El video secreto que dejó de serlo y es viral: instructivo sobre cómo y por qué derrocar a Macri

La grabación se realizó en junio de 2016. Dirigentes piqueteros de diferentes orígenes, que abrevan entre el trotskismo y el kirchnerismo, coincidieron en la inauguración de un local de la Tendencia Piquetera Revolucionaria. Allí -sintéticamente- plantearon que hay que sacar a Mauricio Macri del poder, “porque si no vamos todos presos”. Presidió el local un cartel que ya lo anunciaba todo: “Fuera Macri: por un nuevo 17 de octubre”

n video en el que se ve a los dirigentes kirchneristas Luis D´Elía y Cuervo Larroque, entre muchos otros, fue revelado por Jorge Lanata en el regreso de su programa a la TV. En él, los militantes de Cristina Kirchner advierten a la multitud que “si no echamos a Macri vamos a terminar todos presos”. En ese sentido, reclamaron el urgente retorno a Buenos Aires de la exmandataria, cosa que ocurrió este fin de semana.

Del encuentro participaron Juan Marino, el anfitrión, perteneciente a la agrupación TPR (Tendencia Piquetera Revolucionaria), Luis D´Elía (Miles), Andrés Larroque (La Cámpora), Alejandro Garfagnini (Túpac Amaru), Jorge Ferraresi (Eva Perón) y se realizó el 28 de mayo en Avellaneda.

os discursos pronunciados en esa oportunidad fueron ofrecidos desgrabados por el blog de lo que entre ellos es denominado como “el partido piquetero”. Convocaron a “rodear a Cristina” y señalaron como necesidad “echarlos a ellos o nos vienen a buscar a Avellaneda”.

Este es el material que difundieron a sus militantes:

CHRISTIAN ARMENTEROS: Compañeras, compañeros, bienvenidos a todos a la inauguración del local de la Tendencia Piquetera Revolucionaria. Bueno, compañeros, el día de hoy vamos a hacer un acto político. Es muy importante para nosotros esta inauguración por hacerla en el marco de esta charla, con estos panelistas, que concentran lo que es la expectativa popular para que nos saquemos de encima al gobierno de Mauricio Macri. Los presento, tenemos por aquí a Andrés “Cuervo” Larroque, de La Cámpora; al intendente Ferraresi, nos pone muy contentos a su vez y hay que decirlo, que esta inauguración sea en Avellaneda, que es la cuna de la resistencia, la Avellaneda de Kosteki y Santillán, la Avellaneda de Mariano Ferreyra; a su vez compañeros, está presente el compañero Juan Marino, dirigente de la Tendencia Piquetera Revolucionaria; a su lado tenemos al compañero Coco, de la Tupac, pido un aplauso para el compañero Alejandro Garfagnini; y acá a mi lado tengo al compañero Luis D’Elía, de Miles TTT, también pido un aplauso.

A su vez transmitirles el apoyo del Cura Párroco Eduardo de la Serna, que para nosotros es un orgullo que él haya saludado la realización de este acto político. Quiero transmitirles que el compañero, porque es un cura compañero, es un cura que ha pedido la renuncia del gobierno reaccionario de Mauricio Macri, porque es un gobierno de hambre, un gobierno de despidos y de tarifazos. Y nosotros, como ateos y marxistas, estamos contentísimos de que dentro de la iglesia católica haya curas comprometidos con la lucha del pueblo contra Mauricio Macri.

Así que bueno, tenemos un panel impresionante.

Dicho esto compañeros, quiero hacer mención a los compañeros que están presentes. Han venido compañeros de todos los barrios. Y quiero señañar que en esta charla están presentes los compañeros que estuvieron acampando en Plaza de Mayo contra Macri, que tuvo la Plaza vallada, que despide, contra un gobierno que es el gobierno del anti-#NiUnaMenos y por eso también están acá presentes Las Piqueteras que van a marchar el viernes que viene de Congreso a Plaza de Mayo diciendo que Macri es el gobierno Anti-#NiUnaMenos y llevando todos sus reclamos al Consejo Nacional de Mujeres. Pido un aplauso para esas mujeres. Están presentes trabajadores de Tierra del Fuego que vienen dando una lucha heroica contra el gobierno macrista de Bertone. Entendemos que ahí se ve la lucha de la clase obrera contra el gobierno de Mauricio Macri, es muy importante verlo, el compañero Juan Marino viene de comenzar una gira yendo a Jujuy, va a ir a Tierra del Fuego y nosotros queremos decirlo muy claro, el macrismo es el terrorismo de estado en Jujuy y es el terrorismo de estado en Tierra del Fuego contra los compañeros de la Tupac Amaru y el sindicato de municipales. Pido un aplauso también para los compañeros estudiantes que están protagonizando una rebelión educativa en todo el país y que junto con las mujeres y los piqueteros podemos decir que acá está la fuerza social para poder hacer un nuevo 17 de octubre para echar al gobierno de Macri.

Para concluir y dar paso a los panelistas, quiero decir que somos trotskistas y nos gustan las asambleas, por eso nuestra idea es que esto también sea una deliberación política, donde puedan tomar la palabra los compañeros, donde podamos marcar la cancha con definiciones políticas y que luego pueda haber una devolución. Así que en ese sentido invito a que seamos breves con el tiempo, la propuesta que hacemos al panel es que sean 15 minutos por compañero, con 3 minutos para 5 ejes, al mejor estilo debate presidencial.

La idea que proponemos desde la organización es que en primer lugar fijemos posición frente al veto de Macri a la ley anti despidos y la convocatoria a movilizar a Plaza de Mayo este 2 de junio por parte de las CTAs, una movilización que ya no se trata de un acto conmemorativo sino de una marcha contra Macri y es muy importante que nos movilicemos reclamándole a la burocracia sindical la huelga general, y en ese sentido qué opinan de la unificación de las CGTs con las CTAs, nosotros decimos: unidad para la huelga general contra Macri, no unidad para garantizarle la paz social al macrismo.

En segundo lugar, queremos señalar el problema de los tarifazos, como dice el flyer de convocatoria: despidos, tarifazos, buitres, golpe en Brasil y terrorismo de estado. Con los tarifazos señalé recién la situación en la Universidad de Buenos Aires y las 53 Universidades nacionales, en este sentido queremos agregar el problema de los clubes de barrio, algo que se siente mucho acá en Avellaneda y nosotros queremos señalar la tarea polític de convocar asambleas populares contra los tarifazos y movilizarse para exigir al poder político soluciones. Esto es muy importante, lo señaló también Máximo en la asamblea del pueblo que hizo en Quilmes, Máximo Kirchner, para nosotros es muy importante que, como dijo Cristina el 13 de abril el Frente Ciudadano sirva para levantar las banderas populares, los reclamos y movilizar contra el macrismo. Una herramienta de lucha en las calles contra el macrismo es el Frente Ciudadano y por eso decimos: comités de base del Frente Ciudadano y asambleas populares en todo el país para derrotar el tarifazo antipopular de Macri.

En tercer lugar compañeros, es importante discutir el tema buitres, porque acá el verano ha estado marcado por dos hechos, por un lado el golpismo macrista, el golpismo judicial, con el presidente cautelar Pinedo, tres meses en los que frenaron el Congreso y el veto ahora cuando aprobó algo el Congreso. Entonces para nosotros el tema de los buitres es decisivo porque es lo que a nuestro entender delimita lo que es traidor de lo que no es traidor. Traidor los que votan con el macrismo, traidor Pichetto, traidor Urtubey, traidor Bossio, traidor Scioli, traidor Gioja. Para nosotros es muy importante denunciar a los traidores y denunciar al PJ. De hecho hemos hecho una escuela de cuadros analizando la situación en los ’70 y nosotros como TPR entendemos que el principal desafío de la izquierda peronista es romper con la derecha peronista. Y esto es muy importante, porque la persecución a Cristina plantea con toda claridad que si la tocan a Cristina tenemos que hacer un levantamiento kirchnerista y popular para echar a Macri. Esa es la conclusión. El problema de los buitres para nosotros es un mismo problema, porque como dijo Barcesat en la denuncia penal que acompañamos, el gobierno de Macri se ha transformado en un gobierno inconstitucional, terrorista, que por la propia Constitución debería estar preso porque endeudó nuestro país por 15 mil millones de pesos, eso no es democracia. Por esto compañeros entendemos que el tema de los buitres divide aguas y está bien que se dividan porque no podemos mezclar lo que es distinto y por eso nosotros decimos: Frente Ciudadano sin traidores.

Por último compañeros, para concluir, el debate del golpe en Brasil. Están presentes los compañeros de Colectivo Passarinho y del Frente Argentino por la Democracia en Brasil, pido un aplauso para los compañeros. Entonces, muy importante Tendencia Piquetera Revolucionaria, muy importante La Cámpora, muy importantes los compañeros que estuvimos ahí en la embajada y en la cancillería, hemos repudiado enérgicamente la venida del golpista José Serra, que es del partido de Macri en Brasil: el PSDB Tucano. Entonces, hay que dejar en claro que hay un golpe en Brasil, que quieren hacer un golpe en Venezuela, que en Argentina ya hicieron un golpe y que vienen a barrer con todos los luchadores y movimientos populares en América Latina. Quieren transformar América Latina en una cárcel, a Tierra del Fuego la quieren transformar en una base yanqui, como el Estado de Israel, es un enclave imperialista lo que quieren hacer en el país. Lo mismo en Misiones plantando otra base yanqui en la Triple Frontera. Fascistas, golpistas, NO PASARÁN. Por eso compañeros, en este último punto nosotros comentamos lo que es Panamá Papers y la conclusión de que el de Mauricio Macri es el gobierno más corrupto del mundo. Luis D’Elía lo ha dicho muy bien y claramente en Radio Rebelde una y mil veces: corrupto es el macrismo. Los medios de comunicación del mundo denuncian el escándalo del macrismo. En Inglaterra hubo movilizaciones por fuera Macri. Entonces nosotros decimos, nos hicieron el impeachment en Brasil y nos quieren hacer el referendo revocatorio en Venezuela, devolvámosle la gentileza al gobierno de Mauricio Macri y a los golpistas: hagamos el referendo revocatorio a Macri en la Argentina. Si no los vamos a buscar en la Rosada, nos van a venir a buscar a Brasil. Si no los echamos del gobierno, vamos a terminar todos presos, porque ellos no respetan nada, no es un gobierno constitucional sino todo lo contrario, de hecho ahora los compañeros de Tierra del Fuego le dicen a Bertone gobernadora-dictadora. Por eso, para concluir este punto, nosotros decimos Fuera Macri, pedimos el período de interpelación a Macri en el Congreso y el Juicio Político al gobierno de Macri.

Entonces cuando Malcorra va a dar explicaciones de por qué Argentina tiene la vergüenza de ser el primer país del mundo en reconocer al gobierno golpista de brasil, queremos que se puedan hacer presentes los compañeros de Colectivo Passarinho y las organizaciones populares en la comisión para hacer llegar su opinión a la golpista y candidata a Secretaria General de la ONU, Malcorra. No queremos que sea Secretaria General de la ONU. Y este es el quinto punto: juicio político a Macri. A todos los panelistas les planteamos que fijen posición. Esta es nuestra hospitalidad, la hospitalidad del debate franco y la lucha anti macrista consecuente. Nosotros tenemos muchas expectativas en la gente que estuvo el 13 de abril, como dijo Máximo, con los que no estás el 13 de abril hay un límite, y hay mucha gente que no estuvo el 13 de abril en Comodoro Py. Es muy importante esta delimitación: no hay gente que nos falta, hay gente que nos sobra y son un lastre, para convocar al pueblo argentino a luchar contra Macri no necesitamos al PJ.

Entonces, compañeros y para concluir, la propuesta son estos 5 puntos y una pregunta que es la siguiente: ¿Qué opinan los panelistas de que esta charla, este Congreso del Frente Ciudadano, lo esté convocando Juan Marino y la TPR y no Cristina Fernández de Kirchner? Nos parece que este es un debate importante, nosotros como Tendencia Piquetera Revolucionaria escribimos una carta a Cristina, que nos consta que la vio y en la que nosotros le decimos que vuelva ya. Nosotros queremos que vuelva, queremos que esté al frente porque es un pueblo el que la acompaña y la votó para ir contra Macri. Queremos que el viernes que viene a la marcha de Congreso a Plaza de Mayo la encabece Cristina Fernández de Kirchner, queremos que no haya marcha popular en este país en la que no esté Cristina, que esté como consigna, que esté como vocación política, que esté como dirigente política al frente. Entonces, por eso nosotros pensamos que si ya hubo Congreso del PJ, Cristina Fernández de Kirchner tiene la posibilidad, la responsabilidad y nuestro apoyo para convocar el Congreso del Frente Ciudadano. Esta es la respuesta política que hay que darles a los Scioli y a los traidores. Un Congreso para discutir ya mismo cómo hacemos para sacarnos de encima al gobierno de Mauricio Macri. Con esto termino, muchísimas gracias y fuera Macri.

