De Vido dijo que es un perseguido y que su expulsión sería “un vuelto” por su gestión

El ex ministro no fue a la Comisión de Asuntos Constitucionales y mandó un escrito. Le apuntó a Carrió.

Julio De Vido dijo ser víctima de una “persecución” por el intento del macrismo de expulsarlo de la Cámara de Diputados y aseguró que esa maniobra es “un vuelto” por su gestión como ministro de Planificación del kirchnerismo.

El diputado del Frente para la Victoria no se presentó en la Comisión de Asuntos Constitucionales que discutía su expulsión por “inhabilidad moral”, y envió un escrito de 11 hojas en el que aseguró que la embestida en su contra es de “dudosa legitimidad”.

“Durante los últimos 19 meses fui víctima de una de las persecuciones más sistemática injusta y meticulosamente organizada que por lo menos yo recuerde”, escribió el ex ministro, que agregó que “nunca” fue condenado “por delito alguno” y que las acusaciones en su contra son anteriores a su asunción como diputado, por lo que consideró que la Cámara no tiene argumentos para expulsarlos.

De Vido le apuntó principalmente a Elisa Carrió, a quien llamó “la Diputada Candidata Asistente del Fiscal Federal de Chaco durante la sangrienta dictadura militar” y pidió que “se rechace cualquier petición que haya presentado” la líder de la Coalición Cívica ya que acaba de iniciarle una causa penal por decir que lo podrían matar antes de declarar.

“Sus manifestaciones no son opiniones aisladas sino manifestaciones injuriosas y amenazantes de un actor político y mediático, con influencia en el fuero penal”, advirtió sobre Lilita antes de pedir que no se tenga en cuenta lo que diga. Carrió no le hizo caso y monopolizó el inicio de la reunión, recordando que la primera en denunciar a De Vido y pidiendo su expulsión de la Cámara.

De Vido rememoró supuestas “amenazas” de Mauricio Macri a los jueces federales y cuestionó al Congreso por no haberlas rechazado. “(Por esto) considero ‘inhábiles’ a mis pares para dar impulso a cualquier ilegitimo e irregular planteo y menos aun a instar cualquier proceso o procedimiento que conlleve a la sanción de ‘exclusión’ que se pretende instar”, afirmó.

Luego, se dedicó a chicanear a Macri con el argumento kirchnerista de que los casos de corrupción de la anterior gestión son menos graves de los que se denuncian contra la actual. “La peor de las imputaciones que me hace la justicia es ridícula al lado de los Panamá Papers; del escándalo del Correo; del Blanqueo de capitales abarcativo a los familiares de los funcionarios; Fly Bondi, Avianca etc. etc.; esto sin tener en cuenta las Cloacas de Morón, el Contrabando de autos o las Escuchas telefónicas que realizaba el actual Presidente a través de la complicidad de juzgados corruptos”, escribió.

Más adelante, aseguró que su intento de expulsión es “un vuelto” por su gestión, lo que despertó las risas de los diputados que escuchaban la lectura por parte del secretario de la comisión.

“Un vuelto porque como ministro hemos terminado con la gigantesca estafa del Correo Argentino por parte del Grupo Macri y se lo hemos devuelto a los argentinos”, arrancó en una enumeración de “éxitos” de su gestión que en su visión afectaron a grupos poderosos como Clarín, que según dijo está “vinculado claramente a Macri”.

“Un vuelto porque nosotros si estábamos haciendo lo que había que hacer, esto que para el Presidente Macri y algunos de mis pares es un slogan más de campana, porque todo se está destruyendo y donde nosotros somos testigos mudos”, se quejó.

Para completar su defensa, De Vido aseguró que “en ninguno de los procesos en los que he sido convocado se me atribuye haber recibido sobornos o pagos” y amenazó con accionar judicialmente contra los que impulsan su expulsión.

