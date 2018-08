Todo lo que hay que saber sobre los cuadernos de las coimas

El chofer del número dos del exministro Julio De Vido se encargó de tomar nota en sus cuadernos de todo lo que sucedía durante los trayectos. Se trata de Oscar Centeno, quien registró días, horarios, nombres, direcciones y montos que trasladaba en su Toyota Corolla en el que viajaba Roberto Baratta: más de US$ 50 millones de dólares pasaron por ese vehículo. Dejó así pruebas del camino de las coimas de empresas al Ministerio de Planificación. Según los documentos a los que accedió LA NACION, hay más de 30 domicilios desde donde se recogieron bolsos de dinero. Otras direcciones se utilizaban como “búnkers” o “refugios”.

Los montos

De las anotaciones se desprende que cuando Néstor Kirchner vivía, hasta octubre de 2010, las cifras de más de US$ 2 millones, aproximadamente, eran entregadas a él en el quincho de Olivos. Todos los ingresos a la residencia detallados en los cuadernos están registrados en los asientos de visitas. Los montos menores a US$ 2 millones eran entregados a Daniel Muñoz, el entonces secretario del ex presidente, en el domicilio privado del matrimonio Kirchner en la calle Juncal.