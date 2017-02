Médicos entrerrianos no se suman al paro del 6 y 7 de marzo

El presidente de la Federación Médica de Entre Ríos (Femer), Rodolfo Nery, rechazó el techo del 18 por ciento que Nación pretende imponer a las paritarias de todo el país, cuestionó además el «gran desfasaje» de los salarios de los médicos de la salud pública entrerriana.

La Femer no adhiere al paro de 48 horas convocado para los días 6 y 7 de marzo por la Federación Sindical de Profesionales de la Salud de la República Argentina (Fesprosa). «Nosotros no tenemos afiliación con esa entidad, no nos nuclea y no tenemos comunicación ni solicitud de adhesión», explicó Nery y descartó que los profesionales médicos que se desempeñan en el sistema de salud pública de Entre Ríos se sumen a esa medida. De todos modos, rechazó el techo del 18 por ciento que el Gobierno Nacional pretende imponer en todas las paritarias del país. «Es un porcentaje muy bajo porque hay un atraso que es histórico. Y eso se refleja en que cada vez es más difícil conseguir médicos para guardias, médicos para que vayan a trabajar a los hospitales. Eso se lo hemos dicho al Ministro», expresó en alusión a los planteos realizados al titular de la cartera de Salud en la provincia, Ariel de la Rosa. Nery apuntó además que se preparan para iniciar las negociaciones paritarias con la Provincia.

«Todavía no hay fecha concreta, pero el Gobernador ha manifestado que se inician las negociaciones salariales con distintos sectores», señaló y adelantó que en ese ámbito buscarán «acomodar algunas cuestiones, porque hay muchas formas de contrataciones, pero con sueldos muy bajos. Ha quedado un desfasaje muy grande», cuestionó. El presidente de Femer advirtió: «Siempre hemos desestimado las medidas de fuerza, porque siempre hemos hablado y llegado a arreglos bastante coherentes. Pero este año nos toca una situación en la que estamos bastante lejos de los sueldos de otras provincias. Y ni qué hablar del poder adquisitivo, que ahora está muy por abajo».