INTERVENCIÓN DE JUAN MARINO (TPR):

Bueno, compañeras, compañeros, primero que nada agradecer la presencia de todos, agradecer también la presencia de los panelistas en esta inauguración de nuestro primer local propio acá en Avellaneda. Mañana vamos a estar haciéndolo en la Provincia de Córdoba, en el aniversario del Cordobazo, con compañeros estudiantes y trabajadores defendiendo la unidad obrera-estudiantil. Y esto forma parte de la lucha enorme que estamos librando como Tendencia Piquetera Revolucionaria por poner en pie un Partido Piquetero y estos locales que estamos abriendo son al servicio de esa pelea.

A nosotros nos parece muy importante que quede claro que el veto a la Ley Anti Despidos plantea la urgencia del paro general. Y en ese sentido denunciamos la traición de Moyano y de Caló que han transado con el gobierno de Macri y están boicoteando el paro nacional. Y nos parece que deja en claro el balance del propio 29 de abril, cuando nosotros dijimos como TPR muy claramente que eso era un acto de la burocracia sindical que contribuyó abiertamente al triunfo de Macri y que hacía un acto para no convocar al paro nacional. Dicho y hecho, Macri veta la ley, Moyano y Caló boicotean el paro nacional junto con Barrionuevo.

Y esto, que nos parece muy importante dejarlo en claro, nos plantea en primer lugar la necesidad evidente de convocar a la marcha convocada por las dos CTAs al 2 de junio a la Plaza de Mayo contra los tarifazos y la lucha política por la unidad antiburocrática del movimiento obrero por el paro nacional y el plan de lucha. Cuando Yasqui y Michelli convocan a la Plaza de Mayo, mientras Moyano, Barrionuevo y Caló boicotean el paro, es que hay una línea divisoria que hay que desarrollar a fondo. Por otra parte hay que desarrollar una profunda delimitación con el macrista contrarrevolucionario de Luis Barrionuevo, hay que expulsarlo de los sindicatos y del movimiento obrero. Luis Barrionuevo es un agente abierto del macrismo al interior de los sindicatos y todo frente se viene por eso a la derecha. Y si las CTAs se integran en un frente con las CGTs y junto con Barrionuevo se anulan como centrales alternativas. Y esto lo decimos porque Michelli, en la conferencia de prensa de convocatoria a la marcha del 2 de junio planteó que este debate sobre la ley anti despidos y la convocatoria o no al paro, no anula las tentativas de unidad con las CGTs. Y nosotros consideramos todo lo contrario, estos son los momentos en los que se demuestra de qué lado está cada uno y si las CTAs siguen insistiendo en la unidad con Barrionuevo, se anulan como centrales alternativas. Tienen una oportunidad, y para poder desplegar a fondo esa oportunidad tienen que romper con Barrionuevo, hay que rechazar la unidad con las burocracias macristas y hay que convocar un plenario antiburocrático por el paro nacional. Y esto nos parece muy importante, porque ha habido un plenario sindical en Villa Constitución, que han publicado los compañeros de La Cámpora, cuya conclusión fue el paro general contra los despidos. Entonces, nos parece muy importante y lo mencionamos explícitamente, porque entendemos que hay que desarrollarlo a fondo. Si hicimos un plenario sindical por el paro general, tenemos que hacer un plenario con todos los que estamos por el paro y tenemos que rechazar esta unidad contrarrevolucionaria con los que boicotean el paro para apoyar a Mauricio Macri.

En segundo lugar, nosotros como Tendencia Piquetera Revolucionaria hemos participado del enorme movimiento de lucha del movimiento estudiantil y el movimiento docente contra los tarifazos en las universidades y hemos derrotado a Macri. Y en la Universidad de Buenos Aires hemos derrotado el tarifazo y hemos forzado al gobierno a dar los fondos necesarios para cubrir el monto del aumento de las tarifas en la Universidad De Buenos Aires. Pido un aplauso para esos compañeros.

Nosotros como TPR venimos insistiendo en la conformación de comités de base del Frente Ciudadano en todos los lugares de trabajo, en todos los lugares de estudio, en todos los barrios, que tengan como objetivo organizar a los trabajadores por sus reclamos como dijo Cristina Fernández de Kirchner en Comodoro Py. Estamos llegando a fines de mayo y no tenemos los comités de base del Frente Ciudadano. Al único que le sirve esa parálisis es al gobierno de Mauricio Macri, por eso nosotros desde esta charla convocamos al compromiso de poner en pie esos comités de base y esas asambleas contra el tarifazo. Queremos que todos los compañeros presentes en esta charla se pronuncien sobre este planteo para que podamos desarrollarlo de forma frentista en todos los lugares donde militamos.

En tercer lugar, el problema de los buitres. Para nosotros lo de los buitres ha sido una divisoria de aguas. Para nosotros todo los que votaron a favor de la ley de pago a los buitres son colaboradores de Macri. Y por eso nosotros el 13 de abril fuimos de los que cantamos contra Bossio. El 13 de abril cantó contra Bossio, le dijo traidor a Bossio en voz alta y sin ningún lugar a dudas. Y nosotros no estamos de acuerdo con lo que hizo Cristina de callarnos cuando nosotros cantamos contra Bossio. Creemos que eso es un error y que hay que dejar en claro que estamos en contra del PJ de los traidores. El PJ de los traidores es un lastre, es un PJ que se ha sumado a una política de colaboración con el macrismo. Fíjense que ante el escándalo de Panamá Papers, Scioli sale a bancar a Macri, ¡dice que cree en las explicaciones del presidente! El día siguiente del 29 de abril, Gioja y Scioli dan una entrevista a Perfil, y dicen que ellos no son golpistas, o sea que no quieren echar a Macri y que acá ya nadie tiene la lapicera ¿Qué quieren decir cuando dicen que nadie tiene la lapicera? Están atacando a Cristina. Están diciendo que no dirige más el PJ, que ellos son los que dirigen el PJ y que son los que no fueron el 13 de abril. Porque no estuvo Scioli el 13 de abril, no estuvo Gioja el 13 de abril, no estuvo el PJ de los traidores el 13 de abril. Y en cambio en el Congreso los traidores del PJ, Pichetto, Bossio, Urtubey, ¡Bertone! A Bertone la han colocado como vicepresidenta del PJ. Bertone ha establecido la militarización de Tierra del Fuego, hay un estado de excepción. Acá están los compañeros de Tierra del Fuego con quienes hicimos una charla la semana pasada, nos decían que hay una situación de terrorismo de estado. Entra a sus casas la policía sin orden judicial, les rompen las puertas, atacan a las familias de los compañeros, métodos de la dictadura militar, los llevan detenidos, en condiciones absolutamente inhóspitas y ahora la justicia aprobó un fallo estableciendo que los dirigentes sindicales no se pueden acercar a los servicios públicos. ¡Son dirigentes de sindicatos estatales! ¿Cómo van a reclamar a la patronal si no se pueden acercar a donde está la patronal? Es una proscripción política a los sindicatos. Se está atacando el derecho a huelga, a manifestación, la protesta, a ejercer sus cargos como dirigentes sindicales. ¡Y Jujuy! En Jujuy tenemos a Fellner callado ante el encarcelamiento de Milagro Sala, donde Morales ha establecido una tiranía, donde está presa una diputada del ParlaSur, donde no hay libertades democráticas. Estos días visité a Milagro Sala en el penal, a los compañeros de la Tupac en Jujuy les entran en las casas con allanamientos, los siguen a las reuniones y a la salida de las reuniones los detienen, toda una metodología con la que organizar robos en las casas. Esto es terrorismo de estado y ocurre con la complicidad e incluso con la participación abierta del PJ de los traidores como es el caso de Bertone. Caló es vicepresidente del PJ, el mismo que ahora con Moyano está boicoteando el paro nacional. Bueno, entonces nosotros como TPR decimos algo muy claro en esta charla, que es que el Frente Ciudadano tiene que ser sin los traidores, que es que el Frente Ciudadano tiene que ser contra el PJ de los traidores y que el Frente Ciudadano tiene que ser un Frente Único Anti-Macri.

Lo mismo pasó en el verano. Nosotros nos acordamos muy claro de esto. Macri clausuró el Congreso en el verano, Héctor Recalde dijo “tiene que haber sesiones extraordinarias” y Pichetto dijo “no, porque no hay que boicotear al gobierno de Macri, porque hay que cooperar, porque hay que garantizarle gobernabilidad”. Y en función de eso boicoteó las sesiones extraordinarias, permitió el golpismo macrista durante todo el verano. Y después fue y le votó la ley de Buitres. Entonces, a nosotros nos parece que esta definición política tiene que quedar clara, se la reclamamos a todas las organizaciones antimacristas, a todos los panelistas que están presentes en esta charla, que el Frente Ciudadano tenemos que lanzarlo ya mismo, tenemos que ya mismo impulsar el congreso y tiene que quedar claro que eso es contra el PJ que colabora con el macrismo, el PJ de los traidores.

En cuarto lugar, el golpe en Brasil, nos parece que es un hecho importantísimo, que marca la situación de todo el continente. Y nosotros tenemos que tener una definición mu clara, nosotros tenemos que reclamar la renuncia del gobierno de Brasil. ¡Fuera Temer! Nosotros no reconocemos al gobierno de Temer. Y como nosotros no reconocemos al gobierno de Temer, nosotros llamamos a presentar en el Congreso y a dar una lucha política para que el MERCOSUR suspenda al gobierno golpista de Brasil. El MERCOSUR tiene que reconocer a este gobierno como golpista hasta que sea derrotado el golpe en Brasil. Hay que aislar a Temer. Es un escándalo que Malcorra haya recibido a Serra, que Macri haya recibido a Serra… ¡El primer gobierno del mundo en reconocer al gobierno golpista! Entonces, el golpe en Brasil no sólo plantea el fuera Temer, fuera Serra, fuera el gobierno golpista, sino también el fuera Macri. Macri se ha hecho solidario abiertamente con un golpe de estado. Lo ha promovido, lo ha apoyado, lo ha reconocido y ahora quiere colocarse como presidente de los que defienden el golpe en Brasil. Bueno, para sumarle a la lista al juicio político a Macri en el Congreso de la Nación.

Finalmente y en este sentido, desde la TPR planteamos la necesidad de presentar el juicio político contra Macri, como ha dicho el compañero Christian Armenteros en la introducción, nosotros nos hemos solidarizado con la denuncia penal planteando que Macri es un vendepatria, que tiene que ser juzgado por la entrega a los buitres y por el golpismo contra el Congreso. Hemos marchado con el compañero Luis D’Elia a Comodoro Py el 13 de abril diciendo: juicio político a Macri por Panamá Papers, por ser el gobierno más corrupto del mundo. En Islandia volteamos al gobierno por Panamá Papers, en Ucrania al primer ministro. En Inglaterra hubo movilizaciones por la renuncia de Cámeron ¡y del propio Mauricio Macri! El pueblo de Brasil cuando marchaba contra el golpe, había una cámara de TN ¿Y qué cantaron? ¡Fuera Macri! Los pueblos del mundo lo repudian.

Entonces nosotros le reclamamos a los diputados nacionales, a los senadores nacionales, la presentación del juicio político y que demos una lucha política en todos los planos. Contra la persecusión política, por la libertad de Milagro Sala, que vayamos todos al Congreso Refundacional de la Tupac en Jujuy el 11 de junio en Jujuy, a visitar a Milagro Sala, a reclamar su libertad, a derrotar la tiranía de Morales. Bonadío ha sido confirmado por la Cámara de Casación, queda claro que esto no se reduce a una lucha en el terreno judicial, tiene que haber una lucha política para echar a Bonadío. Como hicimos en Brasil cuando echamos a Moro, llamamos a marchar a la Plaza de Mayo por fuera Bonadío. Fuera todos estos jueces golpistas que son una herramienta del imperialismo en nuestro continente para establecer los golpes de estado. Fuera todos esos jueces golpistas, fuera Bonadío.

