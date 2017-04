Descubrieron catorce propiedades de Cristina Kirchner sin declarar

Sgún un informe revelado por el programa La Cornisa, la Justicia le encontró a Cristina Kirchner 14 propiedades sin declarar, todas de ellas en Río Gallegos. Se trata de once departamentos, dos casas y un terreno.

La ex presidenta dejó el poder en diciembre de 2015 con una declaración jurada que incluía 26 propiedades distribuidas entre las ciudades de Buenos Aires, Río Gallegos y El Calafate pero se le descubrieron 14 más.

Los investigadores de las causas de Los Sauces y Hotesur fueron los que determinaron que los inmuebles no fueron blanqueados ni ante la AFIP, ni ante la Oficina Anticorrupción, ni en la sucesión por la muerte de Néstor Kirchner .

En cada uno de estos nuevos domicilios, el empresario Lázaro Báez está íntimamente relacionado, ya sea por participar de la construcción o porque sus empresas eran inquilinas en cada una de ellas.

En el caso concreto de los últimos tres departamentos que aparecieron construidos arriba de un local en Río Gallegos, se pudo saber que pagaban el ABL pero no pagaban impuestos ante la AFIP. Se trata de un terreno que adquirió Néstor Kirchner en 1982, justo 15 días después del cese del fuego en Malvinas.

En esa dirección de Alcorta y Chacabuco de la capital santacruceña funcionaba un local. La investigación judicial determinó que arriba de ese local fueron construidas tres unidades funcionales que hasta 2015 eran alquiladas a empresas de Lázaro Báez.

Un caso similar ocurrió con los cuatro departamentos que se construyeron en el terreno de la calle Mariano Moreno 882 de Río Gallegos. La ex presidenta declaró ese terreno pero no las cuatro unidades que construyó luego Lázaro Báez. La misma operatoria de declarar el terreno pero no la construcción de departamentos se dio en el predio de Alvear y Tucumán.

La lista se completa con dos casas más y un terreno que no fueron declaradas por Cristina ante ningún organismo de control. Se trata de dos casas en la calle 25 de mayo de Río Gallegos ubicadas a tres cuadras de distancia entre sí, al 100 y al 400 de esa arteria central de la ciudad. Ambas fueron adquiridas por Néstor Kirchner en 1980 y 1981 respectivamente.

La última propiedad es un terreno también ubicado en la calle 25 de mayo, que tiene 1250 metros cuadrados, y que fue comprado por la familia Kirchner a Lázaro Báez el 28 de junio de 2010. O para ser más precisos, fue comprado por la empresa Los Sauces a Austral Construcciones

