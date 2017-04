“Salí con Macri y Scioli”: La amiga de Jelinek, ¿la responsable de la grieta?

La diseñadora Paz Cornú, íntima amiga de Olga Karina Jelinek volvió a ser noticia después de sus videos hot en Miami, junto a la modelo. Confesó que salió con el Presidente Mauricio Macri y el ex gobernador Daniel Scioli. ¿Busca su lugar en ‘Bailando por un sueño’ 2017?

La diseñadora Paz Cornú, íntima amiga de Olga Karina Jelinek también busca su lugar en ‘Bailando por un sueño’, después del baile hot junto a la modelo. En una entrevista con la revista Gente, Cornú contó que se acaba de separar del padre de sus dos hijos, Milan de 2 años e Italo de 8 meses. Pero además, agregó detalles de su pasado y metió a dos políticos en el medio.

“Toda mi vida me llamaron tipos públicos, incluso desde antes de que apareciera en los medios mi amistad con Kari, pero nunca lo conté”. Al parecer llegó el momento de contarlo y la morocha busca su lugar en el medio.

Paz Cornú, íntima amiga de Olga Karina habló sobre su relación con el presidente Mauricio Macri y Daniel Scioli.

“Hasta llegué a salir con Mauricio Macri, hace mil años, cuando se separó de Isabel (Menditeguy). Pero bueno, son cosas que forman parte de mi pasado”, agregó.

La madre de Cornú, que estaba escuchando la entrevista sumó un dato y llegó el momento de Daniel Scioli, a quien parece que le gustan las mujeres bastante más jovenes que él, como su actual novia, la modelo Gisela Berger.

“¡Con Daniel Scioli también saliste!”, aportó la madre, a lo que la diseñadora respondió: “¡Mamá! ¡¿Qué buchoneás?!”, intentando demostrar que no quería que nada de eso saliera a la luz.

Ante la pregunta de la periodista, Paz ratificó: “Sí, salí con Macri y con Scioli. Lo de Scioli fue también hace tiempo; él no estaba con Karina (Rabolini). Me parecía un hombre inteligente, pero no se dio. Macri se portó como un señor, pero no hubo química, simplemente eso. Yo estaba en otra etapa, era muy joven y sólo quería salir y divertirme”.

Este miércoles 5/4, en diálogo con Negra POP, por Radio Pop 101.5, la diseñadora aparentemente se enteró al aire lo que publicaron en la nota de la revista Gente.

Elizabeth Vernaci quiso hablar sobre las declaraciones de Cornú, pero ella de manera ¿sorprendida? dijo: “Sí… Pero ¿por qué decís eso? ¡No vi la revista todavía! La voy a matar a la periodista, fue un comentario al margen, sutil, que no fue exactamente así. ¿Salió todo en la nota? Me estás jodiendo”.

Entre risas cerró: “No era para contarlo ahí, abiertamente. Fue sutil, no fue nada”.

“No era para el título de la nota, pero ya está, salió así… Además fue algo instrascendente en mi vida. No era mi estilo de hombre. Son personas muy agradables e inteligentes pero yo estaba en otra etapa”, explicó la diseñadora a PrimiciasYa.

La famosa grieta tiene nombre: Paz, Cornú.

