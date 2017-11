Dejó de danzar la fuente de agua que costó $3,3 millones

Fue inaugurada en septiembre de 2015, en vísperas de las elecciones generales. Estuvieron Urribarri, Bordet y Cresto. Ahora está despintada, con agua estancada y sin chorros danzantes.

Del espectáculo al presente

Costó $3.330.000 en 2015 cuando fue inaugurada por el entonces gobernador Sergio Daniel Urribarri, en una ceremonia de la que también participó el por aquel año intendente de Concordia y candidato a gobernador por el “Frente para la Victoria”, el contador Gustavo Bordet, y el senador provincial y candidato a intendente por la misma fuerza, Enrique Tomás Cresto.

“Con un espectáculo de luces, sonidos y colores, este sábado por la noche se inauguró la nueva atracción ubicada sobre Plazoleta de las Américas, en el predio de la Ex Estación Norte de Concordia”, describió el parte de prensa oficial de la Municipalidad de Concordia.

Foto:Bordet, Urribarri y Cresto activaron los mecanismos para que danzara el agua.

“Es una nueva puerta de bienvenida a los visitantes y una atracción de primer nivel para los concordienses”, aseguró el hoy gobernador de Entre Ríos. “Estas son obras que traen disfrute pleno al pueblo”, enfatizo el actual presidente de la Cámara de Diputados de la Provincia.

¿Qué pasó ahora que no funciona? ¿Cómo es posible que, dos años después, esté despintada y sin agua fluyendo ni luces de colores? ¿Por qué está estancada y con restos de basura sus piletones rectangulares ubicados en el extremo sur-oeste de la fuente?

Foto:Ahora: el agua estancada y la fuente seca, usada como paso peatonal por una adolescente.

Es lunes en Concordia, la temperatura alcanza los 27 grados. Se aproxima el verano y los estudiantes de la Escuela Secundaria N°17, ubicada a 2 cuadras del predio donde otrora ingresan los automóviles que iban la Estación de trenes “Concordia Norte”, salen caminando hacia el centro de la ciudad. Algunos, como la joven de la fotografía, caminan por arriba de la fuente. Le sirve de atajo en su paso hacia el este de la ciudad.

Foto:La placa que recuerda su inauguración, cuando Bordet aún era candidato a gobernador.

Lo que tiene la fuente

En la comunicación oficial del sábado 26 de septiembre de 2015, tras la inauguración con discursos de Urribarri y Bordet incluidos, se detallaron aspectos técnicos de la “Fuente de Aguas Danzantes”:

Un playón donde el agua va desde abajo hacia arriba (picos), una cascada donde el agua cae de arriba hacia abajo, y un espejo de agua donde se recoge el agua en movimiento. De esta manera se consiguen visualmente tres situaciones diferentes.

Técnicamente, la fuente cuenta con 117 picos de agua distribuidos en forma de serpentina (una gran S) ubicados en camaras individuales y acompañados de luces LED. Todo el sistema eléctrico y de agua está por debajo del playón a efectos de lograr una superficie lisa, transitable y antivandálica.

La fuente cuenta además con un sistema electrónico para realizar los espectáculos con música y para conseguir el efecto de aguas danzantes que podrán ser programados con distintas rutinas.

“Automatizado al 100%”

Los cuatro parlantes apostados dándole la espalda al Centro de Convenciones están en sus respectivos lugares, pero tampoco emiten sonido. Sin música no hay danzantes y viceversa, en la obra ejecutada “por la empresa local Galvani construcciones”, decía el parte municipal. Ambas cosas están detenidas, pese a su completa automatización.

Hay un detalle más: oficialmente se había comunicado que la obra “cuenta con un sistema de bombas y una cuba de agua de donde se toma el agua reciclada que va a los chorros. Todo está automatizado al 100% y, por lo tanto, se podrá programar para ofrecer un espectáculo diferente cada día de la semana, administrando desde un software los temas musicales y sus efectos”.

Prioridades

El mismo día de su apertura, El Entre Ríos daba cuenta del costo que tenía lo que Bordet definió como “una apuesta por la descentralización de las inversiones en espacios de la ciudad que vamos revalorizando”. Allí se expresaba que su valor era muy superior al necesario para construir la tan demandada Comisaría Décima, aún sin hacer.

Dos días después, el por aquel tiempo candidato a concejal, el contador Esteban Benítez, cuestionó la fuente diciendo que “no es que no deba embellecerse la ciudad, eso me pone muy contento, sino que creo que hay que hacer un orden de prioridades”.

Amplió su idea más tarde: “esta fuente me hace acordar a la cantidad de barrios que voy visitando y en los que no hay agua, y que eso parece no ser una prioridad. Obras tan básicas como llevar agua potable que a veces se transforma en un desarrollo económico en cuanto a salud”.