Con este plan político, la Tendencia Piquetera Revolucionaria llama a desplegar una lucha a fondo para echar a Macri y llama a Cristina Fernández de Kirchner a venir ya mismo, a convocar al Congreso del Frente Ciudadano, nosotros rechazamos que Cristina no esté impulsando el Frente Ciudadano, consideramos que eso implica un boicot al Frente Ciudadano, porque el PJ ya hizo su congreso, el PJ ya está avanzando, el PJ la quiere en cana a Cristina, el PJ quiere aislar al kirchnerismo. Entonces nosotros no tenemos tiempo que perder, reclamamos a Cristina que se ponga al frente. Convoquemos ya mismo el congreso del Frente Ciudadano, para echar al gobierno de Macri, para ir por la huelga general hasta terminar con los despidos, terminar con los tarifazos, terminar con Panamá Papers, terminar con el golpe en Brasil. ¡Qué se vaya Mauricio Macri ya mismo! Muchas gracias compañeras y compañeros.

CHRISTIAN ARMENTEROS: Bueno, compañeras y compañeros, ahora vamos a darle la palabra al Intendente Jorge Ferraresi, un aplauso para el compañero Jorge Ferraresi. Y a su vez queremos invitarlos a todos al acto que está convocando por la inauguración del Edificio Cristina Fernández de Kirchner. Estamos muy orgullosos de que se haga esto en Avellaneda, es muy importante y lo decimos no siendo kirchneristas. Nos parece muy bueno el coraje político del intendente, mientras Bonadío procesa a Cristina, él hace un edificio con el nombre. Así que ¡aguante!

INTERVENCIÓN DE JORGE FERRARESI (EVA PERÓN):

Bueno, muchas gracias compañeros, ¿cómo empezar otra vez? Vamos a empezar por el Frente Ciudadano y el diagnóstico que nosotros tenemos. El Frente Ciudadano se construye y se está construyendo de determinadas maneras, de distintas maneras en cada lugar a lo largo y a lo ancho de la Argentina. Y cuando Cristina nos plantea esta cuestión, cuando vino el 13 de abril a la convocatoria de Bonadío, lo que vimos es que en todos los últimos actos de Cristina y en las últimas movilizaciones, hay casi un 80% de los compañeros que van que no tienen ningún lugar de pertenencia permanente, sino que van porque se han convertido en kirchneristas. Y cuando entendemos justamente que esos compañeros no están en ninguna organización de las existentes que están dentro del kirchnerismo, alguna cuestión falta. Justamente tiene que aparecer un nuevo espacio, tienen que aparecer nuevos emergentes y tienen que aparecer una cantidad de dirigentes que dirijan. Y les decía que esa construcción del Frente tiene que ser a partir de las pérdidas. Y esas pérdidas se van dando en todos los espacios.

A mi por ejemplo que soy intendente, construir el Frente Ciudadano me resulta más fácil porque me junto con industriales todas las semanas. Ya llevo más de 250 industriales, de los cuales doce de once les va peor de lo que les iba antes, hacemos reuniones con los centros comerciantes y a todos los centros comerciales de la ciudad, que son siete, a todos les va peor de lo que les iba antes. Vamos a las escuelas secundarias y los pibes de primer año nos preguntan qué va a pasar con las computadoras. Y justamente, venimos articulando, nosotros fuimos el primer municipio que presentó un recurso de amparo con respecto al aumento de la energía eléctrica. Como era de esperar, la justicia nos dio vuelta la cara y en primera instancia se declaró incompetente, la causa está en el juzgado federal de Quilmes, del juez Armella, y por momento no toma definiciones y las definiciones que va a tomar, va a ser que sigue pidiendo papeles para que podamos demostrar… y mientras tanto siguen habiendo ya casi dos meses de tarifas impagables.

Esta semana estuvimos trabajando con nuestros abogados el día lunes vamos a tener un escrito para presentar a través de las instituciones, con centros de jubilados, clubes de barrio, centros culturales, bibliotecas y demás para presentar un amparo en otro juzgado. Porque nosotros no podemos presentar más porque nos presentamos en esa instancia y estamos todavía como en una instancia que no terminó, así que nos vamos a presentar otra vez desde las instituciones para pedir nuevamente un recurso de amparo que va a ser en un juzgado de Avellaneda y seguramente después el tema quedará dentro de la ciudad así que lo vamos a poder manejar mucho más fácil. La acción que vamos a tomar esta semana es juntar a toda la representación institucional de la ciudad para hacer esa presentación. Y nos vamos encontrando con un montón de pérdidas, por ejemplo, hay 22 fábricas recuperadas que son fábricas que se recuperaron en los últimos 10 años a partir de la recuperación y la acción de los trabajadores, que tampoco, ya no pueden repartir utilidades, porque la luz y el gas les aumetó 400% de aumento y este mes son casi 300 puestos de trabajo que se ponen en riesgo. Así que el Frente Ciudadano se encuentra absolutamente en todos los lugares y tenemos que entender que tenemos que tener una amplitud en la construcción. Porque si nosotros entendemos que el Frente Ciudadano es un agrupamiento de militantes y organizaciones militantes, me parece que ahí es donde le vamos a errar. Y eso es lo que nos pide Cristina. Nosotros cuando hicimos el esfuerzo de reagrupar el Frente Para la Victoria, vino Cristina y dijo no alcanza, hay que hacer el Frente Ciudadano. El Frente Ciudadano se va a encontrar en los centros de jubilados cuando los abuelos en septiembre no se puedan jubilar, acá son 180 por mes en esta ciudad. Y acá se va a recorrer en todos lados. Y después a veces, sí creemos que esa construcción no es uniforme, no es igual.

Lo que sí está claro y esto reafirmamos y confirmamos, por eso no participamos del PJ, porque el PJ no nos representa. Justamente el límite que pusimos nosotros fue los que acompañaron la ley de fondos buitres, porque la verdad es que la ley de fondos buitres salió por traidores, no salió por vocación propia del macrismo. Necesitaron 14 traidores que fueron elegidos por el FPV, que acompañaron, para que la ley pueda convertirse en ley. Así que ese fue un límite muy claro que nosotros pusimos, por el cual nosotros no pertenecemos a la estructura del Partido Justicialista, sabemos que no nos representa. Y después hay un debate entre los que somos gobierno, que algunos que es la gobernabilidad, que nosotros les tenemos que dar tiempo para la gobernabilidad. Y cuando algunos dicen que tenemos que esperar que al gobierno le vaya bien, nosotros definimos que al gobierno le va muy bien, porque el gobierno vino a saquearnos, vino a gobernar, vino a transferirle la riqueza a los grupos económicos. Entonces este Frente Ciudadano que tenemos que construir, también tiene que tener seguramente en el corto plazo, una referencia electoral. Y esto hay veces compañeros que lo aclaran muy bien, acá se hizo hace poco un Congreso de Resistiendo con Aguante de la Provincia de Buenos Aires, vinieron 600 compañeros y vino un compañero de La Rioja. El compañero de la Rioja contó que allá hay 200 asambleas, de las 200 asambleas sacaron 584 propuestas. Después buscaron las coincidencias, y había 3 coincidencias en todas las asambleas, que eran: el orgullo de los 12 años del gobierno de Cristina, el liderazgo de Cristina, y el no al gobierno neoliberal de Macri. A partir de ahí empezaron a construir, y estas tres líneas son el Frente Ciudadano. El Frente Ciudadano tiene que ver con esto, ponerle un freno al gobierno neoliberal, nosotros, como estamos en un gobierno y somos elegidos por elecciones, creemos en los tiempos constitucionales, lo que sí, hay que ponerle un freno y ese freno se lo pone la movilización popular.

Después, lo de los trabajadores, lo de la CGT y pasa esta historia siempre en la Argentina, hubo una CGT siempre combativa y una CGT que siempre entregó desde el inicio de las organizaciones sindicales, esto no es novedoso. Lo que sí es una novedad es lo que está pasando en las comisiones de base. Por ejemplo, acá hay una cantidad de gremios que son propios de Avellaneda, donde coinciden los de la UOM, con los de la ESMATA, con los de la UOCRA, con los de mecánicos, con los panaderos, coinciden todos, porque abajo hay unidad de los que les va pasando, y a partir de que hay unidad de concepción en la base lo que se va a ir dando es unidad de acción por arriba. Por ejemplo, lo de la movilización del 29, más allá de que hubo una convocatoria como CGT, hubo uno que no se pudo subir, porque se fue el día anterior. Y abajo había unidad, porque los que estaban abajo del escenario planteaban: no a los despidos y no al ajuste. Y de los que estaban arriba habia muchos que estaban muy incómodos. Y después la ley que vetó Macri, era lógico que no iban a ir al paro. Era totalmente lógico que no iban a ir. Porque están entregados desde antes, tienen una visión de acompañar. Y el que acompaña la gobernabilidad es porque acompaña desde un lugar de prevenda. Porque los cambios son cambios prevendarios los que hacen algunos sectores con el gobierno. Y en función de esos cambios prevendarios entregan lo que tiene que ver con esto de la posibilidad de que el gobierno siga su camino mirando para otro lado.

Pero hay algo que es una realidad, nosotros percibimos que gente está en un solo lugar. Por eso, a este Frente Ciudadano y al kirchnerismo le faltan dirigentes, porque lo que les sobra es gente y la gente está en un solo lugar. Nosotros no percibimos que la gente diga “che, ¿dónde se junta el PJ de Gioja? ¿Cuándo hace un acto Macri con Diego Bossio?”, la gente no pregunta eso. Preguntan: “¿Cuánto vuelve Cristina?”, preguntan “¿Cómo hacemos este esquema y dónde nos reunimos por esta política del Frente Ciudadano?”, que es novedoso, y que no vamos a tener una herramienta igual en todos lados. No vamos a tener un Frente Ciudadano igual en Avellaneda, que lo que será en Córdoba. Y a parte también tenemos una visión, de esta elección que viene. Son 23 elecciones distintas, porque en cada provincia no hay nada nacional que nos aglutine. Entonces digo esperemos 23 estrategias distintas, dentro de los 135 municipios de la Provincia también podemos tener 135 estrategias distintas. Pero hay algo que está totalmente claro, nuestra construcción política desde mi punto de vista es ese límite, el límite es el liderazgo de Cristina y la oposición al gobierno macrista, que hay que ponerle un freno desde la movilización, desde la organización popular o desde lo que nos va pasando todos los días.

Después bueno, coincido con ustedes con la visión del Panamá Papers, de los fondos buitres, bueno, yo creo que tenemos unidad en esa concepción, en esa definición, por eso también estamos acá. Felicito que estén en esta Ciudad, es para nosotros también una responsabilidad que estén acá y bueno, también todo lo que pasa acá pasa por nosotros, hay algunos lugares que también tenemos que estar porque gobernamos para el 100% de la Ciudad. Y también hay tareas institucionales que tenemos, por ejemplo, no sé bien qué día tengo que ir a Lanús porque tengo que firmar un convenio, y me van a ver junto al intendente de Lanús, es mi tarea institucional no lo puedo evitar, pero a veces es necesario ese tipo de cosas. Pero también me van a ver acá, me van a ver en cada una de las movilizaciones populares que se van dando en defensa de las cosas que tenemos que hacer y con mucho esfuerzo en esta construcción. Esta construcción que tiene que ser propia, que tiene que ser en 2017, tenemos que poner lo mejor de nosotros para invitar a estas nuevas expresiones que se van dando en las distintas organizaciones barriales, territoriales, para sumarse a esta construcción del Frente Ciudadano.

Y después, el último tema este de si Cristina tiene que estar o no tiene que estar, el otro día hubo un compañero que me hizo reflexionar. Mi viejo fue un militante revolucionario de la década del ’60-’70, y fue uno de los fundadores de la CGT de los Argentinos. Bueno, y hacían acciones revolucionarias. Entonces, un compañero me preguntó si mi viejo le preguntaba a Perón lo que tenía que hacer. Y yo le contesté que mi viejo no lo conoció a Perón, mi viejo no lo vio nunca a Perón, entonces cuando uno tiene la convicción militante, la convicción revolucionaria, el líder está, pero uno sabe fundamentalmente lo que tiene que hacer y no tiene que esperar que el líder nos diga lo que tenemos que hacer. Entonces, tenemos que hacer lo que ya sabemos y tenemos que generar esta construcción, que tiene que ser amplia, que es bueno que tengamos diversidad, porque tenemos diversidad, en todo no vamos a coincidir, por eso venimos de experiencias y de historias distintas. Y a partir de experiencias y de historias distintas tenemos que lograr esta amplitud de concepción, de intercambios de experiencias, y probablemente a partir de esos intercambios de experiencias y de que exista el debate podamos hablar y podamos dialogar y podamos tener espacios donde nos podamos juntar y vamos a encontrar esa unidad que necesitamos para el futuro. Que tiene que ser coherente, que tiene que ser para ponerle un freno y tiene que ser para recomponer y reconstruir lo que vamos perdiendo en estos 5-6 meses que la verdad que es brutal, es una animalada, es una bestialidad lo que vino haciendo este gobierno y después la reconstrucción, si dejamos que sigan avanzando, va a ser muy difícil. Así que bueno, muchas gracias por la invitación, éxitos, cuenten conmigo y los felicito por el espacio que han creado.

