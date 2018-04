Quedó preso Hugo Righelato (ex funcionario de Urribarri) tras ser condenado a tres años de prisión efectiva

El ex director de Obras Sanitarias de Entre Ríos (OSER), Hugo Righelato, quedó detenido en la Unidad Penal Nº1 luego de que el juez Elvio Garzón homologue el juicio abreviado que lo condenó a tres años de prisión efectiva por los delitos de Peculado, Negociaciones incompatibles con la función pública y Fraude al Estado en concurso real. Según registró ANALISIS DIGITAL el ex funcionario fue trasladado de la Alcaldía de Tribunales a la cárcel de Paraná. Cabe recordar que Righelato ya estuvo 145 días detenido (90 en prisión y el resto con prisión domiciliaria) y por este motivo podrá quedar en libertad luego de tres meses que deberá estar detenido, si es que cumple con la buena conducta y solicita la libertad condicional. Además de la pena, Righelato deberá abonar 10 mil dólares y hacerse cargo de las costas del jucio. También la Justicia decomisó dos propiedades a favor del Estado y todos los elementos que eran propiedad de OSER que habían sido sustraídos por el ex funcionario. La investigación comenzó a raíz de una denuncia de la fundación M`Biguá y una investigación periodística de la Revista ANALISIS publicada el 5 de octubre del 2016 y que fue titulada “El Intocable”.De ANALISIS DIGITAL

Este viernes se desarrolló la audiencia donde el juez Elvio Garzón homologó el acuerdo de partes en el marco de un juicio abreviado por el cual se condenó a Hugo Righelato por los delitos de peculado, negocios incompatibles con la función pública y fraude al Estado provincial.

Dicho acuerdo fue firmado por el fiscal Francisco Ramírez Montrull y el abogado del ex funcionario, Matías Arguello de la Vega. A raíz de que la defensa técnica de Righelato decidió renunciar a los plazos posteriores a la condena, la sentencia quedó firme y por este motivo el ex titular de OSER fue trasladado a la UPNº1, donde estará alojado al menos tres meses.

El plazo de detención del ex funcionario puede recortarse debido a que una vez cumplidos los ocho meses de detención, puede solicitar la libertad condicional si se comporta de la manera correspondiente en el interior de la cárcel. Cabe recordar que Righelato ya estuvo detenido 145 días durante la primera etapa de la investigación y esto pasa a formar parte del cumplimiento de la condena.

Según el juez Garzón, “la fiscalía obtuvo pruebas contundentes” que lograron probar la autoría de los delitos. “Es evidente que se reúnen los elementos que arriban al grado de certeza y que exigen una condena”, agregó el magistrado.

El delito de Peculado quedó probado y según el juez “la materialidad aparece comprobada en primer término en la presentación efectuada por M´Biguá” y que luego se ratifica con “diferentes medidas de prueba” que lograron dar muestra de que hubo una “afectación de recursos públicos a favor de una actividad privada”.

Fueron tres empresas las que quedaron ligadas a esta causa. AZUL SRL, propiedad del propio Righelato (a la cual después de la condena se le levantó la inhibición de bienes que estaba vigente), Tecno Geo y Ecocien, dos firmas ligadas a personas cercanas al ex funcionario.

“El galpón de Oro Verde pertenecía a un privado, que estaba siendo cargado un camión oficial con caños y que su conductor dijo que era empleado de Ecocien SA, situación que se acreditó con la AFIP. El chofer de apellido Sosa era empleado de Ecocien, de Tecno Geo y también de AZUL SRL”, expresó. En ese momento, Garzón hizo referencia a la investigación periodística de la Revista ANALISIS del 6 de octubre del 2016, donde en su artículo “El Intocable” se desarrolló los pormenores de los delitos que este viernes encontraron condena.

Entre otros argumentos, Garzón aseguró que “la vivienda de calle Bravard (zona del Thompson de Paraná) fue íntegramente construida con bienes de Estado”. Es por esto que esta vivienda junto a una de calle Laprida fueron decomisadas a favor del Estado.

Righelato “fusionó el patrimonio privado de AZUL SRL con los bienes de la administración pública que fueron secuestrados en ese lugar”.

También “ha quedado demostrada la relación entre Ecocien y Righelato” como así también “las contrataciones donde la empresa fue beneficiada a pesar de que a veces era la oferta menos beneficiosa para el Estado”.

Para finalizar, Garzón dictaminó: “Declarar a Hugo Righelato autor material y penalmente responsable de peculado, negociaciones incompatibles y fraude al Estado. En concurso real, en consecuencia condenado a la pena de 3 años de prisión de cumplimiento efectivo”.

“Decomisar los dos inmuebles y ponerlo a disposición del Estado provincial. Disponer la entrega de los 10 mil dólares, luego de que la Fiscalía de Estado ponga a disposición el número de cuenta a depositar el dinero. Declarar las costas del proceso a su cargo. Disponer la entrega definitiva a OSER de los efectos que fueran robados. Levantar la inhibición general de bienes que pesan sobre la firma AZUL SRL”, aseguró el magistrado.

La sentencia quedó firme ya que la defensa renunció a los plazos posteriores a la condena y por este motivo Righelato fue trasladado a la UPNº1.

Foto: De ANALISIS DIGITAL

