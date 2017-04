Para el juez Rossi, Wagner estaba “posicionado favorablemente” para quedar en libertad

Un equipo interdisciplinario del juzgado se pronunció en contra del pedido: “No revisa en forma comprometida acerca de su historia vivencial de carácter anómica y desviada. No ha desarrollado una evolución favorable por lo que el grado de reinserción social alcanzado no admite un pronóstico favorable para el acceso al instituto de la libertad condicional, conclusión que se arriba en términos probabilísticos, conforme criterios de razonabilidad pero cuya certeza no es absoluta”, dijeron los peritos y recomendaron profundizar su tratamiento relativo a su problemática de violencia sexual y al consumo de drogas.