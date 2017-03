Jorge Lozano: “Los números de la pobreza muestran que no hay paz social en la Argentina”

-¿La protesta de la CGT marcó una ruptura del diálogo?

-Entiendo que no. Que existan protestas o movilizaciones no implica que haya una ruptura del diálogo. Son expresiones de descontento. Tanto los funcionarios como los dirigentes sindicales y sociales están dispuestos al diálogo, concurren cada vez que hay una convocatoria. El diálogo no está roto.

-¿Pero las protestas y los paros condicionan el diálogo?

-Siempre los paros perjudican a algún sector de la sociedad y la interrupción de las clases afecta a muchas familias.

-¿Le pidieron a la Iglesia que medie en el conflicto docente?

-Que yo sepa, no. A Pastoral Social no nos han solicitado nada.

-¿Los incidentes deslegitiman a la conducción de la CGT?

-Tendrán que evaluar ellos en qué medida los reclamos partían de las bases o de otros grupos políticos que también participaron de la movilización, pero no necesariamente de la propia estructura sindical.

-¿Hay fuerzas políticas que intentan sacar provecho del clima de protestas?

-Es factible. De hecho, participaron en el acto de la CGT líderes vinculados a la gestión política anterior. Fueron invitados por las propias organizaciones sindicales.

-¿Están dadas las condiciones para salir de la pobreza, que según la UCA sigue creciendo?

-Las condiciones están dadas. El tema es ver cómo se implementan las políticas públicas. El informe no sólo habla de la pobreza. También, de la distribución de la riqueza. Preocupa. Es preocupante que haya 32,9% de personas bajo la línea de pobreza y casi un 7% esté en la indigencia, pero el informe muestra también la distancia entre el 10% más pobre y el 10% más rico de la población. Esto coincide con un estudio del Indec, de enero, que reflejaba cómo en 2016 el 10% más rico se quedó con el 33% de la riqueza y el 10% más pobre, con el 1,2 por ciento.

-¿Cómo influye esa realidad en la conflictividad social?

-La falta de equidad en la distribución nos obliga a ver cómo la riqueza que se genera, en lugar de acumularse, puede volcarse en la creación de puestos de trabajo. Mucho capital generado el año pasado fue al circuito financiero o se desvió al exterior y no se destinó a crear empleo. Una familia no puede vivir dignamente con un plan de $ 5000 o $ 6000.

-¿Está en riesgo la paz social?

-No quiero ser alarmista, pero estos números muestran que no hay paz social. La paz tiene que ver con la justicia y cuando hay injusticia no podemos decir que hay paz, por más que no haya actos de violencia. Que haya gente despojada de los bienes elementales es un acto de violencia. Que haya la mitad de los menores de 14 años viviendo bajo la línea de pobreza es un hecho en sí mismo violento, que genera exclusión y tiene condicionamientos sociales, con falta de igualdad de oportunidades, de acceso al trabajo y aumento de la actividad del narcotráfico. Es un caldo de cultivo para situaciones vinculadas al crimen organizado.

-¿El Gobierno está en deuda con los objetivos de pobreza cero, lucha contra el narcotráfico y unidad de los argentinos?

-Yo no suelo hacer evaluaciones de gestiones de gobierno. Sí podría decir que respecto de la pobreza, los resultados que se muestran coinciden con los datos del Indec y son reconocidos por el Gobierno. No hay discrepancias, no niega la realidad. Eso sí, algunas medidas beneficiaron a algunos pocos y afectaron a muchos. Respecto del narcotráfico, el Presidente decretó la emergencia en materia de drogas y se avanza en la prevención y contención. Y sobre la unidad de los argentinos hay un clima de reclamos, pero también hay en el Congreso un clima de búsqueda de consensos y de diálogo que pueden llegar a ser fructíferos.

-¿Habló recientemente con Francisco sobre la situación social en la Argentina?

-No he tenido oportunidad de hablar con él. La última vez fue en octubre, en ocasión de la canonización del cura Brochero.

-¿Sabe qué temas habló con la gobernadora Vidal?

-No hablé ni con el Papa ni con la gobernadora, pero he visto lo que salió en los medios. Francisco recibe a funcionarios, dirigentes de la oposición y dirigentes sociales en una agenda con amplitud.