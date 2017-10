Muchas consultas se reciben por el Plan Cumple, de regularización de obras

El Director de Obras Privadas de la Secretaría de Obras y Servicios Públicos de la Municipalidad, Vicente Denis, señaló que «hemos recibido muchas consultas respecto al Plan Cumple», que permite regularizar las obras no declaradas accediendo a importantes beneficios.

El funcionario indicó que «hasta el 10 de noviembre se encuentra vigente el programa, y todos los propietarios que no hayan declarado las obras que realizaron en sus terrenos pueden inscribirse, consultando en las oficinas de la Dirección de Obras Privadas», dijo Denis. De lunes a viernes, en el horario de 7 a 13 horas se puede consultar respecto al funcionamiento de este programa en la respectiva oficina en el Palacio Municipal, Mitre 76, segundo piso. O bien descargar el formulario de Declaración Jurada desde el sitio web oficial del municipio

