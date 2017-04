Pavón negó haber participado del crimen de Micaela y acusó de mentiroso a Wagner

El dueño del lavadero en donde trabajaba Sebastián Wagner brindó declaración indagatoria en el marco de la investigación por el crimen de Micaela García. “Esa noche dormí en mi casa. Wagner miente”, sostuvo.

Néstor Roberto Pavón, dueño del lavadero de autos y camiones al que Sebastián Wagner implicó en el femicidio de la estudiante Micaela García, negó su participación en el hecho durante la declaración de imputado que prestó durante aproximadamente dos horas este miércoles ante el fiscal Ignacio Telenta.

Pavón fue acusado por el encubrimiento del crimen y luego, previo a su declaración, su imputación se amplió, tras los dichos de Wagner, que aseguró que ambos secuestraron, violaron y mataron a la joven. A los dos se los acusa de ser coautores de abuso sexual triplemente agravado por alevosía, femicidio y criminis causae.

Pavón se encuentra cumpliendo 30 días de prisión preventiva en la Jefatura de Policía de Gualeguay. Desde allí fue trasladado a los tribunales locales para declarar ante Telenta, quien continúa analizando resultados de pericias y otras pruebas y ahora deberá determinar si fue Pavón u otra persona quien atacó a la estudiante aquella noche junto a Wagner.

El dueño del lavadero reconoció su vínculo con Wagner y aceptó haberlo ayudado con dinero en efectivo para darse a la fuga. “Le di un adelanto del sueldo”, señaló, al tiempo que reconoció haber contactado a un camionero para que lo llevara a la localidad de Campana, en la provincia de Buenos Aires. También declaró que le dio las llaves del lavadero para que durmiera allí “porque tenía problemas con la mujer”.

No obstante, Pavón negó haber participado en el crimen. Confirmó que esa noche pasó por la casa de Pavón a dialogar con él sobre su desempeño laboral y que, junto al hijo de Pavón, fueron a cenar en el Renault 18 Break en el que se constató la presencia de la joven. “Después me fui a dormir a mi casa, aproximadamente a las 4.20”, sostuvo. Cabe recordar que, hasta el momento, no se hallaron elementos científicos que sitúen a Pavón ni en el vehículo ni en la escena del crimen.

