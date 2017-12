El silencio de los gobernadores que dieron quórum y la foto que necesitaba el Gobierno

En el Salón Azul quedó la mesa preparada para una conferencia de prensa que no ocurrió: trece asientos con sus respectivos micrófonos y botellas de agua. Incluso se pensó en algún momento que la puesta en escena contara también con la participación de los diputados nacionales que darían quórum, que finalmente fueron 130, apenas uno más de los necesarios. Pero los gobernadores, que se quedaron hasta mucho después de que arrancara la sesión, prefirieron quedarse en el salón de Presidencia de la Cámara baja y el Gobierno desistió de hacer una declaración conjunta cuando se iniciaban los primeros incidentes en la Plaza del Congreso. “Hacen el ajuste fiscal, ponen los votos, más no les podemos pedir”, admitían voceros oficialistas mientras suspendían la convocatoria a los medios. Los gobernadores tampoco quisieron hablar y de hecho no hicieron declaraciones al momento de retirarse. Solo informalmente varios de los peronistas comentaron a Infobae que el acuerdo por el bono distendía la votación, que habían conversado los detalles de su aplicación para jubilados según los años de aportes y beneficiarios de planes sociales, la gravedad de la violencia y represión en la calle y que Peña y Frigerio les agradecieron que finalmente hayan acompañado el proyecto de Mauricio Macri como antes lo habían hecho en el Senado. Todos aseguraron que los votos están garantizados para que salga la ley.Pero una conferencia habría sido demasiado costo para los representantes del Partido Justicialista que hace pocos días no terminaban de dejarse convencer por el Gobierno.