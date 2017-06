Esteban Benítez: «Esta compra debe ser auditada»

Se aprobó el convenio de «Agua Patito» en el Concejo Deliberante, pese al rechazo de los ediles opositores Esteban Benítez, Carola Laner y Nicolás Moulins.

Este convenio trata sobre la refinanciación por la compra del terreno utilizado para los inundados adquirido en la gestión anterior de Bordet en 70.000 dólares la hectárea.

El concejal Esteban Benítez no ocultó su enojo y expresó que «del expediente surge que los técnicos funcionarios de carrera de la Municipalidad aconsejaban no comprar dichos terrenos por no encontrarse aptos para la construcción de viviendas, ya que los mismos se encontraban muy por debajo del nivel y eran el desaguadero de todos los demás terrenos lindantes lo que convertía a Agua Patito en una verdadera laguna».

Y agregó que «prueba de esto es el millonario presupuesto que ha destinado el Estado Municipal, Provincial y Nacional para dejar en condiciones de habitabilidad la zona». Aclaró además que «la concejal Mazaira denunció el sobreprecio en su momento en 2014 y el paso del tiempo le dio la razón.

La mejor prueba de que el precio acordado originalmente era excesivo y merece un control, es que pasada la devaluación del dólar oficial en un 40%, en el 2015, el acreedor por encima de eso concede un descuento cercano al 10% y acuerda mayor plazo de pago», explicó.

«Cresto (Enrique) logra este descuento después de interrumpir el pago por tres meses» afirmó, se preguntó «por qué será» y estimó que «tal vez también pensaba que era un exceso.

«Esta compra debe ser auditada y deben interrumpirse los pagos por que aun hoy, con el descuento, despierta sospecha» aseveró.

«Los que nos opusimos pensamos que deben dejarse de utilizar a los humildes para hacer negocios», aseveró. «Parece que después de 34 años de democracia algunos políticos necesitan cada vez más inundados», concluyó.

