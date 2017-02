Caso Alfonzo: Pelloni ratificó sus dichos ante la Justicia e involucró políticos

La monja referente de la lucha contra la trata declaró en el juicio contra el locutor concordiense por trata de mujeres y volvió a apuntar contra dirigentes políticos de Entre Ríos, como lo hizo en 2015.

El juicio por el supuesto delito de trata de personas con fines de explotación sexual contra el locutor Gustavo Alfonzo sumó un capítulo con ribetes políticos este jueves, cuando la monja Marta Pelloni, titular de la ONG Infancia Robada, declaró ante el Tribunal Oral Federal de Paraná. La religiosa desató una polémica de alcance nacional en abril de 2015, cuando involucró a políticos entrerrianos de primera línea en el caso de la menor presuntamente secuestrada y explotada por Alfonzo.

Hay una parte que Pelloni manifestó ante los jueces y otra ante micrófonos. En la audiencia judicial la monja dijo que “lo de Alfonzo es prostitución VIP y ha estado en todos los gobiernos, no sólo en el de (Sergio) Urribarri”. En la misma instancia señaló al ex titular del Copnaf Concordia Fernando Rougier, de quien cuestionó: “¿cómo puede ser que Rougier, estando en las fiestas como declaró la madre, ahora esté en el Municipio de (el intendente de Concordia, Enrique) Cresto?”.

“Yo pido que se haga justicia. Porque cuando hay que condenar a un hombre pobre por violación va preso enseguida, pero cuando hay funcionarios involucrados no se hace justicia. La connivencia policial, judicial y política es algo común”, fustigó la religiosa. “Alfonzo, Cresto y el hijo del gobernador Urribarri son los tres nombres clave”, señaló, incorporando al actual ministro de Gobierno en la acusación.

Pelloni dio otros nombres y apellidos ante los medios capitalinos este jueves, aunque atribuyendo su participación en el caso a supuestas expresiones de la madre de la víctima, Cristina Escobar. “Por los que nombró Cristina, Rougier, el responsable del Copnaf en aquel momento y que hoy trabaja en la municipalidad con Cresto, a quien también nombró Cristina, porque en ese momento era senador y hoy es intendente”, indicó la monja.

Refiriéndose a la menor víctima, lamentó que “si ella no habló más, o no volvimos a mantener contacto porque ella lo ha esquivado, es porque tiene miedo, o la amenazaron, o le pagaron”, según registró El Once.

Por otra parte, en declaraciones radiales que reprodujo UNO, Pelloni insistió: “lo que hice simplemente fue repetir lo que la mamá de S. (la víctima) contó en 2014, en la universidad (la UNER), en Concordia. Ratifiqué ante el tribunal lo que dijo la señora Escobar: que el senador Cresto era asistente a esas fiestas VIP en una finca, y también Rougier del Copnaf de Concordia”, remarcó.

Declaraciones de antes

Pelloni cuenta entre sus antecedentes de lucha contra la trata su trabajo por el avance de la justicia tras la muerte de María Soledad Morales, joven asesinada en Catamarca a principios de la década del ’90, caso ícono en el país de la relación entre este delito con los ámbitos de poder. En 2015 la monja participó del Congreso Binacional de Sensibilización y Fortalecimiento Institucional frente a la Trata, Tráfico, Violencia de Género, Abuso, Explotación Sexual de niños/as y adolescentes, que se desarrolló en la sede de la UNER de Concordia y tras el cual el caso de “S.” impactó duramente en la política entrerriana y la agenda pública nacional.

En dicho encuentro Cristina Escobar relató el caso que sufrió su hija. En un tramo mencionó que “en la causa están implicados el hijo del gobernador (Mauro Urribarri), el senador (Cresto) y el del Copnaf (Rougier)”. Después, Pelloni se refirió al testimonio ante medios nacionales y se generó cierta polémica, ya que según la propia Cristina Escobar no transmitió su relato con exactitud.

La monja, por aquellos días de abril de 2015, adjudicó al hijo del ex gobernador el “regenteo” de prostíbulos y al entonces senador Cresto “haber sido quien estaba” con la víctima en el momento que fue rescatada por la Policía. Escobar salió luego a expresar ante la prensa que Pelloni “es la que debe hacerse cargo de lo que dijo y explicar que es lo que está diciendo o no”. Tabién anticipó su decisión de “no hablar más hasta el momento del juicio”.

Este jueves, ya con el juicio en plena marcha, la monja ratificó sus dichos y volvió a atribuir a la madre de “S.” la mención de los dirigentes en el caso. Las declaraciones en el proceso que enfrenta Alfonzo continuarán este viernes, último día de testimoniales, y el caso está cerca de arribar a un fallo judicial.

