Mauricio Macri inaugura las sesiones ordinarias del Congreso

Con un balance de su primer año de gestión, el Presidente retoma la iniciativa en el año electoral; “Superamos lo más difícil de esta transición y el país está cambiando”, manifestó

Con un balance de su primer año de gestión y una agenda que con hincapié en la transparencia, Mauricio Macri brinda su discurso frente a la Asamblea Legislativa en una jornada cargada de expectativa. Es la segunda vez que el mandatario abre las sesiones legislativas: con algunas críticas al “relato” kirchnerista, el Presidente retomó la iniciativa política en el año electoral. “Superamos lo más difícil de esta transición y el país está cambiando: la Argentina se está poniendo de pie”, manifestó el jefe de Estado.

“Siempre supimos que el camino iba a ser difícil, por los que se resisten, los que ponen palos en la rueda. Tenemos que poner el hombro, pero estamos logrando cambios, sentando las bases sobre las que un país crece. Tenemos que cambiar las cosas en serio”, indicó Macri al inicio de su presentación.

El discurso del Presidente inaugura el 135° período de sesiones ordinarias del Congreso. La previa del discurso estuvo marcada por la tensión ya que el kirchnerismo preparó muestras de hostilidad . En las bancas de la oposición se podían leer carteles alusivos a Milagro Sala, al “ajuste” en la ciencia y otros con las consignas “Presidente Off Shore” y “Yo te vi bajar las jubilaciones”.

Entre los invitados se lo vio al ex presidente Eduardo Duhalde, sentado entre los ministros. En el palco reservado para los jueces, se ubicaron los cinco integrantes de la Corte Suprema. No asistió Alejandra Gils Carbó y desde la Procuración aseguraron que no fue invitada.

Educación y pobreza

En una crítica velada al kirchnerismo, Macri enfatizó: “Hay menos relato y más verdad”. “No creemos en los liderazgos mesiánicos, hay que aportar soluciones, dialogando y trabajando juntos”, dijo. El Presidente señaló que se trazó “100 prioridades” pero enfatizó: “Mi principal preocupación y prioridad es reducir la pobreza, gobernar es la tarea humana de acompañar y cuidar a quienes necesitan del Estado”.

“La presencia del Estado se traduce en obras de infraestructura social. No podemos permitir que haya 12 millones de argentinos viviendo en villas, sin agua ni servicios básicos. Hablo de esto cuando digo que estamos sentando bases: identificamos las zonas más críticas y este año vamos a mejorar situación de 384.000 familias”, dijo respecto al índice de pobreza, que supera los 30 puntos.

En medio del conflicto con los docentes, que no logra saldarse por la discusión paritaria, Macri resaltó la importancia de la educación. “Necesitamos docentes formados, motivados y reconocidos, enseñen donde enseñen tienen que poder tener un salario digno”, dijo el mandatario.

La temperatura subió cuando se refirió a los gremios. “Para cuidar a los docentes…”, comenzó Macri en medio de interrupciones. Y continuó por fuera del libreto: “No creo que [Roberto] Baradel necesite que nadie lo cuide… les pido una ley que agrave las penas a aquellos que agreden a los docentes”. Se refirió así al titular del Sindicato Único de Trabajadores de la Educación de la provincia de Buenos Aires (Suteba), que está en pie de guerra con el Gobierno tras sucesivos rechazos a la oferta salarial para este año.

Me gusta: Me gusta Cargando...