CHRISTIAN ARMENTEROS: Compañeros, vuelvo a decirlo, nos parece muy importante la inauguración del Edificio Cristina Fernández de Kirchner, a la cual vuelvo a invitar a todos. A continuación compañeros, una de las organizaciones que para defender sus derechos y para no caer bajo la presión del macrismo necesita organizarse políticamente por fuera del PJ. Dicho esto compañeros, paso a darle la palabra al compañero Alejandro Garfagnini, director de la Tupac Amaru.

INTERVENCIÓN DE ALEJANDRO GARFAGNINI (TUPAC AMARU):

Bueno, gracias por haberme invitado. Bueno, este tema del PJ y del peronismo, es una discusión que los peronistas tenemos desde… desde el peronismo. Yo milito desde chico en el peronismo, y creo que a la primera reunión que fui discutimos estas cosas y hablábamos de lo mismo, de los traidores, de los leales… Nosotros creemos que el PJ, no lo digo yo, lo dijo Perón, es un instrumento electoral y se utiliza nada más que para las elecciones. El peronismo es otra cosa, completamente distinta, eso estamos de acuerdo todos. Hoy el PJ es una cáscara vacía que no representa absolutamente nada. Los dirigentes que están ahí, no se todos los que están ahí, algunos serán buenos, otros regulares, otros… pero la verdad es que la mayoría de los dirigentes que están ahí no representan absolutamente nada y han tenido una capacidad importante para ubicarse, para la rosca, que les permitió a algunos seguir siendo gobernadores, y seguir creyendo que representan algo que en realidad no representan.

Cuando Milagro cayó detenida, el poco tiempo, discutiendo con los compañeros en la Plaza de Mayo, en ese acampe que hicimos, una vez estábamos con un grupo de compañeros hablando y un compañero me dice, ¿Cómo es posible que con cuarenta y pico de senadores, con ciento y pico de diputados nacionales, que fue con lo que llegamos en diciembre, Cristina esté en Comodoro Py? ¿Cómo es posible esto? Bueno, es posible con el diagnóstico de los dirigentes del PJ que tenemos, es posible por eso. Porque automáticamente después de que ganamos las bancas, y que llegamos a las bancas con los votos de Cristina, eso hay que decirlo, todos los que están ahí en el Partido Justicialista y se creen representantes o representativos de algo y en realidad son tipos, porque se agarraron de la pollera de Cristina, y a los dos días que asumieron empezaron a decir que en realidad tenían diferencias, al principio decían que tenían diferencias con La Cámpora me acuerdo, decían “no, nosotros no podemos estar acá porque tenemos diferencias con la cámpora, porque La Cámpora no nos da bola”. Pero vamos a decir las cosas como son, porque a nosotros La Cámpora tampoco nos da bola, pero no somos tan pelotudos, ni tan faltos de huevos, de tener que poner justificaciones en vez de decirle “acá nosotros te traicionamos”, porque eso es lo que han hecho. Ahora, esto es el PJ… yo no tengo dudas de que nuestro pueblo está construyendo el Frente Ciudadano desde un montón de experiencias que se están haciendo. De hecho la construcción de los comités por la libertad de Milagro que se están desarrollando en todo el país de forma prácticamente espontánea, porque ni nosotros, ni Juliana, ni Mara Brawer, que están un poco coordinando el Comité a nivel nacional, la verdad es que ni nosotros tenemos idea de cuántos murales se hicieron, la verdad es que no se. Digamos, pero todas esas experiencias son experiencias autónomas que los compañeros en los territorios están organizando el Frente Ciudadano, sin ninguna duda. El Congreso refundacional de la Tupac Amaru y el encuentro de los Comités por la Libertad de Milagro, van a ser parte de la construcción del Frente Ciudadano. Sin ninguna duda, el encuentro que estamos planificando para el 9 de Julio, por los derechos, por las libertades, tiene que ver también con la construcción del Frente Ciudadano. Porque en realidad, cuando los compañeros plantean el frente anti macrista, con el cual estamos absolutamente de acuerdo, es lo mismo que plantea Cristina cuando en Comodoro Py larga el Frente Ciudadano y marca esa división de aguas. Muestra cuál es la contradicción principal de este momento: los que están de este lado y confrontan, y luchan y pelean por nuestro pueblo y porque se vaya este gobierno corrupto neoliberal y los que tranzan y están del otro lado. Esa es la contradicción principal, no hay que buscarle otra vuelta, por eso estamos de acuerdo con lo que ustedes dicen, en términos de frente anti-Macri. Unos pondrán anti-Macri, otros podrán decirle de otro modo, más moderado, podemos decirle como quieran, es una cuestión estética, Frente Anti-Macri, Frente Antineoliberal, ponele como vos quieras, pero es así. Los compañeros claramente identifican la contradicción principal claramente y por eso estamos juntos.

Nosotros creemos que el gobierno de Macri tiene los días contados, que el gobierno de Macri está perdiendo todos los días, cada vez más, más consenso y que está absolutamente rodeado. Los tipos no pueden salir a la calle, lo del 25 de mayo fue patético. Michetti saludando los árboles… sabemos que tiene alguna patología, pero ya saludar a los árboles ya es un tema complicado. Las fuerzas de seguridad cercando la plaza… no pueden salir a la calle estos tipos. Y está también perdiendo consenso en su propio electorado. Por lo tanto, me parece que el tema que también nos tiene que avocar, además de terminar de cercar y echar a este gobierno corrupto neoliberal, tenemos que pensar también en el tema del recambio, y ahí aparece de vuelta el tema de algunos dirigentes del PJ que están pensando en el recambio, “esto se va a la mierda muchachos, ¿Qué viene?”. Y se están acomodando ahí en el medio viste, los Gioja, los Urtubey, bueno, podría nombrar un montón, los Fellner, porque como decía el compañero que me presentó, es verdad, no es solamente el carcelero de Milagro Morales o Blaquier, ¡También es Fellner el carcelero de Milagro! Es así y hay que decirlo con todas las palabras.

Mirá esta semana madó Gerardo Morales un proyecto a la legislatura para entregar el ingenio La Esperanza, vos que estuviste allá lo habrás visto. El Ingenio La Esperanza, que fue un ingenio que se fundió y tomó el Estado. Vos fijate cómo laburaba, Fellner había puesto al juez de la quiebra y Gerardo Morales puso al síndico. Esos son los negocios provinciales y los acuerdos provinciales por el cual esa convivencia política sobrevive y bueno, apareció Milagro Sala a patear ese tablero y bueno, esos son los motivos también por los cuales ella hoy está detenida.

Pero volviendo al grano, yo veo en el Frente Ciudadano un pilar de la discusión política profunda con los compañeros, es la posibilidad de trabajar justamente la cuestión subjetiva, que es la cuestión con la cual nosotros hemos fallado en la última gestión. Hemos trabajado y hemos militado y hemos tenido el privilegio de vivir 12 años de gobierno popular, porque fue un privilegio vivir en la Argentina estos últimos 12 años. Y estamos laburando como si mañana se viniera el fin del mundo, yo lo hablaba con Juliana el otro día en la reunión del Comité y no hablamos suficientemente con nuestro pueblo, con nuestros compañeros la cuestión política de por qué hemos generado los niveles de derecho que en 12 años generamos. Bueno, ahora estamos en la resistencia y tenemos la posibilidad de trabajar fuertemente esta cuestión. Creo que es una tarea del espacio este del Frente Ciudadano trabajar fuertemente esta cuestión subjetiva. Hoy creo que las condiciones objetivas, este gobierno neoliberal las está llevando adelante, creo que hay condiciones objetivas como para echarlo mañana a estos tipos. Creo que hay que trabajar fuertemente con nuestro pueblo esta cuestión subjetiva, para poder llegar al 2017, derrotarlos, y llevar adelante un proyecto que sea tan bueno o mejor que el que tuvimos durante 12 años.

Ayer a la noche veía y me acordaba cuando discutíamos el tema ese del peronismo, las palabras de Julio Troxler, en el libro, o en la película Operación Masacre, y él se preguntaba, volvía al basurero de José León Suarez y el se preguntaba … pero me acordaba porque estuvimos con el Cuervo inaugurando una Unidad Básica en Villa Adelina y con Lauro que está allá. Y yo milité muchos años en Villa Adelina con una compañera, que era Elena Carranza, que era hija de un fusilado en José León Suarez, de Nicolás Carranza, y teníamos siempre muy presente el problema ese, cuando Julio Troxler dice: una y mil veces volví al basural ese, de los fusilamientos y me pregunté qué es el peronismo. Y el lo define al peronismo en el odio de los explotados a los explotadores, el peronismo es el eje de un movimiento de liberación nacional. El peronismo es eso, no es ni un partidito, ni algunos dirigentes acomodaticios, el peronismo es eso, lo que definió Julio Troxler. Y creo que cuando volvamos, en poco tiempo, nos vamos a llevar puestos a todos esos traidores, a todos esos especuladores y vamos a hacer un gobierno, seguramente, peronista. Gracias.

CA: Bueno compañeros, queda por lo tanto el compromiso del 11 de junio, todos a Jujuy al Congreso Refundacional de la Tupac Amaru. Dicho esto, ahora le vamos a ceder la palabra al compañero Luis Delía del MILES Tierra, Techo y Trabajo. Queremos destacar centralmente que con él nos hemos movilizado a Comodoro Py el 13 de abril desde Liniers, una convoctoria gigantesca, intensa, muy importante la convocatoria que hizo el compañero. Señalar también que no es casualidad, toda la mesa que está acá nos hemos destacado en esa jornada histórica del 13 de abril, nosotros lo sentíamos como nuestro 17 de octubre, de nuestra generación. Fue muy importante esa movilización, lo que se convocó desde Avellaneda, que convocó, movilizó y marchó al Frente el compañero Jorge Ferraresi con Andrés Larroque y también los compañeros de la Tupac Amaru, un aplauso por favor. Muy impresionante la movilización de la Tupac Amaru ese dia también. Fue muy bueno, fue fantástica esa jornada de lucha.

Y también queremos destacar a la hora de darle la palabra que el compañero, que él ha largado a nivel nacional un partido alternativo al PJ, es muy importante eso. Cuando acá decía el compañero Juan Marino construir un liderazgo alternativo a los traidores. Muy importante que el MILES Tierra, Techo y Trabajo le ha propuesto a Cristina Fernández de Kirchner la presidencia del partido, lo cual es un muy buen gesto político contra los traidores. Pido un aplauso para ese gesto político que es muy importante y muy valioso. Y señalar también que al 17 de octubre el compañero D’Elía lo ha definido como un levantamiento kirchnerista para echar a Macri y eso a nosotros nos llena de orgullo, que haya kircheneristas que digan: si la tocan a a Cristina, Fuera Macri. Dicho esto le doy la palabra al compañero Luis D’Elía.

INTERVENCIÓN DE LUIS D’ELIA (MILES T.T.T.):

Bueno, muchas gracias. Buenas tardes a todos y a todas. Yo los conocí a los TPR en profundidad en la marcha de San Cayetano a Comodoro Py y caminamos 14km abajo de la lluvia, del frío, del viento, con la animación la mayoría del tiempo de “Juancito”. Para mí han sido un hallazgo. Hay que tener coraje para llamarse Tendencia Piquetera en un lugar donde los piqueteros tenemos tan mala fama. Yo siendo diputado iba a los canales de televisión a debatir con otros diputados y el otro era diputado, yo era piquetero, era así la discusión. Tengo la enorme alegría de reencontrarme acá con Juliana Marino, tía de “Juancito” y una gran figura de la política Argentina. Una gran mujer que supo poner el hombro a patriadas muy duras en los años ’90 cuando cuando la noche era cerrada, así que es muy lindo que esté acá. En lo familiar, un solo corazón, que me lo dijo Federico Pinedo hace poco… Yo soy nieto de José María García Crespo, republicano anarquista, dirigente de la FORA, Federación Obrera Regional Argentina, y mi abuelo era delegado en la fábrica de Barracas del abuelo de Pinedo. Nuestro problema con los Macri viene de hace 80 años, es muy viejo. Mi abuelo era implacable con los Pinedo, les tiraba la producción a la calle, porque está lindo hacer la historia de los piquetes, que no la voy a hacer acá, en este momento, pero está buenísimo recordar qué fue esa práctica que llegó de la mano de los migrantes italianos, españoles, alemanes, polacos, que traían el anarquismo, ese anarquismo florecía en toda Europa y que, bueo, iluminó tantas luchas obreras en nuestro continente.

