del avión, cuyo estacionamiento en el hangar uruguayo tiene un costo de 30.000 dólares mensuales, no sea tomada por la Justicia y los investigadores como un nuevo rasgo de fastuosidad en el patrimonio del sindicalista. Así lo informaron a este diario fuentes empresariales y aeronáuticas de trato fluido con el ahora acusado, que agregaron también una coincidencia curiosa de la trama: cada vez que viene a Aeroparque, la empresa que le da servicios de tierra al Gulfstream es Just Fly, ex Royal Class, que pertenece a Diego Colunga, uno de los ex dueños de MacAir, la aerolínea que los Macri le vendieron a Avianca.

