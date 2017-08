«Para que Cambiemos funcione se tiene que dejar de lado la obsecuencia», afirmó Jaroslavsky

Así lo manifestó la precandidata a diputada nacional por Cambiemos (Lista 502 B-Renovación), quien estuvo en el comité radical de Concordia y dialogó con militantes en el marco de una asamblea.

El segundo de la lista, Francisco Larocca, (GEN-Margarita Stolbizer) destacó la necesidad de que Cambiemos «empiece a funcionar como una organización política»

Los precandidatos Gracia Jaroslavsky, Francisco Larocca y Romina Miñones se hicieron presentes en el comité radical de Concordia, donde dialogaron e intercambiaron opiniones con varios ciudadanos que estuvieron en el lugar con el fin de conocer sus propuestas.

El concejal y presidente del comité local, Esteban Benítez, dio la bienvenida a los dirigentes y agradeció su presencia. Tras las palabras de Larocca y Miñones, Gracia Jaroslavsky recordó que hasta hace un tiempo «este comité estaba cerrado» y destacó su apertura en el marco de un proceso para «volver a reflotar el vínculo entre la política y la sociedad».

«El radicalismo fue un partido de masas, pero algo se fue rompiendo. Sabemos que la política es la única herramienta de transformación social y tenemos la responsabilidad de acercar la política a la gente», sostuvo.

Luego Jaroslavsky aseveró que «ya se fue la época de los líderes como (Raúl) Alfonsín, (César) Jaroslavsky o (Sergio) Montiel, y ahora hay que construir desde la horizontalidad y esta tarea tal vez sea más difícil».

Lo cierto es que para la precandidata, «el radicalismo se tiene que ir reencontrando con la sociedad y para eso tiene que pensar con otros porque la UCR por sí sola ya no tiene la base de representación que tenía antes. Habrá que recuperarla, o tal vez los procesos de construcción hayan cambiado y ahora sea necesario avanzar a través de frentes o alianzas».

En otro tramo de su discurso, Jaroslavsky afirmó: «Somos gobierno, apoyamos al gobierno de (Mauricio) Macri, pero cuestionamos las formas en las que algunas cuestiones se llevan a cabo». En este marco, criticó que el ministro del Interior, Rogelio Frigerio, haya definido «desde un hotel cinco estrellas de Paraná quiénes eran los candidatos y haya tratado de evitar las PASO».

«Lo que hizo Frigerio fue un insulto a los radicales», aseveró y resaltó la necesidad de que en Cambiemos haya diversidad y un intercambio de ideas que hoy no existe. En tal sentido, sostuvo que «la fuerza de la UCR dentro de Cambiemos está en el Congreso de la Nación, no tenemos otro espacio y desde ahí tenemos que hacer sentir nuestra visión de lo que se está haciendo, de lo que falta, ser la voz de los que no tienen palabra».

«Quiero que Cambiemos funcione, pero para esto es necesario mostrar otras visiones de las cosas y que no todo sea obsecuencia. Tiene que haber un pensamiento que advierta qué riesgos se pueden correr si se le dice a todo que sí, a ciegas», enfatizó Jaroslavsky.

Finalmente destacó la necesidad de «comenzar a construir un proyecto para gobernar la provincia en 2019» y expresó: «No es fácil, pero es posible». En tanto, el precandidato en segundo término Francisco Larocca afirmó: «Apoyamos a Macri porque queremos un cambio, pero consideramos que es necesario renovar Cambiemos». «Necesitamos que Cambiemos tenga un sentido más social y para esto hay que salir a decir que hay algunas cosas que no están bien», afirmó Larocca, y consideró que «Cambiemos no funciona como una organización política, pero necesitamos que sí sea una organización política en la que se discuta hacia adentro». Por último coincidió con Jaroslavsky en que la propuesta que encabezan «es parte de un proceso político de cara al 2019 con el fin de gobernar Entre Ríos». También tomó la palabra la precandidata Romina Miñones, quien dijo militar «desde chica» y admitió que en un momento se sintió «decepcionada». Pero destacó haber encontrado en este grupo «un espacio en el que se pueden expresar ideas» y sostuvo: «Hoy me siento parte de esta semilla que hoy empieza a crecer». Finalmente manifestó: «Percibo mucha incertidumbre, pero sé que la gente tampoco quiere volver al pasado».

La noche cerró con un enriquecedor intercambio de ideas entre los precandidatos y los militantes y ciudadanos que participaron de la asamblea, entre los que se encontraban los ex diputados provinciales Marcelo López y Horacio Giorgio.

