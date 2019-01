Ojeda será imputado por “mala praxis intencional” y “homicidio con dolo eventual”

El fiscal de Concordia, Germán Dri, que entiende en la causa en la que se apunta al médico Daniel Ojedapor la muerte de una mujer uruguaya luego de una liposucción en un centro clandestino, adelantó que imputará al profesional por “mala praxis intencional” y “homicidio con dolo eventual”. Solicitará además la prisión preventiva por al menos 60 días.

El letrado cree que tiene “datos y elementos objetivos, testimonios, documentación que me permiten entender que esta es la calificación correcta, y en la autopsia se encontraron microtrombos de lípidos en los pulmones y en otras partes que no son lógicas para el tipo de operación que se realizó″, acorde a lo dialogado con UNO.

Dri volvió a confirmar que el lugar donde se realizó la operación no estaba habilitado: “La clínica no funcionaba como tal, no había personal necesario para la asistencia de una paciente, no había anestesista ni un espacio adecuado para la asistencia de la señora”.

