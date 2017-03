Concordia pide el auxilio de Gendarmería para controlar la inseguridad

Vecinos autoconvocados hartos de los hechos de inseguridad dicen que “el problema se agravó, aumentaron drásticamente todas las estadísticas del delito y el narcotráfico es el común denominador de todo esto”. Piden que Urribarri dé un paso al costado.

El pueblo concordiense que marchará este viernes para reclamar seguridad tras la ola de hechos delictivos que se repiten cada vez con mayor violencia, pide la presencia de las fuerzas de seguridad nacionales en los barrios porque hay lugares en donde “la Policía directamente no entra” y son en la práctica “zonas liberadas”.

En un petitorio elaborado por los vecinos autoconvocados en la Asamblea por la Seguridad de Concordia (ASEC), , exigen la inmediata renuncia del Ministro de Gobierno Mauro Urribarri, responsable de la Seguridad provincial.

Concordia está sumida hace mucho tiempo en una grave crisis de inseguridad.

Prueba de ello, además de los hechos de los que da cuenta la prensa local, es la innumerable cantidad de reclamos efectuados a las autoridades locales y provinciales para que atiendan la situación.

En agosto del año pasado, desde ASEC afirmaban que la “inseguridad, originada no solo en la marginalidad sino también -y especialmente- en el narcotráfico que ha ganado los barrios y las escuelas, se acrecienta día a día sin que haya de parte de las autoridades ningún tipo de iniciativa, quedando además en evidencia la casi total ausencia del Estado para proteger a sus ciudadanos”.

17 de agosto de 2016 – Vecinos pedían la Emergencia de Seguridad

Ahora advierten que “el problema se agravó, aumentaron drásticamente todas las estadísticas del delito, asesinatos, arrebatos en la vía pública, robos que en ocasiones son muy violentos y el narcotráfico es el común denominador de todo esto”.

Es por ello que marcharán este viernes a plaza Urquiza “pidiendo respuestas por parte del gobierno provincial y la renuncia del ministro Mauro Urribarri”.

Los vecinos consideran que “es hora que (Urribarri) dé un paso al costado porque si no supo, no pudo o no quiso, nosotros no podemos seguir esperando y que sigan matando gente hasta que decida a hacer algo”.

“Lamentablemente, vemos que no hay ningún tipo de respuesta del gobierno provincial, que es el que primero tiene que asumir su rol de proteger a la comunidad a través de la policía de Entre Ríos y de la justicia de la provincia”.

Asimismo, desde la asamblea de autoconvocados piden no sólo la instalación de un Juzgado Federal sino especialmente “el envío por parte del gobierno nacional de gendarmes a Concordia, particularmente a los barrios porque hay lugares en donde “la Policía directamente no entra” y son en la práctica “zonas liberadas”.

Finalmente, reiteraron que “ya pasaron 15 meses de la ‘no gestión’ del Ministro de Gobierno que prácticamente no ha hecho nada. Esto ha desembocado en lo que se vive ahora y ya es tiempo de que dé un paso al costado porque “si no supo, no pudo o no quiso, nosotros no podemos seguir esperando y que sigan matando gente hasta que decida a hacer algo”.

