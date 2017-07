Cómo comprar por 11.000 pesos lotes que cuestan 320.000

La denuncia contra Cevey por la venta de terrenos fiscales en Puerto Yeruá estaría a punto de ser elevada a juicio. ¿Quién es el conocido empresario de la construcción que propuso devolver las tierras, a modo de probation?

En los tribunales de Concordia avanza la sustanciación de la causa que tiene como principal imputado al intendente de Puerto Yeruá, Fabián Cevey, y a siete personas más, en su mayoría privilegiados compradores de terrenos fiscales a precios viles, muy por debajo de los tasaciones de mercado.

Leer más: Intendente va a juicio por una “cuasi asociación ilícita”

La audiencia ante el Juez de Garantías Darío Perroud, en la que el Fiscal José Arias expuso los resultados de la investigación, pasó a cuarto intermedio luego de que uno de los beneficiados con los lotes, conocido empresario de la construcción beneficiado de estrechos vínculos con los Urribarri, propuso devolver el predio a manera de probation, un gesto que se asemeja a una confesión de parte.

“El primer caso que descubrimos fue el de un terreno que, tras el traspaso de la provincia a la municipalidad de Puerto Yeruá, fue vendido automáticamente al hijo del abogado del municipio, el señor Julio Larrocca”, explicó Sebastián Telayna, uno de los vecinos de Puerto Yeruá que se atrevió a llevar el caso a la Justicia, junto el concejal Aníbal Masschio, de Cambiemos, y con el patrocinio legal del abogado Guillermo Mulet.

Telayna recordó que tras “un pedido de informes, por gestión del Diputado La Madrid, a la Escribanía Mayor de Gobierno”, saltó que “habían sido donados desde la provincia 14 terrenos y, automáticamente, el mismo día, con escrituras correlativas hechas por la escribanía de la provincia, se vendieron 6 de ellos a particulares”.

“Particulares muy especiales” remarcó enseguida, “con el agravante de los domicilios truchos que hicieron figurar como para hacer creer que estas personas viven en Puerto Yeruá”, agregó.

Según Sebastián Telayna, “se hizo de un terreno una señorita Filsinger y un señor Galarza, que graciosamente al momento de escriturar estos terrenos figuraban como solteros, pero ya se sabía que eran pareja. Esta mujer es la hija de la Secretaria de la Municipalidad de Puerto Yeruá. Otro de los terrenos va a nombre de un señor Irribarren, que es padrino de uno de los hijos del intendente Fabián Cevey, que es el artífice de toda esta maniobra”.

– ¿No hubo un llamado a interesados en adquirir los terrenos ni un cotejo de ofertas?

– No, no, no. Es el engaño de esta gente que dice que trabaja para los humildes y para el pueblo, toda esa patraña. Muchos hijos de Puerto Yeruá han pedido reiteradas veces poder acceder a la compra de terrenos fiscales y se les negó la posibilidad.

– ¿Está demostrado que los precios de venta eran inferiores a los de mercado?

– Sí, por supuesto. Está todo demostrado. Se hicieron las tasaciones comerciales a la fecha en que se hizo la transacción y actualizándolas. Todos se pagaron entre 8000 y 11000 pesos, que es lo que figura en las escrituras, y tendrían que haberse pagado entre 280.000 y 320.000 pesos. Con el agravante de que nos enteramos ahora, gracias a la excelente investigación que ha llevado adelante el Fiscal Arias, que ni esos mínimos fondos que figuran en los papeles entraron a las arcas de la Municipalidad de Puerto Yeruá. Nada ingresó al municipio.

Además de los 6 terrenos, luego se agregan dos más que son comprados y escriturados por la Escribana Berges. Llama poderosamente la atención que toda esta maniobra fue hecha cuando estaba el Escribano Lascurain al frente del Registro de la Propiedad de Concordia y llama la atención que dos de esas escrituras están firmadas por su señora esposa. Uno ve el accionar de muchos profesionales y realmente preocupa, porque de ahí nace la corrupción para hacer todos estos manejos.

El empresario que quiere devolver el lote para frenar el juicio

Sebastián Telayna aseguró que en la interrumpida audiencia ante el juez de garantías Darío Perroud, “fue desestimada la presentación hecha por la defensa y se decidió elevar la causa a juicio oral”.

Pero un imprevisto obligó a pasar a cuarto intermedio.

“No se pudo finalizar la audiencia porque el abogado defensor del señor Galvani, que es uno de los imputados en esta causa, propuso, como una probation, devolver el terreno que había comprado”, precisó Telayna.

– ¿El empresario de la construcción José Galvani es uno de los beneficiados con los terrenos?

– Exactamente. Ese es el terreno emblemático, por donde empieza la investigación, muy lindo, cerca del río, destinado a una plaza. Ese terreno podemos decir que ya volvió al patrimonio de Puerto Yeruá. Una gran alegría. Ha recapacitado este señor. Ya le dijo a la Justicia que lo va a devolver.

– ¿Si propone devolver es porque reconoce que la compra no se ajustó a derecho? Nadie devuelve lo que compró en buena ley.

– Sí. El resto de los imputados tengo entendido que también habrían pedido el juicio abreviado comprometiéndose a devolver los terrenos, pero habría sido rechazado de cuajo por el fiscal. El terreno de Galvani ya había pasado por dos manos más. Lo compra el hijo de Larrocca, luego lo vende a un señor Graziano, con un boleto de compraventa que fue hallado por el fiscal en un allanamiento al municipio y al domicilio particular del intendente Cevey. Luego pasa a Galvani, que lo compra sin poner un peso. Aduce que fue a cambio de un trabajo. Al Fiscal Arias le llamó la atención cómo compraba este señor un lote sin poner un peso.

Derivaciones graves

“El agravante que va a salir a la luz cuando se ventile este juicio es que se ha engañado a mucha gente”, agregó Telayna.

“Acá hay mucha gente que ha comprado terrenos de buena fe y se va a encontrar con que lo que pagaron no sabemos adónde fue a parar. Hay otros terrenos vendidos a gente de mucho menos recursos, gente humilde que los está pagando, terrenos bajos, muy desfavorables, que se pagaron mucho más caros de lo que se pagaron los terrenos mejores. Desgraciadamente, y acá está lo doloroso, no sabemos si esos terrenos están bien vendidos. Esa gente se va a encontrar con que ha sido estafada, porque tampoco figuran los pagos ingresados a la Municipalidad de Puerto Yeruá. Por todo esto creo que el Fiscal no aceptó el juicio abreviado. Hay un montón de terrenos más que vamos a exigir que se aclare su situación”, adelantó Sebastián Telayna.