La verdad es que yo entiendo a los compañeros como Jorge Ferraresi, para mi un gran intendente, que tiene obligaciones institucionales ineludibles… ahora, nosotros, los dirigentes de organizaciones sociales, sindicales, abrazo, foto con estos hijos de re mil putas, ¡Ni una eh! ¡Ni una, muchachos! Lo digo con toda claridad, y que los mismos días que nos sacamos fotos, encima digamos que el liderazgo de Cristina se extinguió, el mismo día que nos sacamos la foto con los funcionarios macristas. Al que le quepa el sayo, que se lo ponga. Me parece que son tiempos de conductas.

El PJ ha resuelto excluir al kirchnerismo, el PJ ha resuelto desconocer el liderazgo de Cristina. En esa lista de unidad que presentaron en sociedad, ni una sola vez fue nombrada Cristina, ni una sola vez. Lo digo con dolor, porque cuánto ha hecho Cristina en términos de acumulación y avance para la clase trabajadora y el pueblo en estos 12 años. Pero bueno, cada uno elige su destino… Ahora, cuando se abre en la Argentina ese debate entre PJ y peronismo, siempre pierde el PJ. Ese PJ que quiere parecerse al PRO, que quiere parecerse a Massa, que se refleja en políticas neoliberales conservadoras, ese PJ normalmente cuando enfrenta al peronismo, pierde. Porque acá en la Argentina el nombre del peronismo del siglo XXI es el del kirchnerismo, y Cristina es Perón compañeros. Por eso yo me alegro de que no haya errores, el pueblo no se equivoca, los más de 300000 que fuimos el 13 de abril no estamos equivocados, sabemos cuál es el rumbo.

Es cierto que es difícil compatibilizar la cultura política de quien conduce, con una política de participación protagónica del conjunto de las masas. No es facil armonizar eso. Es cierto que Cristina es la jefa y marca el rumbo, como también es cierto que es necesario abrir espacios de participación protagónica y organizativa del kirchnerismo en todas partes de la patria. Por eso en el partido MILES nos estamos dando un proceso de relanzamiento, a la luz de lo que sucede hoy, abriendo, dejando que eso no sea un kiosko minúsculo de nadie, sino abriéndole el corazón y la cabeza al conjunto del kirchnerismo. Por eso fuimos con Gabriel Mariotto a decirle a Cristina Fernández de Kirchner: Néstor nos mandó hace 8 años a hacer el Partido, este Partido es suyo compañera, sea usted la conducción y ponga en la dirección a quien usted le parezca. Estamos a su entera disposición, porque entendemos que en horas tan difíciles, es necesario recrear instrumentos. Mientras el PJ no reconoce una palabra a Cristina, nosotros fuimos a decirle que queremos y que sería un orgullo inmenso que vos fueras la presidenta de lo nuevo. Porque, ¿saben qué? La crisis abierta el 19 y 20 de diciembre de 2001 no está cerrada, Néstor y Cristina significaron la reconciliacíón del pueblo con la política y esta democracia burguesa que vamos a tener que transformarla mucho. Ahora, la necesidad de crear nuevos instrumentos de representación política no está saldada, por eso ¡Qué bueno que haya un MILES por la tierra, el techo y el trabajo!, ¡Qué bueno que haya un Partido Piquetero revolucionario en formación!, ¡Qué bueno que haya un Kolina!, ¡Qué bueno que haya un Partido Para la Victoria! ¡Qué bueno que haya muchas expresiones nuevas! Millones tenemos que ir a participar de esos nuevos canales de participación, de protagonismo social.

Por eso también dejamos una inquietud, hay que echar a Macri, pero con Macri no hay que tener “ni así”, “ni un tantito así” de nada, de negociación, de nada con estos tipos. Y no lo digo para hacerme el catastrofista o el pseudo-revolucionario, no muchachos, eso es un nuevo plan de saqueo de la patria. Miren, durante la dictadura, en el plan Cóndor 1, se llevaron 42 mil millones de dólares y son estas mismas bandas, que por la vía de los seguros de cambio terminaron saqueando al pueblo argentino y fugando a paraísos fiscales… y sino vayan a ver algunas Sociedades y algunas cuentas de estos tipos de qué época datan. En los ’90, durante el consenso de Wáshington, se llevaron 160 mil millones de dólares y ahora tienen 350 mil millones de dólares en paraísos fiscales, ¿y saben qué? Ahora encima quieren hacer un blanqueo de lo que se llevaron, ¿ustedesno se sienten unos pelotudos cuando ven estas cosas? Realmente, yo me siento un estúpido.

Y termino diciendo: no hay que sólo gritar “volver”, “volveremos”, yo no quiero volver para flotar, ni para hacer construcciones socialdemócratas, el peronismo será revolucionario, o no será nada, nada. Por lo pronto, reforma constitucional, reforma agraria, reforma urbana, nacionalización de la banca, nacionalización del comercio exterior, muchas cosas… reforma del sistema financiero. Porque después llegamos y algunos dicen “bueno, pero hay que ver, viste, los equilibrios”… no muchachos… esta la única manera de salvar este proceso y no sólo acá, en toda América Latina, y yendo a fondo eh, yendo a fondo. Muchas gracias.

CÁNTICO: ¡UNIDAD DE LOS TRABAJADORES! Y AL QUE NO LE GUSTE ¡SE JODE! ¡SE JODE!

CHRISTIAN ARMENTEROS: Bueno compañeros, destacamos desde acá, desde la mesa, la presencia como dijo el compañero, de Julian Marino, ex-embajadora en Cuba y miembro del Comité por la Libertad de Milagro Sala. Saludamos también la presencia de Lauro Grande, diputado provincial por La Cámpora. Y, como acaba de señalar muy bien acá el cántico, la presencia de una lucha obrera heroica, que son los compañeros de Tierra del Fuego, tenemos presente al compañero José Gómez, Secretario General de la Asociación Fueguina de Empleados Públicos (AFEP) y Alejandro Gómez, Secretario de Organización del Sindicato Unificado de los Trabajadores de la Educación Fueguina (SUTEF). También, a su vez, tenemos presente a un compañero de la TPR, de Florencio Varela, que fue a visitar a los docentes de Santiago del Estero, una lucha heroica la docencia de Santiago del Estero, les mandamos un saludo a todos los compañeros. Y también están presentes compañeros clasistas de la línea 60, de los colectivos, del transporte contra la buroracia de Fernández, que nos enorgullecen, un aplauso para la 60.

Dicho esto, queríamos plantear, para darle el cierre al compañero Andrés “Cuervo” Larroque, un aplauso por favor, señalando tres cuestiones: en primer lugar, acá lo ha dicho muy claro el compañero de la Tupac Amaru, el Frente Ciudadano y el Frente Anti-Macri, para nosotros esto es muy importante, una definición sobre si el Frente Ciudadano es un frente contra Mauricio Macri. A su vez, en segundo lugar, destacar que para nosotros es muy importante el tema del golpe en Brasil, como digimos recién están presentes los compañeros de Colectivo Pasarinho, nuestra inquietud es cómo hacemos para que en el Congreso argentino quede bien en claro quienes están a favor del golpe militar en Brasil, porque no hay golpe si los militares no apoyan, entonces hay golpe en Brasil, definir eso con claridad. Y cuál es el curso de acción contra el golpismo en todo nuestro continente y para que se pronuncie el Congreso, dado que ya en 4 ocasiones quisimos que se pronuncie, y lo ha vetado el PRO. Y por último, una cosa que para nostros es muy importante, están los compañeros de Tierra del Fuego, también queremos señalar la lucha de los trabajadores de Santa Cruz, para nosotros es muy importante una definición de parte del compañero sobre cuál es la política que tiene quién hoy convoca el Frente Ciudadano, el kirchnerismo, frente a las luchas obreras en curso. Porque hay una Patagonia Rebelde contra la asfixia presupuestaria macrista, es muy importante, para nosotros cuando gobierna el Frente Ciudadano, no se toleran extorsiones macristas. Entonces, si quitan el presupuesto y se subsidia al PJ que aplica terrorismo de estado, reclamarle el presupuesto que corresponde a la provincia y saludar las luchas obreras, no enfrentarlas como ha sucedido, nosotros queremos ser solidarios con el sindicato docente de Santa Cruz, que ha habido un incidente, una represión, queremos señalarlo, lo consideramos un error muy grave, con lo cual es muy importante trasladar a esta mesa eso, que esté presente. Y sobre todas las cosas, lo de Tierra del Fuego, Bertone ¿sigue siendo del Frente para la Victoria o es una defensora del gobierno de Mauricio Macri? Por eso, le damos la palabra al compañero “Cuervo” Larroque y le preguntamos, una vez más, con esta introducción amable, polémica como nos corresponde, le preguntamos, Cristina, Larroque, ¿leiste la carta que escribimos desde la TPR “Que vuelva Cristina ya”?

INTERVENCIÓN DE ANDRÉS “CUERVO” LARROQUE (LA CÁMPORA):

Bueno, gracias compañeros, cuantas cosas. Sobre todo después de las expresiones de tantos compañeros, tan importantes. Creo que la primera definición es que lo de Macri es un Frente Anti-pueblo, creo que esa es la definición. Y el Frente Ciudadano es justamente nuclear la mayor amplitud para poder frenar esta situación, basada en un recuerdo muy cercano que tiene el conjunto de nuestra ciudadania que es el gobierno popular de estos 12 años y medio, creo que esto también explica la masividad de las movilizaciones, no son en abstracto sino que tienen que ver con un contexto.

No son quizás como en los años ’90 o las características que tenía la resistencia de los ’90, que era una resistencia, pero donde el peronismo, o la historia del peronismo, nos quedaba muy lejos en el tiempo. Acá son apenas pocos meses y creo que eso es lo que motiva este vuelco a las calles, esta masividad en las movilizaciones, esta permanente protesta que tiene un sentido en contra el gobierno de Macri, pero también un anclaje en un momento en el cual la gente estaba mejor, y que no fue hace 10, 15, 20 años, sino que fue hace unos meses. Entonces creo que el frente anti-puelo lo lidera Mauricio Macri y lo integran las corporaciones, creo eso como primera definición.

Después, para seguir, para hacer la tarea tengo acá el cuadernito… respecto a lo de Tierra del Fuego, la postura de Walter Vuoto, de nuestro compañero ha sido pública y manifiesta así que creo que eso a mi me excede. Bueno, yo mismo lo he planteado en la sesión, no me acuerdo cuál fue, si fue la del pago a los fondos buitres, nosotros planteamos incluso cómo fueron extorsionados los compañeros nuestros de Tierra del Fuego, los diputados y el intendente Walter Vuoto por los funcionarios del gobierno de Mauricio Macri, yo creo que en ese sentido están claras cuáles son las diferencias de posturas.

Pero yendo al temario, con respecto a la movilización del 2 de junio, creo y voy a citar al diputado Robertis, miembro informante del bloque justicialista, en el tema de la ley antidespidos, el mismo diputado Roberti en una brillante intervención dijo que el camino de la ley antidespidos era canalizar la movilización del 29 de abril en el marco institucional. Y que si el gobierno no escuchaba ese planteo en términos institucionales, el único camino que iba a quedar era la calle. Creo que está todo dicho y me parece que huelgan las reflexiones.

Respecto a los tarifazos, bueno, a todos los sectores que han planteado, nosotros en el Congreso hemos recibido a las fábricas recuperadas, hemos recibido a las PyMES, la economía es inviable con este esquema de tarifazos, ¿no? Creo que a veces es gracioso cuando el gobierno aparece anunciando algún paquete para las PyMES y después aplica estos tarifazos que hacen que sea imposible hasta para una heladería o cualquier pequeño comercio funcionar. Estamos viendo, como nos cuentan los compañeros cómo van cerrando los comercios, en ciudades grandes y en pueblos pequeños, y la verdad es que esta situación es muy grave. Pero creo que en este sentido, el Frente Ciudadano se está conformando de hecho, creo que a veces por ahí en el discurso de Juan las palabras y las afirmaciones son muy taxativas, creo que las convocatorias, las autoconvocatorias, vos lo llamaste asambleas populares, creo que se están dando de hecho. No se si a una hora o un dia determinado, pero se están dando de hecho en todas las provincias, en todos los distritos, y esto va a terminar derivando seguramente en una movilización nacional. Uno tiene una visión más humilde de la realidad y del rol que tiene, a uno le cuesta decir a tal hora, tal día va a ir la gente, creo que eso lo va determinando el proceso mismo. Pero se va a dar porque es lo que viene ocurriendo y es lo que vienen demandando todos los sectores que se acercan, porque esta política golpea a todos los sectores.

