La UCR lo suspendió Las claves del narco escándalo en Paraná que complica al intendente

1.- ¿De qué acusan a Sergio Varisco?

El juez federal de Paraná, Leandro Ríos, lo procesó por el delito de “adquiriente/financiador de actividades de comercio de estupefacientes”. O sea, acusa al intendente de Paraná, Entre Ríos, de brindar sustento económico a la banda narco que comandaba Daniel “Tavi” Celis, preso desde hace casi dos años; y también de comprar “dos kilos de cocaína”.

Según el expediente, Varisco “solventó” la organización criminal del detenido con “un canon mensual de unos 50 mil pesos más una serie de contratos municipales”. Según declaró Luciana Lemos, la mujer de “Tavi” Celis que también está presa, ante el juez, ella “presenció reuniones” de su esposo con el intendente, dijo que hasta “llevó 6 kilos de cocaína al Municipio”y aseguró que su pareja “financió la campaña” del intendente de Paraná “con droga”.

El intendente Sergio Varisco al salir del Juzgado Federal de Paraná. Fue procesado por la Justicia.

La principal hipótesis de la Justicia es que los estupefacientes se repartían en los barrios en bolsitas a cambio de respaldo político, una situación que habría continuado hasta que explotó el narco escándalo.

Además, en la causa hay pruebas de que el intendente trabó un acuerdo electoral con el jefe narco Celis para que le financiara la campaña. En el expediente está demostrado que, luego de ganar las elecciones, como contraprestación Varisco designó como jefe de la Unidad Municipal N° 2 de Paraná a Miguel Carmelo “Cebolla” Leguizamón, padrastro de Celis. Que allí le concedió, al menos, 15 contratos para que ubicara a su gente y que desde ese lugar se distribuía droga por la ciudad en camiones recolectores de residuos.

Varisco niega los cargos que se le imputan. Fue suspendido del radicalismo.

Un allanamiento realizado en la casa del narco permitió encontrar un cuaderno contable de la banda donde aparece nombrado Varisco adquiriendo drogas. Y hay escuchas.

2.- ¿Cuál es la situación judicial del intendente?

Mientras el concejal Pablo Hernández (Cambiemos), la subsecretaria de Seguridad comunal Griselda Bordeira, un inspector de tránsito, “Tavi” Celis y su mujer están presos; Varisco fue procesado, pero permanece en libertad porque el juez del caso le impuso una caución real de un millón de pesos y una serie de reglas a cumplir para no ir preso.

Así, Varisco no puede salir del país, debe informar al Juzgado Federal de Paraná en caso de cambiar su domicilio, también tiene que presentarse toda vez que sea citado al margen de que tiene la obligación de concurrir al Juzgado todos los viernes, entre las 7 y las 13, y dejar constancia de ello. Cualquier incumplimiento de estas normas tendrá como contrapartida el arresto del intendente.

3.- ¿Por qué Varisco sigue en su cargo?

“No quiere renunciar ni pedir licencia”, le dicen desde un sector de la Unión Cívica Radical (UCR) ante la consulta de por qué Varisco continúa en su cargo tras ser procesado por financiar una banda narco. “De ahí lo van a sacar muerto”, grafican desde el entorno del intendente después de alegar que prima la “presunción de inocencia” y que “el procesamiento aún no está firme”.

Pero, tampoco se lo puede destituir. “Es que en la legislación local no hay ninguna norma para la remoción del intendente”, aseguran. “El Concejo Deliberante no tiene facultades para expulsarlo, sí podría hacerlo en el caso del concejal Hernández, pero por el momento no dan los números”, estiman. Así sólo una condena firme lo alejará de su cargo.

