“Me reuní con Cristina Kirchner, con un criterio de unir fuerzas”, confirmó Bordet

Gobernabilidad

“Creemos que hay un camino diferente que se puede emprender y que hay expectativa para la Argentina”, auguró.

Al contestar sobre las críticas internas que recibe de sectores del peronismo kirchnerista por su relación con el gobierno nacional, Bordet utilizó una comparación con los legisladores provinciales de Cambiemos.

“Yo al presidente lo respeto. No me gustan las medidas que toma, no estoy para nada de acuerdo. Pero cuando convoca a los gobernadores tenemos que estar. Si no, estaríamos haciendo lo que hicieron los diputados de Cambiemos en la Asamblea Legislativa: se enojan y no van. Eso no es la democracia”, señaló.

Fórmula en mente

El gobernador fue consultado si ya tiene en mente quién será su compañera o compañero de fórmula. Aseguró que “sí, por supuesto” pero antepuso los plazos electorales: “Lo iremos a confirmar cuando haya cierre de listas”. Dejó abierta la posibilidad de que puede ser tanto una mujer como un varón.