Tema buitres, en la votación de los buitres, para darles un ejemplo, en la votación de los buitres nosotros, los diputados por lo menos, votamos 85 de lo que fue el Frente Para la Victoria y algunos sectores aliados, y en la votación de la ley antidespidos logramos juntar 145 votos. O sea que ya ahí estamos viendo una diferencia. La pregunta es ¿por qué nno tuvimos 145 votos en la ley de los fondos buitres? Que si me preguntan a mi, no desmerezco la ley antidespidos, pero digo, si había una ley en la que tendríamos que haber juntado 145 votos, era para frenar el tema de los fondos buitres. Y obviamente a uno le surgen las mismas reflexiones que por ahí se planteaban hoy en esta mesa. Y uno piensa, el tema de los fondos buitres, seguramente que es gravísimo en términos económicos, significa una hipoteca para nuestro país, pero era más grave en términos políticos si se quiere. Porque nosotros estábamos empoderando a nuestro verdugo. El Congreso, como bien decían los compañeros había estado cerrado todo el verano mientras el pueblo pedía y todos pedíamos, todos los diputados pedíamos sesiones extraordinarias, y de repente se permitió que funcionara para votar una ley que hipotecaba nuestro futuro, pero además le daba un número de 165 diputados al verdugo del pueblo, que es Mauricio Macri. Entonces, creo que fue más grave en términos políticos que en términos económicos.

La definición de traidor, yo creo que el traidor es un equivocado, es un falto de fe si me preguntan, porque uno convive y a esto voy cuando digo por qué en un momento 85 y en el otro 145. Evidentemente los mismos que votaron el tema de los fondos buitre se dieron cuenta de que habían cometido un gravísimo error y trataron de subsanarlo en la ley antidespidos. Y creo que nosotros tenemos que quizás avanzar en esos compañeros o compañeras que a veces tienen este tipo de confusiones, ha ocurrido a lo largo de toda la historia. Quizás, para mi gusto, la forma de definir taxativamente que a fulano no lo quiero más, no es mi manera. No es uno de andar diciendo que tal compañero no va a ser más parte del espacio. Sí lo que uno le plantea es una reflexión acerca de qué políticas debemos acompañar y creo que ese es el planteo que nosotros tenemos que hacer… cuál es la política y cuál es el liderazgo que nosotros vamos a construir y que vamos a apoyat y creo que ahí se centra nuestro trabajo político y creo que a partir de eso podemos recuperar mayoría. Voy a dar un ejemplo, en el 2009 cuando fueron las elecciones legislativas, estábamos en el Hotel Intercontinental, el 28 de junio y empezaron a llegar los resultados. Y al principio era muy difícil entrar a ese hotel porque tenías que tener una pulserita, una tarjeta, no me acuerdo cuántos códigos, porque bueno, como son los bunker y todas esas situaciones. Y a nosotros nos costaba mucho entrar, me acuerdo que primero teníamos o nos habían dado 10-20 pulseritas y estaba toda la pelea de un montón de compañeros que querían entrar, porque obviamente, estaba Néstor, estaba Cristina, Néstor era candidato ¿se acuerdan? En la Provincia de Buenos Aires y no se podía entrar, no se podía entrar. Cuando empiezan a llegar los resultados y se empieza a conocer que íbamos a ser derrotados en la Provincia de Buenos Aires, se produjo una estampida tremenda, donde salieron cientos, o no se si miles de personas que había en ese hotel y obviamente, a partir de esa estampida nosotros pudimos entrar, éramos entre 100 y 300 compañeros de La Cámpora en ese momento, bueno, Luis vos también estabas, con otros compañeros que estábamos ahí en un subsuelo que estaba armado un escenario. Los medios empezaron a instalar que Néstor Kirchner no iba a bajar a hablar y bueno, las mentiras y las patrañas que ellos siempre dicen. Y en medio de una lluvia y una tormenta y un frío importante me acuerdo, que habíamos pasado afuera, a las 2 de la mañana Néstor bajó… y Néstor bajó y digo, por si hablamos de traidores, y de gente falta de fe y de todos esos que se fueron, para nosotros fue una imagen muy terrible. Y Néstor bajó y dijo: perdimos por no haber profundizado. Lo dijo claramente, lo dijo en el momento, no se tomó un día, no se tomó una semana, no se tomó un mes, dijo: perdimos por no haber profundizado lo suficiente. Y llamó en ese momento a constuir la mayoria para ganar en el 2011. Lamentablemente no nos pudo ver, en el triunfo del 2011. Nosotros estábamos ahí y nos juramos construir ese triunfo con políticas, yendo a busar a todos los sectores que quizás en ese momento nos dieron la espalda. Yo tenía una remera que decía Kirchner-Scioli, ¿te acordás que era la azul? Decía Kirchner-Scioli, de la campaña esa de 2009 y me la guardé y me la puse en 2011 cuando ganamos las elecciones, la misma remera. Lamentablemente, no me la volvería… me la volvería a poner por Néstor ahora, pero algunas actitudes me hicieron dudar. Pero sé que ahora, con otra remera, vamos a volver a ganar en la próxima elección compañeros. Con la remera que diga Néstor, que diga Cristina, y que diga los nombres que tenga que decir, de los compañeros que tengamos. Porque la diferencia en todo caso, no es si alguien es traidor, la diferencia es si a alguien se le fue la fe en un proyecto o en una idea, y somos nosotros los responsables de ir a reconstruir esa fe y esa convicción. Quizás es un lenguaje místico para este local, el compañero se definió ateo y marxista, yo elijo ir por el lado de la mística, de la fe, porque siempre construimos de esa manera. Y repito: a mi no me gusta la palabra “anti”, a nosotros no nos gusta, porque creo que los “anti” son ellos. Los anti-pueblo son ellos, los que fusilaron, los que persiguieron, los que masacraron y bombardearon son ellos. Nosotros jamás hicimos eso, jamas. Al contrario, siempre dijimos que el amor vencía al odio y lo vamos a seguir diciendo y lo vamos a seguir demostrando. Por eso nuestro trabajo va a estar en cada barrio, saludamos este local, en cada rincón de la patria, acompañando a Milagro. Miren lo que le pasó a Fellner, le metieron preso a su jefe de gabinete, Armando Berruezo. Por eso, los compañeros de cierto PJ que se creen que pueden estar tranquilos de esta locura que ha montado el macrismo en la Argentina, se equivocan, a todos les va a llegar, porque van por la política. Siempre dijimos: van por la política, va por aquellos que estén dispuestos a pararse frente a los grupos económicos y decirles basta, hasta acá. Y se los van a llevar puestos, sean de La Cámpora, sean de la Tupac Amaru, de la TPR, de MILES o del PJ. O lo mismo los dirigentes gremiales ¿cuánto creen que van a tardar en ir por ellos? ¿cuánto creen? Por eso, quizás tendremos que ajustar la metodología, el lenguaje, las formas, cada uno lo hace a su manera, pero bienvenido que florezcan mil flores, como decía Luis, la TPR, Kolina, el Partido para la Victoria, la Tupac, Jorge con la pelea que da. Y todos juntos vamos a ir por lo mismo, que es ahora, tenemos el Congreso para construir mayorías, la votación de Brasil no juntamos los dos tercios, pero la votamos. Entonces, tenemos que seguir por ese camino. Si nos vetan las leyes, vamos a ir a las calles, porque tenemos que cambiar esta política. Y si se puede, cambiemos los ministros, que cambien los ministros, si se tienen que ir ministros, que se vayan los ministros. (Cántico: “Fuera Bulrich, Fuera”) Y si vetan las leyes, iremos a la calle, y con la calle construiremos conciencia, movilización para ganar las elecciones, nosotros tenemos que ganar las elecciones y las vamos a ganar compañeros, no me queda ninguna duda.

CHRISTIAN ARMENTEROS: Bueno, compañeras, compañeros, queríamos darles la palabra a los compañeros del SUTEF, no si se quiere acercar alguno para poder usar el micrófono. Considereamos que es muy impotante que los compañeros puedan hacer uso de la palabra dado que aquí se está discutiendo con toda claridad la lucha contra el terrorismo de estado macrista y ellos son la clase obrera que lucha contra el ajuste de este gobierno vendepatria y por eso para nosotros es muy importante que ellos puedan acercar su lucha, sus denuncias y también sus reclamos, para que se pueda votar en el Consejo Provincial de Tierra del Fuego la revocatoria para Bertone. Tenemos que sacarnos de encima a la macrista y dictadora Bertone, así que con esta presentación le damos la palabra a unos luchadores obreros gigantes que marcan el camino.

El compañero Ferraresi tiene que irse, pido un aplauso, a las cuatro los invitamos a todos y vamos a ir allá a la inauguración del Edificio Cristina Fernández de Kirchner. Un aplauso para el compañero Luis D’Elía que también se retira ahora.

INTERVENCIÓN DE JOSÉ GÓMEZ, SECRETARIO GENERAL DE LA ASOCIACIÓN FUEGUINA DE EMPLEADOS PÚBLICOS:

Bueno, en principio muchas gracias por darnos la palabra para poder contar un poco lo que está pasando en Tierra del Fuego. Como ustedes saben, estamos viviendo una severa crisis institucional y política, algo ya se ha mencionado acá. Hemos llegado al punto donde a los propios dirigentes, como recién decían los están yendo a buscar, los han puesto presos, incomunicados por más de 50 horas, y la metodología que utilizaron lamentablemente la podemos asimilar a lo que fue la dictadura. Nos llevaron a las 3 de la mañana de nuestras casas, golpeando a nuestra familia, siguen a nuestros hijos, amedrentan a los trabajadores, hacen listas negras, con decreto y de cara a la sociedad, donde dicen que todos los que han participado de las medidas de acción directa van a ser sumariados. La verdad es que la crisis institucional ha llegado hasta que nos han tirado bombas molotov, hasta esa animalada hemos llegado a sufrir. Estamos acá en Buenos Aires, porque estamos haciendo trascender nuestro conflicto y obviamente que en eso todas las manos son bienvenidas, porque necesitamos de todos los sectores para que de una vez por todas se frene, de una vez por todas el ajuste que hay en la provincia. Que no solamente es las jubilaciones, como quiere vender el gobierno de Roxana Bertone, que yo considero que es totalmente macrista, totalmente macrista. Pero va mucho más allá, porque no se ha cansado de buscar solamente criminalizar la protesta, hoy a nuestro entender, está buscando víctimas. Y por eso es el nivel de proecupación que tenemos, por eso nos estamos movilizando a Buenos Aires. Porque mientras nosotros estábamos presos, mandó a romper el acampe, mientras nosotros estábamos durmiento en las capras mandó a tirar bombas molotov, mientras nosotros estábamos haciendo cortes, nos mandó la patota sindical a romper, con palos, con armas de fuego, con armas blancas. Hemos sufrido bastante en la provincia. Y en ese marco, los invitamos a todos a ser parte del conflicto. Porque no es un conflicto que se va adesarrollar solamente en Tierra del Fuego, es un conflicto que se trasladó a toda la nación. Y pueden ver en todos los diarios de las provincias, todas las misma metodología que está llevando, Roxana Bertone se está replicando a nivel nacional, y en ese marco compañeros, creo que tenemos que estar organizados, conscientes e informados de lo que está pasando a nivel nacional, porque esa va a ser la única herramienta que tenemos nosotros, con la calle y con la militancia para poder frenar el ajuste. Que no es para Tierra del Fuego, que no es para las provincias fuera de Buenos Aires, es para toda la región, es para toda la Argentina, y en ese marco nos tienen que encontrar unidos compañeros, gracias.

