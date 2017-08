Santa Cruz: “Aquí donde nació el kirchnerismo, la población les dijo basta”

En su cuna, el Frente para la Victoria hacía frente a otra derrota ante el líder de Cambiemos.

En la cuna del kirchnerismo el FpV “fracasó” dijo efusivamente el líder de Cambiemos en el sur, Eduardo Costa . Con poca presencia de la gobernadora Alicia Kirchner durante la campaña, la crisis de Santa Cruz que cumplió 102 días de paro docente, marcó el ritmo de las Primarias, Abiertas, Simultáneas y Obligatorias (PASO), los resultados no eran los mejores para el FpV. El ex candidato a gobernador, que busca una banca en el Senado, se imponía -con datos provisorios-, cómodamente y no tardó en adjudicarse el triunfo.

El Comando, el histórico búnker del FpV ubicado sobre la avenida Presidente Néstor Kirchner, permaneció con las luces apagadas. No concentró, como en las elecciones anteriores, a la militancia kirchnerista. Fue en 2015 el lugar donde Máximo Kirchner esperó los resultados de su primera elección legislativa, la que perdió frente al candidato de Cambiemos, Héctor Roquel. En estas elecciones no se usó: unas pocas sillas blancas de plástico desparramadas, un cartel de Cristina Kirchner apoyado en el piso, un cuadro del ex presidente colgando en una de sus paredes, es lo único que se observaba en el lugar.

A una cuadra y media de allí, el clima distaba mucho del bajo perfil que eligió el FpV. En el Comité de la Unión Cívica Radical (UCR), la militancia esperaba la llegada de Eduardo Costa, el precandidato a senador de Cambiemos. Música, festejos anticipados, y un sitio propio para ir chequeando los resultados, fue la antesala del primer mensaje del ex candidato a gobernador anunciado su triunfo.

Eduardo Costa que participa como candidato en Santa Cruz por séptima vez, a las 21.30 se atribuyó el triunfo de las PASO. Acompañado por militantes, diputados provinciales y nacionales por la provincia, no disimuló su alegría: “Les queremos transmitir que desde Santa Cruz podemos asegurar que el frente Unión Para Vivir Mejor Cambiemos obtuvo el 52% de los votos”, dijo eufórico.

La segunda lectura que hizo Costa fue: “Aquí donde se construyó el kirchnerismo, donde desplegaron su proyecto durante tantos años, el 75% de la población de Santa Cruz le dijo basta a este modelo de impunidad, de corrupción. El pueblo les envió un mensaje a la gobernadora, al FpV y a La Cámpora, les dijo que no queremos más esa forma de gobernar sin escuchar a la gente”.

En unas elecciones donde la ex Presidenta y su hijo Máximo Kirchner diputado nacional santacruceño, no vinieron a votar, el líder de Unión para Vivir Mejor Cambiemos los criticó señalando: “Máximo y Cristina tienen miedo de mirar a la gente, no aparecen en Santa Cruz, no caminan porque sabe que le han mentido a la gente” y concluyó: “Esta elección es el fracaso del modelo kirchnerista”.

El FpV esperó los resultados en el local del vicegobernador Pablo González, llamado “Propongamos un sueño” donde hasta las 20.30 sólo había un reducido grupo de militantes que fue creciendo con el correr de las horas.

Entre el sonido de los bombos, las banderas del espacio políticos y ante la militancia, después de las 21, uno de sus candidatos Pablo Grasso, actual funcionario de Alicia Kirchner en tono firme dijo: “Nos quieren vender una política a través de los medios de comunicación. Nosotros ya hicimos el primer paso, ahora vamos por Costa en octubre” indicó.

Con el 86,24% de las mesas escrutadas en toda la provincia, los números provisorios le otorgaban en la categoría de senador, al referente de Cambiemos el 45,98%, mientras que el FPV lo secundaba con el 28,56%. A su vez, el Frente de Izquierda (junto al Partido Obrero, Izquierda por una opción socialista), se ubicaba tercero con 7,67%, dejando en cuarto lugar al ex gobernador Daniel Peralta que participó con Proyecto Sur, con el 7,58%.

