“Me ofrecieron $300 mil para que nombre a Urribarri y Cresto”

Lo dijo Gustavo Alfonzo, a quien se juzga por el supuesto delito de trata de personas con fines de explotación sexual en perjuicio de una menor. En su declaración ante el Tribunal Oral Federal, también negó que haya secuestrado a la niña.

El publicista y comunicador concordiense, Gustavo Alfonzo, a quien se juzga por trata de personas con fines de explotación sexual en perjuicio de una menor de edad, amplió su declaración indagatoria este jueves ante el Tribunal Oral Federal (TOF) de Paraná. Lo hizo Luego de la declaración de la hermana Marta Pelloni. El acusado respondió preguntas del juez Roberto López Arango y del fiscal Ignacio Candiotti.

En su declaración ante el tribunal, Alfonzo dijo: “es imposible que haya tenido secuestrada a esa niña. Yo no fui a buscarla a la salida de la ruta en Puerto Yeruá, no la atropellé con la moto. Era rápida, pícara, muy pícara, hábil, inteligente. Hacía el trabajo de tres personas. Si hubiese sabido que era menor de edad, no me hubiese hecho este daño. A mí el poder político nunca me limitó, porque hace 11 años que no recibo publicidad del Estado”.

Luego, afirmó que el querellante particular, Daniel Cedro, le ofreció dinero para que mencionara a Enrique Cresto y Mauro Urribarri: “el querellante fue a arreglar conmigo a la cárcel para que involucre a Urribarri. Me ofreció 300.000 pesos y 10.000 mensuales para mi madre. Ese mismo querellante recibió a mi señora en su oficina. Y tengo muchas más cosas para decir pero no los quiero aburrir”.

Y continuó diciendo que la adolescente “es una víctima del sistema, de su madre, una chica que andaba dando vueltas en la calle. Todo es mentira, mintió para conmigo, con Urribarri y con Cresto. Yo siempre me ajusté a derecho, no tengo plata, no tengo poder. Todo esto me causó mucho dolor”.

Me gusta: Me gusta Cargando...