INTERVENCIÓN DE ALEJANDRO GÓMEZ DEL SUTEF:

Qué tal, buenas tardes, yo soy Alejandro Gomez, de la Unión de Gremios de Tierra del Fuego, también llevando adelante la lucha de los trabajadores de allá contra el ajuste. Un ajuste que está siendo aplicado por la gobernadora Roxana Bertones, que ganó en la provincia como Frente Para la Victoria y se unió al macrismo rápidamente. Pero no puedo dejar pasar esta oportunidad, que tenemos referentes del kirchnerismo, acá presentes, de que llama la atención que no hayan salido a hacer un pronunciamiento público. Porque la gente, el pueblo de Tierra del Fuego votó al Frente Para la Victoria por la campaña que había hecho a nivel nacional Cristina Fernández de Kirchner, por eso votó el pueblo al Frente Para la Victoria. Entonces, yo llamo acá a los referentes a que hagan un llamado a Cristina Fernández de Kirchner a que se pronuncie por el conflicto en Tierra del Fuego. La gente creyó en ella, por eso votó a todos los referentes del Frente Para la Victoria y ahora son ellos los responsables de aplicar el ajuste en Tierra del Fuego, si bien se está alineando con el macrismo, el kirchnerismo no ha salido a desvincularse de Roxana Bertone. Entonces, yo llamo a que se acerquen al pueblo de Tierra del Fuego y hagan un pronunciamiento. Porque es muy importante para el pueblo escuchar de boca de quien confiaban, que por eso votaron, la posición frente al conflicto y el aplique del ajuste que están llevando adelante, y ni hablar de los hechos de represíón que llevaron adelante, que como decía José, son muy similares a la época de la dictadura. Asi que llamo a que Cristina Fernández de Kirchner haga un comunicado, o haga un pronunciamieto con respecto al conflicto de Tierra del Fuego, muchas gracias.

ALEJANDRO GARFAGNINI PIDE LA PALABRA: Yo lo que quería es invitarlos a los compañeros de Tierra del Fuego, que estuvimos el otro día también compartiendo en CABA, quería invitarlos formalmente, el día 11 a Jujuy y comprometernos nosotros, después del 11 a ir a Tierra del Fuego con un grupo de compañeros a bancarlos, a ponernos a disposición de lo que ustedes dispongan.

CHRISTIAN ARMENTEROS: Ahora invitamos a que tomen la palabra las compañeras piqueteras, invito a pasar a la compañera Sonia, un gran aplauso a una gran luchadora.

INTERVENCIÓN DE SONIA DE LA AGRUPACIÓN VILLERA PIQUETERA:

Buenas tardes, yo soy Sonia, soy de la Tendencia Piquetera y de la Agrupación Villera. Nosotros estamos luchando con el tarifazo que hizo este gobierno de Macri. Fuimos a un acampe en Plaza de Mayo en el cual no nos dieron respuestas para los desocupados, para aquellos que están despedidos de distintas fábricas. Nos dejaron sin trabajo. Para un aumento, porque este gobierno no nos deja que vivamos tranquilos, nos hace un tarifazo, en el cual un montón de familias no pueden tener un techo o una comida justa del día. Entonces, nosotros estamos dispuestos siempre a luchar con este gobierno y por eso quiero que todas las organizaciones nos apoyen. Como acá estuvieron, el intendente, todos. Con todas las piqueteras decidimos un lema: ahora o nunca debemos luchar con este gobierno que es de Macri, así que tiene que ser ¡Fuera Macri!

CHRISTIAN ARMENTEROS: Ahora, les pedimos por favor que se acerquen a los compañeros de Colectivo Pasarinho, un aplauso y ¡Fuera Serra! ¡Fuera Temer!

INTERVENCIÓN DE PAULO DEL COLECTIVO PASARINHO:

Bueno, muchas gracias, buenas tardes. Es de fato que Brasil pasa por un momento muy muy difícil desde la redemocratización del ’89, unos ’85, otros ’89. Venimos de una dictadura de 21 años, que ustedes saben bien lo que significa una dictadura. Es un momento muy dificil para nosotros desde la organización porque parte desde Argentina también con Macri esta reorganización neoliberal. No es por nada que Macri es el único gobernante que reconoce a Temer como presidente. Que no lo es. Además de interno, es golpista e ilegítimo. Pero también no es poco que el rechazo más fuerte al golpe, a nivel internacional salió de la Argentina. El último lunes hicimos un acto, y en nombre del Colectivo Pasarinho y Frente por la Democracia, Koalas y todos, yo agradezco inmensamente la participación de ustedes, que estuvieron con nosotros el domingo a la noche en la embajada. No dejamos que Serra entrase con tranquilidad. Que no dejamos el lunes que Malcorra lo reciba y por primera vez un canciller, que no lo es tampoco tuvo que entrar por la puerta del fondo, esto es muy simbólico. Yo les agradezco inmensamente, porque si no fuera por ustedes que estaban allá, no lograríamos hacer algo tan fuerte. En Brasil repercutió esto en todos los medios, las redes sociales. No pudieron esconder el rechazo a Serra, aunque lo querían. Yo quiero decir algo a ustedes, que es que no hay un solo día en Brasil en el que no haya protestas contra Temer, aunque los medios no lo muestren. Toda la ciudad se está movilizando. Este gobierno es ilegítimo, es amoral, es un gobierno que no tiene ninguna legitimidad y que no va a gobernar hasta 2018.

Para nosotros es un orgullo que el rechazo más fuerte salga de Argentina, justamente porque hay Macri acá. No hay gobierno de Temer, no es posible gobierno de Temer si no rechazamos el apoyo de Macri. Es una unión. Temer es Macri, Macri es Temer, son golpistas iguales. Entonces, es muy importante que nosotros, que los pueblos latinos se junten para no permitir que una vez más los golpes sucedan acá, uno atrás del otro. Las leyes ya empezaron, la flexibilización laboral, la represión muy fuerte allá en Brasil, la constitución que está siendo violada. Hablamos de lo mismo, de los presos politicos. Yo para cerrar convido a ustedes a un acto que va a haber, “el Quilombo contra el golpe”, el miércoles 8 de junio a las 17hs en la plaza Cataluñia, Cerrito y Arrollo, está muy frente a la embajada.

CHRISTIAN ARMENTEROS: Bueno compañeros, y para concluir, están los compañeros de la 60 y de Santiago del Estero, si se pueden acercar. Vengan por favor Walter y Santiago a tomar la palabra. Les pido un fuerte aplauso para estos dos enormes luchadores populares.

INTERVENCIÓN DE WALER OMAR “SANTIAGUEÑO” DÍAZ, MILITANTE DE LA TPR:

Bueno, yo saludo a todos los compañeros presentes aquí. Saludo a los compañeros de Tierra del Fuego, que la verdad es que no es fácil estar 90 días de acampe, 3000km de distancia. Saludo desde aquí también a los compañeros de Santiago del Estero, que también están dando una lucha parecida a la de Tierra del Fuego, en la cual los maestros de Santiago del Estero también han recibido represiones, han recibido amenazas a sus parientes, todo lo que tenía que ver con un maestro recibía amenaza si un maestro no se presentaba en el colegio y dejaba de luchar. ¿Qué más? Bueno, tengo tanto para decir, como por ejemplo cómo estamos en el transporte, que eso lo va a contar el compañero, que tiene mucho para decir.

INTERVENCIÓN DE SANTIAGO MENCONI, TRABAJADOR DE LA LÍNEA 60 Y MILITANTE DE LA TPR:

Bueno, buenas tardes compañeros, es un placer para nosotros estar como siempre acá en el local, nuestra casa. Saludar que se haya hecho esta charla. Saludar algunas intervenciones. Yo esto acá y quise traer más compañeros míos de la 60 para que vengan y participen y vino uno solo. No se si ustedes saben que el año pasado a nosotros los trabajadores de la 60 la empresa nos hizo un lock out muy grande y estuvimos 42 días en la calle. En esos 42 días el Estado se abrió de gambas, el Ministerio de Trabajo con Tomada no nos atendía, el Ministerio de Transporte con Randazzo tampoco, nos reprimieron la gendarmería en la Panamericana y nos hicieron pelota. Yo les dije a los compañeros que hoy en día está Macri. La situación en el transporte, recién me preguntaba Walter cómo está, mal, esta como el ojete, vienen echando trabajadores por sangreo en todas las líneas, tres de acá, tres de allá, tres del otro lado, vienen echando a todo el mundo. Los compañeros, escuché también en algunas intervenciones que decían que tenemos que juntarnos, que tenemos que estar listos, para volver recién en el 2019. Sinceramente, al compañero de la 60 si yo le planteo que nos juntemos para que vuelva Cristina en 2019, me saca cagando, sinceramente, de corazón, me va a decir que no, ni en pedo. Me parece que estamos acá reunidos, estamos acá con muchos compañeros que yo considero luchadores, para poder organizarnos en una pelea contra Macri que nos está haciendo pelota hoy. Lo que cuentan los compañeros de Tierra del Fuego es terrible, no puede estar pasando que vengan como en la dictadura, que te chupen de tu casa y te lleven. Lo mismo está pasando en Jujuy. O sea, está todo bien, yo respeto que cada uno quiere presentar su propuesta electoral para 2019, yo considero sinceramente que hay que enfrentar a Macri hoy, porque sino a 2019 vamos a llegar todos echados, vamos a llegar todos presos, nos van a hacer pelota. Entonces, me parece muy lindo que hayan venido los compañeros, y pidieron apoyo, veamos de qué forma concreta podemos darles el apoyo, porque un pronunciamiento, va a servir un pronunciamiento, pero los compañeros necesitan que pongan el cuerpo.

INTERRUMPEN DESDE EL PÚBLICO: El Frente Ciudadano es eso, flaco.

INTERRUMPE LARROQUE: Me parece que escuchaste mal

SIGUE SANTIAGO MENCONI: Yo te escuché recién Cuervo decir que íbamos a volver en 2019

INTERRUMPE LARROQUE: No no, dije que vamos a estar en las calles y que estamos peleando en el Congreso, me parece que escuchaste mal.

SIGUE SANTIAGO MENCONI (MIENTRAS LARROQUE SE RETIRA): Bueno, entonces perfecto, yo lo que quiero es salir a luchar para enfrentar a Macri hoy en día para poder echarlo. A mi me parece que a Macri hay que echarlo.

CÁNTICO: ¡UNIDAD DE LOS TRABAJADORES! Y AL QUE NO LE GUSTE ¡SE JODE! ¡SE JODE!

CHRISTIAN ARMENTEROS: Bueno, qué tema, ¿no? Bueno, es una definición de hierro lo que acaba de pasar. La verdad me parece mal que se haya retirado, está bien que haya pluralidad. Acá el Frente Ciudadano se ha convocado como un frente Anti-Macri, no como un frente kirchnerista. Para nosotros esto es muy importante, si está por ahí algún compañero de La Cámpora y le puede decir que vuelva, nos gustaría que vuelva. Porque la verdad es que acá hay gente que quiere respuestas. Con lo cual, políticamente nosotros estamos contentísimos de que si los compañeros quieren retirarse, que se retiren. La puerta está allá, acá estamos los que estamos con Tierra del Fuego, los que estamos con la 60, los que estamos con Santiago del Estero y los que estamos con la lucha obrera y piquetera para echar a Macri. Con lo cual, como dice el dicho, el que se va sin que lo echen, vuelve sin que lo llamen, así que si quiere volver, la puerta está abierta y si se quiere ir, también está abierta. Así que me parece que eso es muy importante políticamente, muy importante. Esto ha sido una prueba de fuego, yo quiero saludar también y lo quiero abrochar, acá el compañero Coco se quedó. Así que aguante Coco y creo que no es casualidad, porque si tengo que hacer una intervención, dado que si Larroque no va a hablar, aprovecho su tiempo, creo que es muy importante entender, como dijeron acá los compañeros que el sistema político argentino se ha vuelto antikirchnerista. Es así, vamos a terminar todos presos, seamos kirchneristas o no, lo dijo también Coco. Cuando estaba la dictadura de Aramburu, al basurero de León Suarez entrábamos todos, entraban peronistas, trotskistas, comunistas, socialistas, no te preguntaban de qué partido eras. Entonces, políticamente para nosotros esto ha sido una jornada exitosa.

Yo quiero hacer este balance personalmente, después le quiero ceder la palabra al compañero, que se quedó hasta el final para que pueda hacer una devolución. Yo creo que acá ha quedado clara la vocación antimacrista y la convocatoria ara derrocar al gobierno de Macri. Quien se ha ido y le ha retirado la respuesta a los compañeros de Brasil, a los compañeros de Tierra del Fuego, a los compañeros de la Tupac también, que no se ha quedado para responder, y a los compañeros del conjunto de las organizaciones, Santiago del Estero, la 60 y demás, yo creo que ha cometido un grave error. Y en política las cosas se pagan. Y nosotros consideramos que este balance político se lo tenemos que hacer llegar a todas las organizaciones kirchneristas. No corresponde retirarse de un acto contra Macri. Este acto es un acto político de lucha contra Macri, y si no tenemos la amplitud para convocar en el Frente Ciudadano a quienes nos somos kirchneristas y queremos un frente contra Macri, lo que se está decidiendo es que Mauricio Macri siga en el gobierno.

