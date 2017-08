Nicolás Maduro dijo que está “orgulloso” de la sanción que le impuso Donald Trump

El mandatario venezolano dijo que la medida impuesta por el presidente estadounidense representa “la impotencia, la desesperación y el odio” por no poder suspender la Constituyente.

presidente de Venezuela, Nicolás Maduro salió al cruce de Donald Trump luego de que este lo sancione al congelar los activos y prohibir sus viajes y transacciones comerciales.

La medida de Trump pretende ser un “castigo” frente a la actitud de Maduro quien busca modificar la constitución a partir de la elección de la Asamblea Constituyente, un proceso al que Estados Unidos calificó de una “vergüenza”.

El mandatario socialista, que mantiene una tirante relación con Estados Unidos, dijo que está “orgulloso” de haber sido sancionado por convocar “a elecciones generales para que el pueblo vote libremente y elija una institución como la Asamblea Nacional Constituyente”. Y desafió a Trump: “Mr. Donald Trump, dale para adelante”.

“Yo no obedezco órdenes imperiales, yo no obedezco gobiernos extranjeros, soy un presidente libre”, agregó y dijo: “Tomen las sanciones que les dé la gana, pero el pueblo venezolano ha decidido ser libre”. Maduro reiteró, sin embargo, su oferta de conversar con el presidente estadounidense: “Le he dicho públicamente que estoy dispuesto a hablar con él, a mí no me tiembla el pulso”.

Además, en reacción al congelamiento de bienes que pueda tener en Estados Unidos por parte del Tesoro de ese país, que lo llamó “dictador”, Maduro agregó que estas sanciones representan “la impotencia, la desesperación y el odio” de Trump por no lograr que suspendiera su plan de elegir una Asamblea Constituyente.

Me gusta: Me gusta Cargando...