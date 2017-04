“Para mí es una persona normal”, aseguró la mujer del sospechoso de matar a Micaela García

mujer de Sebastián Wagner, acusado de matar a la joven Micaela García, recordó hoy que conoció al hombre cuando estaba en la cárcel.

“Lo conocí en la cárcel. Tenía un hermano ahí. Fui dos años y seis meses a visitarlo. Desde julio de 2016 vivíamos juntos. Salió en libertad condicional. Para mí es una persona normal. Trabajaba en un lavadero”, aseguró la mujer en el programa Mauro, la pura verdad.

Nora González contó que lo encontró con el auto embarrado y cree que estaba los efectos del alcohol o la droga. “Cuando estaba volviendo para mi casa lo encontré yendo para el lavadero. Estaba embarrado, los pies y la ropa embarrado, el volante del auto también”.

“Le pregunté si sabía algo de la chica, si tenía algo que ver y me dijo que no sabía nada. Estaba raro, borracho o drogado, no se como manejaba el auto así”, agregó.

La pareja de Wagner no quiso ser contundente a la hora de juzgar a Sebastián aunque dijo que sospecha de que participó en el asesinato. “Yo no estoy al tanto de lo que hizo, si lo hizo o no lo hizo, no voy a discutir con nadie. Eso lo decide la Justicia”, sostuvo.

“Yo cuando lo vi sospechaba un poco, lo vi nervioso. Para mí, él estuvo en el hecho y capaz con otra persona porque el me dijo que había estado con un amigo el tiempo que desapareció”, añadió.

La muerte de Micaela

Luego de estar una semana desaparecida, este sábado encontraron el cuerpo sin vida de Micaela García, la joven de 21 años que desapareció en la ciudad entrerriana de Gualeguay, a la salida de un boliche.

El viernes fue detenido el principal sospechoso, Sebastián Wagner, un hombre que estaba siendo buscado y que fue localizado en una casa lindante a la de su madre, en la localidad bonaerense de Moreno.

El cuerpo sin vida de Micaela García fue hallado debajo de un árbol, en un campo denominado Seis Robles, a 2,5 kilómetros de la Ruta 12. Fue hallado por un equipo policial que formó parte del operativo de más de doscientos efectivos que se dedicó durante toda la semana al rastrillaje de las zonas de campo. A la búsqueda también se sumaron amigos de la chica desparecida, quienes ayer encontraron una sandalia y un short animal print que fueron identificados como de Micaela. Luego encontraron un juego de llave que también pertenecía a la joven estudiante y más tarde los policías dieron con el cuerpo.