Así que bueno, con estas palabras compañeros, convocar a que se discuta, nosotros queremos reafirmarlo, acá veo que una compañera hizo un señalamiento, el 13 de abril Cristina dijo “que vengan todos”, no preguntamos si es macrista, si es kirchnerista, bueno, el compañero tomó otra decisión. Creo que esto ha sido un error. No cerramos la puerta, hay que sacar un balance. Invito a que nos quedemos.

INTERRUMPEN DESDE EL PÚBLICO:

Tenemos que salir todos, sin ninguna bandera. Porque yo el otro día estuve en Plaza de Mayo, se pidió que se presentaran todos, autoconvocados, y éramos 4 gatos locos. Si no nos presentamos todos y nos escuchamos todos, estamos en el horno. Tenemos el gobierno que tenemos gracias a nosotros mismos. Nosotros somos responsables, si no salimos todos juntos muchachos, entonces todo lo que estamos hablando es al pedo.

CHRISTIAN ARMENTEROS: Totalmente, y esta mesa demuestra que se puede lograr esa unidad contra Macri y que es una lucha política. No me cabe ninguna duda que el compañero se retira, no porque le molestó la palabra de los trabajadores sino porque, como dijo muy bien, el tiene fe en el PJ y piensa que lo puede cambiar, lo dijo muy claro. Bueno, si pensás que vas a poder cambiar al PJ, no te vas a poder juntar con la lucha obrera. Así que bueno, dicho esto me parece importante dejarle la palabra al compañero Coco, que haga su lectura de la jornada. Y que luego pueda haber un cierre a cargo del compañero Juan Marino.

DEVOLUCIÓN ALEJANDRO GARFAGNINI:

No creo que el compañero haya dicho que puede cambiar al PJ. Yo creo que dijo, lo que dijo. El compañero dijo que el Frente Ciudadano, los compañeros que venimos apostando y construyendo a este Frente Ciudadano, que coincidimos, tiene que ser lo más amplio posible y la línea divisoria tiene que ser los que estamos en contra de Macri y los que están a favor, esa es la línea divisoria. Me parece que en el marco ese hay que aprender a convivir, a construir esa convivencia, a construir ese frente antimacrista, como lo definen ustedes y nosotros estamos de acuerdo. Hay que construir y esa construcción tiene que ser en el marco de la mayor tolerancia posible, porque nosotros somos dirigentes y tenemos que tener la responsabilidad de construir. Creo que todos estamos peleando contra este gobierno neoliberal, creo que todos estamos peleando contra este gobierno, lo hacemos en el ámbito que nos toca, con los recursos que tenemos. Y además estamos haciendo un gran esfuerzo por articular y por juntarnos, todos. Y creo que la muestra de esta mesa de hoy refleja eso. Una vocación y una voluntad por juntarnos, por articular políticas tendientes a construir ese frente anti-Macri. Así que a mi el saldo me parece positivo, más allá de la cuestión esta última. Pero yo no tengo dudas de que estamos trabajando todos en la misma dirección y creo que tenemos que seguir apostando todos a eso. Más allá de los matices y más allá de cuestiones que son para mi hoy secundarias. A mi me parece que para todos lo principal hoy es frenar este avance neoliberal y después bueno, discutiremos otras cosas, estaremos de acuerdo o no. Pero no hay ninguna duda de que hoy están vulnerados derechos de los más elementales, como el de los compañeros de Tierra del Fuego que nos comentaron las cosas que viven permanentemente, como los compañeros nuestros en Jujuy, que están presos, perseguidos. Bueno, me parece que hay que ponerle un límite a eso y que eso lo vamos a lograr con mucha tolerancia, con mucha paciencia, con mucha responsabilidad, porque es la única forma para construir un frente anti-Macri y derrocar a este gobierno. Así que me parece que el saldo es positivo y que este tipo de charlas y con la diversidad que han tenido, tiene que haber muchas más. Aunque nos enojemos, aunque no nos enojemos, aprenderemos a usarlas. Pero me parece que estas charlas son muy positivas y tienen que haber miles. Todos mezclados, aprender a discutir, pelearnos, amigarnos en la vereda y volver a seguir. Y todos contra Macri.

CHRISTIAN ARMENTEROS: Arrancamos la mesa con un montón de kirchneristas y terminamos con un montón de trabajadores… y algunos kirchneristas.

CIERRE A CARGO DE JUAN MARINO:

Compañeras y compañeros, me parece muy importante dejar en claro que para nosotros es un orgullo que en la inauguración del nuevo local central de la Tendencia Piquetera Revolucionaria puedan tomar la palabra todos y cada uno de los luchadores obreros y populares, no sólo de Buenos Aires, sino de todo el país. En este local siempre va a haber lugar para todo trabajador que esté luchando por sus reclamos, por sus intereses y enfrentando a sus adversarios.

Nos parece un gravísimo error que cuando un laburante en lucha viene a hacer un reclamo, viene a hacer un planteo y uno se va y le da la espalda, bueno, es una definición política. Nosotros jamás le dariamos la espalda a un compañero que viene a hacer una crítica. En todo caso, hay que preguntarse por qué una lucha histórica como la de la línea 60, de días y días, que derrotó los despidos del monopolio Dotta, los compañeros que la protagonizaron tienen un balance contra el gobierno de Cristina. No es responsabilidad de los compañeros de la 60, por favor, todo lo contrario, esta muy bien que los compañeros de la 60 tomen la palabra, alcen la voz, miren de frente a los dirigentes políticos y les digan: acá tu gobierno no me respaldó. Entonces, no me pidas que defienda tu gobierno, unámosnos contra Macri, eso es lo que tenemos que hacer. Y luchemos contra Macri. Entonces, a nosotros eso nos parece muy importante, el Frente Ciudadano tiene que incluir a los compañeros de la 60. El Frente Ciudadano tiene que incluir a los trabajadores de Tierra del Fuego. El Frente Ciudadano tiene que incluir a los trabajadores de Santa Cruz. Porque Macri está asfixiando Santa Cruz y lo que corresponde es llevar Santa Cruz a la Plaza de Mayo contra Macri, no golpear a los trabajadores en la puerta de la cámara de diputados. Otro error del compañero no haber hecho mención a eso. Porque si el Frente Ciudadano gobierna en una provincia, hay que discutir el balance del gobierno del Frente Ciudadano en esa provincia y esa provincia es Santa Cruz con Alicia Kirchner a la cabeza, nos parece importantísimo que podamos discutir eso.

Entonces, acá está claro, acá ha quedado claro, la Tendencia Piquetera Revolucionaria busca desarrollar a fondo el liderazgo obrero, luchador, revolucionario del frente antimacrista y eso es lo que se ha expresado en esta charla. Nosotros de ninguna manera, jamás consideraríamos la posibilidad de darle la espalda a la lucha obrera en función de una conveniencia electoral, en función de tal o cual acuerdo frentista con una u otra organización. No, de ninguna manera. Y lo repetimos, si el Frente Ciudadano es con Bertone y con los compañeros de Tierra del Fuego afuera, no entramos. Si el Frente Ciudadano es con Dotta y con los compañeros de la 60 afuera, no entramos. Nosotros queremos un Frente Ciudadano contra Macri y todos sus aliados, que son Bertone y que son Dotta y que son todos los que atacan la lucha obrera sistemáticamente.

Entonces, me parece que el balance de esta charla, como decía acá el compañero Coco, es muy valioso y hay que ir a discutirlo.

Porque acá hubo cuatro oradores que hablamos contra el PJ, cuatro oradores que abiertamente dijimos con el PJ no. El compañero Ferraresi, diciendo el PJ de los traidores, lo dijo abiertamente; el compañero Garfagnini diciendo es posible que Milagro esté presa no sólo por Morales sino por los dirigentes del PJ, muy importante la definición; D’Elía diciendo que el PJ no va más, decidió aislar al kirchnerismo, decidió atacar a Crisitina, hay que armar algo nuevo, saludando las nuevas organizaciones. Muy importantes las definiciones políticas, de muchisimos compañeros. Estas definiciones son la expresión de lo que pasó el 13A, con 300000 personas cantando contra Bossio. Eso se expresó en esta charla. Cuatro dirigentes políticos, de cuatro organizaciones distintas, de extracciones distintas, nosotros no somos kirchneristas, los compañeros sí son kirchneristas y juntos dijimos no al PJ de los traidores, sí al Frente Ciudadano. Espectacular esa definición y creo que hay que ir a un debate, con todos los militantes de La Cámpora, como dijo acá el compañero, la puerta está abierta para irse si no quieren escuchar a un luchador obrero y está abierta para volver si quieren luchar contra Macri. Entonces nos parece que esta charla es una oportunidad para ir a un debate con todos los compañeros de La Cámpora, con todos los compañeros de todas las organizaciones antimacristas para poner en pie el Frente Ciudadano como un frente antimacrista. Porque acá también hubo otra definición de parte de el compañero Andrés Larroque, que estuvo en movilizaciones con nosotros durante todo este año, que fue: no estamos a favor de un frente anti-Macri. Lo dijo abiertamente, no estamos a favor de un frente Anti-Macri. Y no se pronunció a favor del juicio político a Macri, cuando el compañero es diputado provincial y podría presentar el juicio politico. Entonces, hay un debate abierto al interior del antimacrismo: lo echamos a Macri o no lo echamos a Macri. D’Elía se pronunció a favor del juicio político a Macri, el compañero Coco se pronunció, dijo hay que derrocar a Macri, nosotros nos pronunciamos y dijimos: hay que echar a Macri. En ese punto, Ferraresi tuvo un acuerdo con La Cámpora, hay que respetar los tiempos electorales, bueno, hay una discusión, hay una deliberación, es importantísimo esto, nos parece importantísimo. Cuándo pasa que se juntan dirigentes de distintas organizaciones, polemizan, deliberan, ingresan obreros, hacen críticas… esto es espectacular. Es lo que no fue el congreso del PJ, un congreso cerrado, amañado, colocando a los que reprimen a los trabajadores de Tierra del Fuego en la vicepresidencia, a Caló que boicotea el paro nacional.

Esto es todo lo contrario, acá está Tierra del Fuego, acá están los despedidos, lo dijo la compañera de la Agrupación Villera Piquetera, acá somos desocupados, somos despedidos, queremos laburo, queremos que el Frente Ciudadano nos apoye a nosotros, para eso tiene que servir el Frente Ciudadano, para estar en el acampe en Plaza de Mayo y que el acampe en Plaza de Mayo triunfe. Ha sido un laboratorio político espectacular esta charla que hemos realizado el día de hoy, queremos que haya muchas más instancias como esta, queremos que el Congreso de la Tupac sea para eso también. Queremos que haya mil y un instancias de deliberación y de luha política para que construyamos el Frente Ciudadano compañeras y compañeros. Creemos que con esto hemos hecho un gran aporte a todo el pueblo antimacrista para poder discutir y orientarnos y derrotar a Macri. Hemos hecho un aporte y queremos hacerlo valer, por eso la tarea y el desafío de los que estamos acá, de los que estuvimos presentes hoy, de ir a discutir las repercusiones de esta charla con todos los compañeros. Y queremos una nueva charla, y queremos que en esa charla vuelva a estar Andrés Larroque, que esté Máximo Kirchner, que esté Cristina Kirchner, que discutamos, que sigamos discutiendo, porque lo que hicimos hoy estuvo perfecto. Estuvo perfecto, los dirigentes políticos se tienen que someter al escrutinio del pueblo, se tienen que someter a la crítica, se tienen que someter a la deliberación, tienen que ser capaces de escuchar a los trabajadores, a los luchadores y darles una salida política a sus inquietudes y a sus preocupaciones. Y hoy hay un pueblo antimacrista, que se quiere sacar de encima a Macri, que se quiere sacar de encima a Bertone, que se quiere sacar de encima a Morales, que no quiere ir con el PJ de los traidores que colabora con Macri. Bueno, acá está la Tendencia Piquetera Revolucionaria, acá está la Tupac Amaru, acá estuvo el compañero del MILES, acá están los compañeros de la Eva Perón, de La Cámpora discutiendo cómo dar una salida a eso.

Y nosotros decimos claramente, tenemos que poner en pie ya mismo el Frente Ciudadano para echar al gobierno de Macri y para que triunfen todas y cada una de las luchas obreras, piqueteras y populares de este país. Muchas gracias compañeras y compañeros