Cristina avaló una marcha anti EE.UU. financiada por Irán

Resentantes iraníes en la Argentina que fueron denunciados por el fallecido fiscal Alberto Nisman por ser supuestamente parte de un plan para garantizarles impunidad a los imputados en la causa AMIA financiaron manifestaciones de Quebracho frente a las embajadas de Israel y de Estados Unidos.

Las marchas fueron motorizadas por la comunidad islámica en la Argentina y protagonizadas por Quebracho. Pero lo más relevante es que una de ellas, realizada frente a la embajada norteamericana y que contó con la intervención de Luis D’Elía , se habría concretado con el aval de la entonces presidenta Cristina Kirchner , hasta el punto de que La Cámpora se había comprometido a participar.

Así surge de las 40.000 comunicaciones interceptadas por la Justicia del teléfono de Jorge Yussuf Khalil, el supuesto nexo de Irán con la comunidad local. El contenido estuvo a disposición de Nisman para la elaboración de la denuncia contra Cristina Kirchner, el ex canciller Héctor Timerman y otros ex funcionarios kirchneristas por encubrimiento, y fue analizado durante dos años por el equipo de el diario LA NACION .

La marcha frente a la embajada norteamericana se realizó el 10 de septiembre de 2013 en repudio a los ataques de Siria. En ese contexto, D’Elía le comentó a Khalil: “Yo hoy le dije al Cuervo [el dirigente camporista Andrés Larroque] que había que hacer esto, lo habló con la Presidenta, y le dijo que sí, y mañana me siento con él, y después hay que ver toda la organización”.

Minutos más tarde, Yussuf se lo contó a Fernando Esteche, líder de Quebracho:

Yussuf: -Recién hablé con el Gordo [D’Elía], y aparentemente sí hay orden de Balcarce de salir a marchar el día sábado a la embajada de Estados Unidos.

Esteche: -¿A la embajada?

Yussuf: -Sí, mañana hay una reunión entre [el diputado Edgardo] Depetri, el Cuervo, y él para saber las organizaciones que se sumen, y nos piden que nosotros estemos con ellos

Ese mismo día, Esteche le prometió a Yussuf que iba a hablar con Larroque para organizar la marcha en conjunto.

Esteche, en diálogo con LA NACION, negó que su organización haya participado de esa marcha: “No, en la embajada de Estados Unidos no. En esa época una marcha con D’Elía… nosotros muy difícil. Menos un sábado, no hacemos marchas los sábados”.

La otra movilización coorganizada por Esteche y los iraníes, que el dirigente social confirma, se realizó por el 65° aniversario de Nakba, el éxodo de palestinos que tuvo lugar en 1948 durante la guerra árabe-israelí, y que a su vez conmemora el día de la creación del Estado de Israel.

El 15 de mayo del 2013 a las 9.30, un simpatizante de Quebracho, “Pantera” Mahdi, se comunicó con Yussuf para pedirle $ 1500 destinados a pagar los carteles que se iban a pegar en el camión que se utilizó en la manifestación. Horas más tarde, Florencia Prego, otra integrante de la agrupación volvió a llamarlo para reclamar más dinero:

Yussuf: -Estoy llamando a Fernando [Esteche] y no me atiende el teléfono.

Prego: -Y… está medio enquilombado porque ahí liberaron a sus compañeros.

Yussuf: -Sí, me mandó mensaje Pantera, pero ¿está todo bien?

Prego: -Sí, está todo bien, ahora empezarán otra batalla, pero bueno, por lo menos está en libertad.

Yussuf: -¿Van a ir para allá?

Prego: -Sí, por eso te llamaba, hablé con Fer hace un rato, me dijo para que traigas la guita, porque vienen todos para acá, para los micros, escenarios, sonido y demás.

Yussuf: -¿Cuánto tengo que llevar? ¿Te dijo?

Prego: -Yo le pregunté… y me dijo «él sabe», no me dijo el número.

Yussuf: -Despreocupate, ¿vos ya estás allá?

Prego: -No, nosotros estamos en Dock Sud con el camión, esperando que llegue el chofer… uh, ahí llego.

Una vez que logró contactarse con Esteche, Yussuf le ofreció llevar $ 30.000 para la marcha, pero el líder de Quebracho le pidió que hablara con el “Gordo”, en referencia a Carlos “Cascote” Bértola, integrante de la agrupación. A su vez, le anticipó que iba a necesitar unos $ 18.000 para pagar los 15 micros.

Cuando Yussuf le dijo que iba a llevar dólares, Esteche se negó. “Que sean pesos porque hay que pagarles a los chabones”, dijo en alusión a otros integrantes de la organización.

Esteche le confirmó al diario LA NACION, que “en los actos se contratan camiones, sonido y depende qué estructura tiene el dinero para poner la plata, lo paga. De hecho, lo deben haber pagado ellos.”

Y agregó: “Te imaginás que todas las estructuras políticas como la nuestra que no tienen infraestructura, ni dinero, si alguien ofrece para movilizar o para poner el sonido. Pero igual el día de Nakba lo organiza la comunidad islámica, pero a esa marcha van todos”.

Los audios también revelan que la dificultad inicial de Yussuf para comunicarse con Esteche y Bértola, se debe a que el día anterior al acto de Nakba, Quebracho se manifestó ante la DDI de La Plata y consiguió la liberación de cuatro trabajadores de la junta interna de ATE. Entre los detenidos estaba la madre de las hijas de Fernando Esteche, Silvia Valdéz Ábalos, que habría participado en la toma del Ministerio de Educación bonaerense en 2012.

El acto de Nakba consistió en una marcha desde la avenida de Mayo y 9 de Julio hasta la embajada de Israel. Entre sus oradores se destacaron el sheik Mohsen Alí, de la Casa para la Difusión del Islam, y Esteche. Además, contó con la participación del Movimiento Evita, Juventud FEARAB, Movimiento Asambleas del Pueblo y otras organizaciones.

Una vez finalizada la movilización, Esteche le manifiestó por teléfono a Yussuf su preocupación por las cuentas de Quebracho, y el líder de la comunidad iraní en la Argentina le respondió que le iba a dejar $ 2000 más a Florencia

“¿De donde salió el dinero para la marcha?”, le preguntó LA NACION a Esteche. “Si lo que están buscando es si Yussuf me financia la vida privada o pública, no vas a encontrarlo, porque yo vivo de mi laburo”, se enojó el piquetero y cortó el teléfono.

Frases inquietantes

