Así funciona el pulmón de un fumador tras 20 años de adicción

Después de muchos años de inconsciencia me confieso exfumador, aunque he sido adicto al tabaco durante más de 2 décadas. Por ello se que los beneficios que el cuerpo obtiene tras dejar de fumar se perciben de inmediato, aunque por desgracia los pulmones de un exfumador nunca vuelven a ser lo que eran ya que algunos daños son irreversibles.

Si eres de los que definitivamente te has rendido al tabaquismo, y ya ni sientes ni padeces ante la visión de las desagradables fotos que ilustran los paquetes de tabaco, probablemente no te vas a impresionar con la iniciativa de una enfermera de Carolina del Norte que está dando la vuelta al mundo a través de las redes sociales, donde un vídeo grabado por ella se ha hecho tremendamente viral. No obstante dale al play.

Básicamente Amanda Eller, que así se llama la enfermera, ha subido una comparativa extremadamente gráfica (ojo porque las imágenes pueden resultar desagradables) entre el funcionamiento de un pulmón sano y uno perteneciente a una persona que fumó durante 20 años un paquete de cigarrillos diario.

Si contemplas en el vídeo, subido a su cuenta en Facebook el pasado 23 de abril (y que lleva acumuladas 11 millones de reacciones y ha sido compartido más de 622.000 veces) te resultará fácil identificar al pulmón sano. En efecto, este tiene un color entre rosado y rojizo, mientras que el del fumador está completamente ennegrecido.

Además, tal y como se la escucha decir en el vídeo: “Debido a que los pulmones del fumador padecían EPOC y cáncer de pulmón, la elastancia se ha ido, por lo que aunque e estiran cuando los inflamos, luego el retroceso simplemente hace que se cierren de inmediato. La eslastancia es la capacidad de los pulmones para rebotar después de la inhalación. Una elastancia reducida significa que los pulmones están rígidos y que por tanto tienen que trabajar mucho más para llevar aire suficiente a quien los posee, lo cual a menudo les deja sin aliento”.

Según cifras de 2017, en España se producen 52.000 muertes al año por culpa del tabaco. La ley del tabaco está actuando poco a poco, pero por desgracia, en nuestro país el 21% de la población sigue siendo fumadora. La realidad es devastadora, ya que se calcula que la mitad de los consumidores de tabaco morirán por enfermedades causadas por esta adicción. En la actualidad, cada año mueren 7 millones de personas en el mundo a causa del tabaco, y se calcula que en 2030 las muertes podrían superar los 8 millones de personas.

Si con toda esta información sigues sin plantearte dejar de fumar por el bien de tu salud, hazlo al menos por la felicidad de los que te rodean.

Regálales tu compañía durante más y mejores años. Se pude dejar de fumar.

