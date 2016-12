Las 2 versiones del decreto: Los cambios que puede hacer Macri

El debate por la reforma del Impuesto a las Ganancias, para el cual había convocado a sesiones extraordinarias, se transformó en un dolor de cabeza para el Gobierno de Mauricio Macri, que busca ahora una salida del laberinto en el que solo se metió. En ese marco, 2 matutinos arriesgan la versión del decreto con el cual el presidente puede hacer cambios.

Luego de que triunfara el dictamen impulsado por el peronismo en la Cámara de Diputados, Cambiemos se vio inserto en un laberinto difícil de salir.

Esta semana la discusión se trasladará al Senado, última parada que tiene el oficialismo para intentar modificar la iniciativa que tiene media sanción.

El gobierno de Mauricio Macri cree que la ley impulsada por la oposición tiene un costo fiscal elevado en un contexto donde el gabinete económico está buscando alternativas para equilibrar las finanzas del Estado.

En ese marco busca diferentes salidas, y 2 matutinos porteños sostiene que iría por la vía de un decreto.

En el diario ‘El Cronista’, Hernán de Goñi sostiene entre otras cosas, lo siguiente:

“La jugada que armó la oposición en la Cámara de Diputados para impulsar su propia versión de reforma del Impuesto a las Ganancias dejó al Gobierno en una encrucijada. La única chance que tiene de torcer el texto que recibió media sanción única salida política que tiene depende del apoyo que logre de los gobernadores, que tendrán que asumir una pérdida fiscal cercana a $20.000 millones si se sanciona la ley. De lo contrario, tendrá que recurrir al veto de la propuesta, ya que la Casa Rosada no está de acuerdo con varios aspectos técnicos de su contenido. La pregunta que se hacen ahora los hombres de Mauricio Macri antes de resolver por qué camino irán, es si hay alguna fórmula que les permita diluir el enorme costo político de esta decisión.

La primera opción depende de la política. Sergio Massa, el PJ y el kirchnerismo le robaron una bandera de campaña a Cambiemos. Si no actúan para frenar la ley, los gobernadores peronistas saben que desde el oficialismo serán identificados como parte de la foto que la sociedad buscó cambiar en las elecciones pasadas. A los macristas les vino bien que Axel Kicillof fuera uno de los protagonistas del anuncio del nuevo proyecto. Pero les servirá mucho más la defensa de Sergio Massa que hizo nada menos que Máximo Kirchner.

La oposición cree que si hay veto presidencial igual ganará, porque Macri quedará en la vereda de enfrente de los asalariados. Pero el Ejecutivo medita si en el decreto que tiene que emitir para eximir al medio aguinaldo de Ganancias, incluye algunos cambios iguales o inferiores al costo fiscal que tenía su propio proyecto (una nueva suba del mínimo no imponible), sin crear impuestos negativos. La política, una vez más, será el arte de lo posible“.

Por su parte, Carlos Pagni, en el diario ‘La Nación’ escribió:

“La reforma tiene un costo de $56.000 millones. El proyecto oficial, de 30.000. Y el primer borrador de Massa, de 70.000. La pérdida se reparte entre la Nación y las provincias. A muchos gobernadores no los inquieta ese deterioro. Confían en que Macri, más responsable que ellos, vetará. Gabriela Michetti les facilitó la apuesta al adelantar esa decisión. Macri tendría otra salida: suspender hoy las sesiones extraordinarias. Cuenta con una excusa razonable: por primera vez desde 1983 la oposición pretende fijarle los impuestos al presidente. Es la infinita audacia de Massa. ¿La tendrá Macri para una respuesta contundente? Difícil. Más probable es que emita un decreto para subir el mínimo no imponible y retocar las escalas. ¿Por qué no empezó por ese decreto y evitó la derrota parlamentaria? El misterio del globo amarillo“.

