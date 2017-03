En Buenos Aires, Pablo Micheli aseguró que seguirán con las protestas “hasta que se caiga este modelo económico”

Lamovilización, que culminará en la Plaza de Mayo, afecta a las principales calles del microcentro porteño

Distintos grupos sindicales y de organizaciones sociales se concentraron esta tarde en el microcentro porteño, en el marco de la movilización convocada por las CTA de Pablo Micheli y Hugo Yask y contra la política económica del gobierno nacional, que culminará en la Plaza de Mayo.

A las 17, Micheli tomó la palabra y se refirió a la movilización de las dos CTA, en la previa al paro general del 6 de abril. “Pueblo que no está en la calle no tiene destino, no tiene posibilidad de transformar la realidad y vivir dignamente. Hoy, que hay un gobierno neoliberal, es doblemente importante estar en la calle, no alcanza con una movilización”, indicó, y agregó. “Ojala que haya un montón de 30 de mayo y 6 de abril hasta que se caiga este modelo económico”.

Micheli aclaró que siempre van a estar en la calle, esté el gobierno que esté. “El día que vuelva a haber un gobierno nacional y popular también vamos a estar en la calle por las dudas que no se quieran confundir y no lleven los cambios para distribuir la riqueza justamente”, añadió.

El dirigente sindical le respondió a González Fraga, que dijo que los que marchaban en donde tiene su campo ofrecían 500 pesos y choripanes.”No se mueve esa gente pagándole, nosotros decimos que nos subestiman a los trabajadores y sindicatos, tienen una política antisindicalista rabiosa. No quieren sindicatos luchando, quieren sindicatos cómplices de este modelo económico”, apuntó.

Más tarde, fue el turno de Hugo Yasky, quien criticó al gobierno de Mauricio Macri pero aclaró que lucharán para que el presidente cumpla su mandato. “Vamos a exigir que el mandato presidencial de este gobierno se cumpla hasta el último día, lo cual no significa que le vamos a firmar un cheque en blanco para que destruyan la escuela publica ni que nos callemos la boca”, apuntó.

Yasky reiteró su idea de defender la democracia y afirmó que ‘nunca un empresario poderoso dio la vida por defender la democracia’. “En este país nunca un empresario poderoso perdió la vida cuando la constitución dejo de ser respetada, nunca el asfalto se manchó con la sangre de un gran empresario, siempre fue la sangre de los mismos, de los nuestros”, agregó.

Las organizaciones que acompañan a la CTA son Quebracho, Barrios de pie, Ctep, Miles, Movimiento Saúl Ubaldini, ATE y el Frente Milagro Sala. Antes del inicio del discurso de Pablo Micheli, se leyó una carta de la dirigente de la Tupac Amaru que continúa detenida, quien se adhirió a la marcha.

“Aunque estemos lejos, yo presa junto a compañeros de mi organización y ustedes en la Plaza de Mayo. Hoy nos encontramos resistiendo las política de saqueo y de hambre. Ahora somos desestabilizadores y antidemocráticos por estar en las calles. Son unos hipócritas, nuestro pueblo puso el cuerpo en la calle para que tengamos democracia. Son ellos los que aplican el plan económico de Martínez de Hoz. Lo vamos a echar con millones de votos que van a reventar las urnas en las elecciones, si es que Michetti nos permite votar. Ellos nos amenazan y persiguen. Tienen odio y revanchismo. Nosotros amos. Con eso vamos a vencer. Hasta la victoria siempre”, escribió.

La Avenida 9 de Julio en el epicentro porteño se encuentra cortada por los distintos grupos, al igual que las avenidas de Mayo, Belgrano y Diagonal Norte, que confluyen en la histórica plaza.

