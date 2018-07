El jugador Rodrigo Mora saca un dorado sobrenatural en Concordia

Por tal motivo no dudó en aceptar la invitación de Héctor Bradanini, uno de los mejores guías de pesca del país, quien le puso a disposición sus lanchas y el equipamiento Shimano, para que el futbolista demuestre sus dotes de pescador. “Tiene idea, sabe y le gusta mucho. No necesitás más que eso para disfrutar como lo hizo”, contó Bradanini. “Es mi primera vez en Concordia. Bruno Urribarri, que es de acá y fue compañero en River, me invitó varias veces, por eso quería venir… me gustó mucho el lugar y la pesca”, explicó el goleador, quien llegó con su novia Agostina para disfrutar de un día en el río.