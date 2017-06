Una abogada de Concordia detenida por robar en un comercio

El jefe de policía local, Marcelo Den Dawn, informó que el comando radioeléctrico detuvo en la tarde de ayer a una mujer que estaría involucrada en el robo de una prenda de vestir desde adentro de un local de ropa céntrico, “Lady Rock”. Según confirmó el uniformado, la aprehendida responde al nombre de Dana, de 33 años, abogada y oriunda de Concordia y al momento de su detención se conducía en una camioneta blanca, Fiat Fiorino,( FNU 426),acompañada de un masculino de 43 años. En tanto, la dueña del comercio, María Florencia Flüss, aseguró que no es la primera vez que Rodríguez atenta sobre su comercio y que ya tiene varias denuncias en su contra e incluso la matricula suspendida. “Me sacó la campera de la vidriera y me gritó que si la denunciaba iba a matarme a mí y a mis hijos”.

En tanto, Den Dawn confirmó que el procedimiento se efectuó en la zona de calles Estrada y Urquiza cuando la mujer se movilizaba en el vehículo utilitario y llevaba puesta la campera que había sido denunciada como sustraída. En consecuencia, la joven fue trasladada a la Comisaría del menor y la familia donde quedó a disposición de la justicia mientras que el masculino fue liberado por no presentar responsabilidad en el hecho.

“Ayer era feriado pero abrí el local un rato mientras buscaba unos papeles y estaba con mis dos hijos de 10 años”, contó Flüss. “Alrededor de las 17.30 hs, frena una camioneta blanca en la puerta y entra esta mujer a los gritos. Me saca ropa de la vidriera, se lleva la campera y cuando se está yendo me amenaza desde la puerta con que si le denunciaba iba a matarme a mí y a mis chicos. Sale corriendo, se sube a la camioneta y se van”. No obstante, la denunciante remarca que huboi testigos que presenciaron toda la secuencia y que fueron ellos quienes llamaron a la policía y les dieron la patenten de las Fiorino. “La policía actuó muy rápido y los agarraron a las pocas cuadras”, destacó.

En tanto, la víctima remarcó que no es la primera vez que Rodríguez la molesta a ella y a otras personas y que incluso ha llegado a la agresión física en varias oportunidades y con diferentes personas. “Cuando empecé a contar que esta mujer me molestaba hace dos años me enteré de que ya tienen varias denuncias por agresiones a otras personas y comercios y la matricula de abogada la tiene tiene suspendida”.

Finalmente, Flüss reveló que se presentó en fiscalía esta mañana con su abogado y le aseguraron que van a tomar medidas restrictivas. “De todos modos necesito que pase a mayores porque la orden es sólo de 90 a 180 días y tengo miedo de que cuando se termine vuelva a robarme y agredirme”

