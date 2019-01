Juan Guaidó: “Maduro ya no controla las Fuerzas Armadas”

Nicolás Maduro, presidente de Venezuela, intentó desmarcarse este domingo de la captura y posterior liberación de Juan Guaidó, referente de la oposición al chavismo. Funcionarios oficialistas aseguraron que la detención fue una acción “unilateral” de agentes del Servicio de Inteligencia (SEBIN), por lo que el dirigente opositor aseguró que el bolivariano “ya no controla las Fuerzas Armadas”, y reiteró el llamado para una movilización masiva para el 23 de enero. Tras ser liberado, y aclamado por cientos de seguidores, Guaidó llegó a Caraballeda, estado Vargas, a 40 km de Caracas. Alli presidió un cabildo abierto que reunió a centenares de opositores. “¡Hermanos aquí estoy!”, proclamó. Luego envió “un mensaje a Miraflores”, en referencia al Palacio Presidencial venezolano. “El juego cambió, el pueblo está en la calle, aquí están los símbolos de la presión, de la resistencia, de la fuerza. Si querían enviar un mensaje para que nos escondiéramos, aquí está la respuesta del pueblo. ¡Aquí estamos!”, sentenció. Jorge Rodríguez, ministro de Comunicación venezolano, afirmó que un grupo de funcionarios del SEBIN “actuando de manera unilateral realizaron un procedimiento irregular”, lo cual, sostuvo, sirvió para un “show mediático”. En un comunicado, el gobierno precisó que destituyó a cuatro agentes y que comenzaron “las investigaciones” contra el primer comisario del SEBIN, Ildemaro José Mucura, por “nexos conspirativos con la extrema derecha de Venezuela. “Entonces Maduro ya no controla las Fuerzas Armadas, porque se rompió la cadena de mando (…) ¿quién comanda hoy el régimen?, si ya reconocen que no controlan los organismos de seguridad del Estado, tienen un problema muy grave en Miraflores”, respondió Guaidó. El ingeniero de 35 años, presidente de la Asamblea Nacional de Venezuela y proclamado presidente interino ante la denuncia de ilegitimidad del segundo mandato de Maduro, fue detenido este domingo cuando viajaba por la autopista entre Caracas y La Guaira (Vargas) tras ser interceptado por dos camionetas con agentes del SEBIN, encapuchados y con armas largas.

